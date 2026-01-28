Avec la flambée de la RAM, Apple va-t-elle faire exploser le prix de l'iPhone 18 ?
Apple est réputée pour adopter une certaine stabilité des prix de l’iPhone d’une génération à l’autre. Mais ces derniers mois, de nombreuses rumeurs laissaient entendre que la gamme iPhone 18, attendue à l’automne 2026, pourrait rompre changer avec l’explosion des coûts de certains composants clés. Mais, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la firme ferait tout pour limiter l’impact sur le prix final.
Des composants plus chers, notamment à cause de l’IA
Dans une publication récente, Ming-Chi Kuo explique qu’Apple prévoit, à ce stade, de maintenir autant que possible le prix de départ de l’iPhone 18, voire de le laisser inchangé(mais quid du reste ?). Il estime cette stratégie
utile d’un point de vue marketing, dans un contexte économique tendu.
Ces propos interviennent alors que plusieurs rapports évoquent une hausse significative des coûts de production, en particulier pour la mémoire LPDDR et la future puce A20. Cette dernière serait bien plus chère à fabriquer que ses prédécesseurs, en raison de la pression croissante sur les capacités de production de TSMC.
Le fondeur taïwanais fait face à une demande massive liée à l’essor de l’intelligence artificielle, notamment pour la fabrication de GPU destinés aux centres de données. Dans Apple doit payer plus cher pour sécuriser les volumes nécessaires à l’iPhone, au risque de voir ses marges se contracter.
Apple prête à absorber les coûts pour protéger ses parts de marché
Malgré ce contexte défavorable, Ming-Chi Kuo estime qu’Apple pourrait choisir d’absorber une partie de ces surcoûts, plutôt que de les répercuter immédiatement sur les consommateurs. Selon lui, la firme chercherait à tirer parti de la situation pour renforcer sa position sur le marché : sécuriser les composants critiques, accepter une pression temporaire sur les marges, et gagner des parts de marché face à la concurrence.
Cette approche serait cohérente avec la stratégie globale d’Apple, qui peut se permettre une rentabilité plus faible sur le matériel, tout en compensant sur le long terme grâce aux services (App Store, abonnements, Apple Music, iCloud, etc.).
Qu'en penser ?
Évidemment, beaucoup de choses peuvent évoluer d’ici la présentation officielle de l’iPhone 18, attendue en septembre 2026. Les coûts industriels, la situation géopolitique ou encore la concurrence pourraient contraindre Apple à revoir ses plans.
Mais si l’analyse de Ming-Chi Kuo se confirme, les hausses de prix tant redoutées pourraient finalement être limitées, voire inexistantes — une perspective plutôt rassurante pour les futurs acheteurs, à l’heure où les smartphones haut de gamme flirtent déjà avec des sommets. La question est donc de savoir jusqu’où Apple sera prête à aller pour préserver l’équilibre entre prix, marges et parts de marché.