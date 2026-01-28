Avec la flambée de la RAM, Apple va-t-elle faire exploser le prix de l'iPhone 18 ?

Des composants plus chers, notamment à cause de l’IA

utile d’un point de vue marketing

Apple prête à absorber les coûts pour protéger ses parts de marché

Qu'en penser ?



Évidemment, beaucoup de choses peuvent évoluer d’ici la présentation officielle de l’iPhone 18, attendue en septembre 2026. Les coûts industriels, la situation géopolitique ou encore la concurrence pourraient contraindre Apple à revoir ses plans.



Mais si l’analyse de Ming-Chi Kuo se confirme, les hausses de prix tant redoutées pourraient finalement être limitées, voire inexistantes — une perspective plutôt rassurante pour les futurs acheteurs, à l’heure où les smartphones haut de gamme flirtent déjà avec des sommets. La question est donc de savoir jusqu’où Apple sera prête à aller pour préserver l’équilibre entre prix, marges et parts de marché.

Dans une publication récente, Ming-Chi Kuo explique qu’, voire de le laisser inchangé(mais quid du reste ?). Il estime cette stratégie, dans un contexte économique tendu.Ces propos interviennent alors que plusieurs rapports évoquent une hausse significative des coûts de production, en particulier pour laet la. Cette dernière serait bien plus chère à fabriquer que ses prédécesseurs, en raison de la pression croissante sur les capacités de production de TSMC.Le fondeur taïwanais fait face à, notamment pour la fabrication de GPU destinés aux centres de données. Dans Apple doit payer plus cher pour sécuriser les volumes nécessaires à l’iPhone, au risque de voir ses marges se contracter.Malgré ce contexte défavorable,. Selon lui, la firme chercherait à tirer parti de la situation pour renforcer sa position sur le marché : sécuriser les composants critiques, accepter une pression temporaire sur les marges, et gagner des parts de marché face à la concurrence., qui peut se permettre une rentabilité plus faible sur le matériel, tout en compensant sur le long terme grâce aux services (App Store, abonnements, Apple Music, iCloud, etc.).