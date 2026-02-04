Une nouvelle génération de NFC se prépare : quels impacts pour l’iPhone ?
Par Laurence - Publié le
La technologie NFC s’apprête à entrer dans une nouvelle phase d’évolution — et Apple pourrait en être l’un des principaux bénéficiaires. Cette semaine, le NFC Forum a publié une nouvelle feuille de route technologique pluriannuelle, détaillant les priorités qui façonneront les futures versions du standard : débits nettement plus rapides, sécurité renforcée et usages étendus.
Parmi les annonces les plus marquantes figure la volonté de multiplier par huit les débits de données NFC par rapport aux niveaux actuels. Cette évolution permettraient des échanges plus rapides, qu’il s’agisse de paiements, de transferts de données, de clés numériques ou de configurations d’appareils.
Le NFC Forum souhaite également améliorer l’interopérabilité du mode lecteur, en mettant en place des tests applicatifs de bout en bout. Ce qui garantirait une compatibilité plus fiable entre appareils, terminaux et applications, quel que soit l’écosystème.
La feuille de route insiste aussi sur le concept de tap multifonction. Concrètement, un même geste NFC pourrait déclencher plusieurs actions selon le contexte, le lecteur étant capable de demander uniquement les informations nécessaires à une tâche donnée. Cette approche ouvrirait la porte à des expériences plus fluides, par exemple dans les transports, l’accès sécurisé à des bâtiments ou les services d’identité numérique.
Autre axe de travail notable : la prochaine génération de recharge sans fil via NFC. Aujourd’hui limitée à des accessoires à très faible puissance, cette technologie pourrait évoluer vers des niveaux de puissance plus élevés, avec le support d’appareils intégrant plusieurs récepteurs de charge. Même si rien n’indique une adoption rapide sur l’iPhone, ces travaux pourraient à terme influencer la conception de futurs produits.
La sécurité occupe une place centrale dans cette nouvelle feuille de route. Le NFC Forum prévoit notamment la publication du premier profil de sécurité pour contrôleurs NFC, destiné à établir un socle minimal d’exigences pour le matériel.
Les travaux incluent également la préparation aux menaces liées à l’informatique post-quantique et un renforcement des protections contre les attaques par relais, un point clé pour les usages sensibles comme les paiements et les clés numériques.
Les clés numériques restent un chantier actif, avec l’exploration de nouveaux scénarios capables de répondre aux besoins de secteurs variés : automobile, immobilier, entreprises ou encore services publics. Un domaine où Apple est déjà bien positionnée, notamment avec CarKey et l’intégration croissante de clés dématérialisées dans iOS.
Ces annonces s’inscrivent dans un contexte favorable pour Apple. L’an dernier, la firme a considérablement étendu Tap to Pay sur iPhone, permettant aux commerçants d’accepter des paiements sans contact directement depuis un iPhone, sans terminal dédié.
Par ailleurs, sous l’impulsion (un peu forcée il est vrai) de la réglementation européenne, Apple a élargi l’accès au composant NFC de l’iPhone aux développeurs tiers dans l’Union européenne. Désormais, des services concurrents d’Apple Pay, comme PayPal ou Curve, peuvent désormais proposer des paiements NFC sur iOS en Europe.
La précédente feuille de route du NFC Forum, publiée en 2023, avait déjà débouché sur plusieurs avancées concrètes intégrées à NFC Release 15 en juin 2025. Si le calendrier exact des nouvelles évolutions reste à préciser, cette nouvelle roadmap montre que la NFC est loin d’avoir atteint ses limites. Pour Apple, qui a fait du sans-contact un pilier de son écosystème matériel et logiciel, ces progrès pourraient renforcer encore l’iPhone comme plateforme centrale des paiements, de l’identité numérique et des usages du quotidien — le tout, toujours, en un simple geste.
