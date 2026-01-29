Apple explose les ventes de smartphones (merci qui ?)
Publié le
Voilà bien une bonne nouvelle pour ce soir ! Apple confirme une nouvelle fois sa domination sur le marché mondial des smartphones. Selon un récent rapport d’intelligence de marché publié par Counterpoint Research, la marque à la pomme occupe la majorité des premières places du classement des téléphones les plus vendus en 2025. Et au-delà de la performance globale, un modèle attire particulièrement l’attention : l’iPhone 17 dans sa version standard.
Apple truste le top 10 des ventes mondiales
D’après les estimations de Counterpoint Research, sept des dix smartphones les plus vendus dans le monde en 2025 sont des iPhone. Une performance impressionnante qui confirme la solidité de l’écosystème Apple, même dans un contexte de concurrence accrue sur l’entrée et le milieu de gamme.
Le premier smartphone non-Apple n’apparaît ainsi qu’à la cinquième position, ce qui illustre le poids commercial de Cupertino sur le segment premium comme sur le grand public.
L’iPhone 17 créé la surprise
Si la présence massive d’Apple dans le top 10 n’étonne plus vraiment, la performance de l’iPhone 17 dans sa version de base mérite en revanche un éclairage particulier. Le modèle se hisse à la 7ᵉ place mondiale, là où l’iPhone 16 classique n’avait atteint que la 10ᵉ position l’année précédente.
Ce décalage confirme une tendance observée depuis plusieurs mois : le modèle standard de la génération 17 est perçu comme le meilleur compromis de la gamme. Autrement dit, beaucoup d’utilisateurs estiment qu’il offre désormais l’essentiel des innovations sans avoir à basculer vers une version Pro, plus onéreuse.
Des ventes en nette hausse pour la génération 17
Toujours selon Counterpoint Research, la série iPhone 17 dans son ensemble a enregistré 16 % de ventes supplémentaires par rapport à la génération précédente lors de son premier trimestre complet de commercialisation. Les marchés américains, chinois et ouest-européens ont particulièrement tiré cette dynamique.
Le modèle de base bénéficie notamment de plusieurs améliorations jugées déterminantes, comme un taux de rafraîchissement plus élevé, davantage de mémoire vive, un stockage de base plus généreux, et une fiche technique globalement plus proche des versions Pro.
Cette montée en gamme progressive du modèle classique réduit l’écart fonctionnel avec les variantes premium et redéfinit l’équilibre de la gamme. Pour de nombreux acheteurs, l’iPhone 17 standard devient ainsi le point d’entrée le plus rationnel — et paradoxalement l’un des plus séduisants — de l’écosystème Apple.
Qu'en penser ?
A quelques heures de la présentation des résultats d'Apple, ce genre d'étude prépare plutôt bien le terrain et laisse entrevoir des recettes conséquentes, surtout englobant la période des fêtes !