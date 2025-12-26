Ce changement sur l’iPhone 18 pourrait transformer les photos
Par Laurence - Publié le
Apple s’apprêterait à opérer un changement au niveau de l'iPhone qui risque de faire très plaisir à Donald Trump ! Selon The Elec, Samsung se prépare à fournir à Apple de nouveaux capteurs photo avancés, mais ces derniers seraient produits directement aux États-Unis, dans l’usine du groupe sud-coréen située à Austin.
D’après le média coréen, Samsung prévoit de fabriquer pour Apple des capteurs d’image avec une architecture trois couches (three-stack), une technologie qui n'a encore jamais été déployée à grande échelle dans l’industrie mobile.
Ce design repose sur l’empilement l'une sur l'autre de trois couches distinctes, présentant de nombreux avantages. En effet, la liste est longue : une densité de pixels plus élevée, de meilleures performances en basse lumière, des vitesses de lecture plus rapides, une consommation énergétique réduite, ainsi qu’une plage dynamique améliorée.
Autrement dit, un bond en avant potentiel pour la photographie sur iPhone, notamment dans des conditions complexes, tout en optimisant l’efficacité énergétique — un critère clé pour Apple.
Samsung ne se contente pas d’un simple projet sur le papier. Le groupe aurait déjà lancé les préparatifs industriels dans son site d’Austin, avec l’installation prochaine d’équipements de production, le recrutement actif de techniciens, ingénieurs et managers spécialisés en mécanique et en électronique.
Début décembre, Samsung a également notifié le conseil municipal d’Austin de son intention d’investir jusqu’à 19 milliards de dollars supplémentaires sur le site. La nouvelle ligne de production dédiée aux capteurs photo pourrait entrer en service dès le mois de mars, au plus tôt.
Toujours selon The Elec, ces nouveaux capteurs seraient destinés à l’iPhone 18, dont le lancement est attendu au premier semestre 2027. Cupertino aurait conclu un accord avec Samsung dès le mois d’août pour sécuriser cet approvisionnement stratégique.
Si cela se confirme, il s’agirait d’un changement historique : Apple n’aurait plus un fournisseur unique pour les capteurs photo de l’iPhone. Jusqu’à présent, Sony était l’unique fournisseur de ces derniers, qui sont d'ailleurs produits au Japon avant d’être intégrés dans la chaîne d’assemblage pilotée notamment par TSMC. L’arrivée de Samsung dans ce domaine marquerait donc la fin d’un monopole de longue date.
Autre élément notable : ce serait aussi la première fois qu’Apple ferait produire des capteurs photo d’iPhone sur le sol américain, en ligne avec la volonté croissante de Washington — et d’Apple — de relocaliser certaines productions stratégiques.
Entre diversification des fournisseurs, montée en gamme technologique et production aux États-Unis, ce partenariat potentiel avec Samsung illustre plusieurs tendances : la volonté d’Apple de réduire ses dépendances critiques, l’importance croissante de la photographie avec l’iPhone, et la place stratégique des semi-conducteurs avancés dans la bataille mondiale de la tech.
