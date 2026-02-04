Une nouvelle génération de NFC se prépare : quels impacts pour l’iPhone ?

Qu’en penser ?



La précédente feuille de route du NFC Forum, publiée en 2023, avait déjà débouché sur plusieurs avancées concrètes intégrées à NFC Release 15 en juin 2025. Si le calendrier exact des nouvelles évolutions reste à préciser, cette nouvelle roadmap montre que la NFC est loin d’avoir atteint ses limites. Pour Apple, qui a fait du sans-contact un pilier de son écosystème matériel et logiciel, ces progrès pourraient renforcer encore l’iPhone comme plateforme centrale des paiements, de l’identité numérique et des usages du quotidien — le tout, toujours, en un simple geste.