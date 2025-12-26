Ce changement sur l’iPhone 18 pourrait transformer les photos

une rupture technologique et un virage stratégique

Entre diversification des fournisseurs, montée en gamme technologique et production aux États-Unis, ce partenariat potentiel avec Samsung illustre plusieurs tendances : la volonté d’Apple de réduire ses dépendances critiques, l’importance croissante de la photographie avec l’iPhone, et la place stratégique des semi-conducteurs avancés dans la bataille mondiale de la tech.

D’après le média coréen,), une technologie qui n'a encore jamais été déployée à grande échelle dans l’industrie mobile.Ce design repose surprésentant de nombreux avantages. En effet, la liste est longue : une, de meilleures performances en basse lumière, des vitesses de lecture plus rapides, une consommation énergétique réduite, ainsi qu’une plage dynamique améliorée.Autrement dit,, notamment dans des conditions complexes, tout en optimisant l’efficacité énergétique — un critère clé pour Apple.Samsung ne se contente pas d’un simple projet sur le papier., avec l’installation prochaine d’équipements de production, le recrutement actif de techniciens, ingénieurs et managers spécialisés en mécanique et en électronique.Début décembre, Samsung a également notifié le conseil municipal d’Austin de son intention d’investir jusqu’à. La nouvelle ligne de production dédiée aux capteurs photo pourrait entrer en service dès le mois de mars, au plus tôt.Toujours selon, dont le lancement est attendu au premier semestre 2027. Cupertino aurait conclu un accord avec Samsung dès le mois d’août pour sécuriser cet approvisionnement stratégique.Si cela se confirme, il s’agirait d’un changement historique :Jusqu’à présent, Sony était l’unique fournisseur de ces derniers, qui sont d'ailleursavant d’être intégrés dans la chaîne d’assemblage pilotée notamment par TSMC. L’arrivée de Samsung dans ce domaine marquerait donc la fin d’un monopole de longue date.Autre élément notable : ce serait aussi la première fois qu’Apple ferait produire des capteurs photo d’iPhone sur le sol américain, en ligne avec la volonté croissante de Washington — et d’Apple — de relocaliser certaines productions stratégiques.