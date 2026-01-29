Apple explose les ventes de smartphones (merci qui ?)

Apple truste le top 10 des ventes mondiales

L’iPhone 17 créé la surprise

Des ventes en nette hausse pour la génération 17

Qu'en penser ?



A quelques heures de la présentation des résultats d'Apple, ce genre d'étude prépare plutôt bien le terrain et laisse entrevoir des recettes conséquentes, surtout englobant la période des fêtes !

D’après les estimations de. Une performance impressionnante qui confirme la solidité de l’écosystème Apple, même dans un contexte de concurrence accrue sur l’entrée et le milieu de gamme., ce qui illustre le poids commercial de Cupertino sur le segment premium comme sur le grand public.Si la présence massive d’Apple dans le top 10 n’étonne plus vraiment,. Le modèle se hisse à la 7ᵉ place mondiale, là où l’iPhone 16 classique n’avait atteint que la 10ᵉ position l’année précédente.Ce décalage confirme une tendance observée depuis plusieurs mois :Autrement dit, beaucoup d’utilisateurs estiment qu’il offre désormais l’essentiel des innovations sans avoir à basculer vers une version Pro, plus onéreuse.Toujours selon Counterpoint Research,lors de son premier trimestre complet de commercialisation. Les marchés américains, chinois et ouest-européens ont particulièrement tiré cette dynamique.comme un taux de rafraîchissement plus élevé, davantage de mémoire vive, un stockage de base plus généreux, et une fiche technique globalement plus proche des versions Pro.Cette montée en gamme progressive du modèleréduit l’écart fonctionnel avec les variantes premium et redéfinit l’équilibre de la gamme.— et paradoxalement l’un des plus séduisants — de l’écosystème Apple.