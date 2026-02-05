Le compte à rebours est lancé pour l’iPhone 17e
Un an après l’iPhone 16e, Apple préparerait déjà la relève. L’iPhone 17e, attendu pour ce mois-ci, pourrait corriger plusieurs défauts de son prédécesseur et se rapprocher sensiblement des modèles plus haut de gamme.
Apple pourrait présenter l’iPhone 17e dès le 19 février 2026, selon plusieurs sources proches de la chaîne d’approvisionnement. Une date symbolique, puisqu’elle marquerait exactement un an après le lancement de l’iPhone 16e, officialisé le 19 février 2025.
De quoi confirmer la mise en place d’un rythme annuel pour la gamme
Fait plus inhabituel, cette annonce interviendrait un jeudi, un jour rarement choisi par Apple pour ses lancements matériels. Comme l’an dernier, la firme pourrait toutefois se contenter d’un communiqué de presse, sans keynote dédiée.
Sans grande surprise, l’iPhone 17e inaugurerait une nouvelle génération de processeur, avec l’arrivée de la puce A19, en remplacement de l’A18. Gravée selon le procédé N3P de TSMC (3 nm de troisième génération), elle offrirait un gain de performances CPU estimé entre 5 et 10 %.
Un bond mesuré sur le papier, mais suffisant pour améliorer la réactivité générale du système et accompagner plus confortablement les usages liés à Apple Intelligence et aux fonctionnalités d’IA embarquées, appelées à prendre une place croissante dans iOS.
Côté écran, l’iPhone 17e conserverait une diagonale de 6,1 pouces, tout en adoptant des bordures plus fines, afin d’aligner son design avec le reste de la gamme iPhone 17. En revanche, Apple continuerait de réserver ses technologies premium aux modèles supérieurs : pas de ProMotion ni d’écran Always-On à l’horizon.
En revanche, une évolution plus symbolique pourrait marquer ce modèle : l’arrivée de la Dynamic Island. Selon plusieurs sources, Apple envisagerait enfin de remplacer l’encoche classique encore présente sur l’iPhone 16e. Si cela se confirme, l’encoche disparaîtrait définitivement de la gamme iPhone en 2026.
Autre amélioration attendue : l’intégration de la nouvelle caméra frontale
C’est sans doute l’évolution la plus attendue : le MagSafe. Avec l'iPhone 16e, Apple avait choisi de faire l’impasse sur le système magnétique d’Apple, se contentant d’une recharge Qi classique à 7,5 W. L’iPhone 17e pourrait corriger ce choix avec un portable MagSafe 15 W, ouvrant à nouveau l’accès aux accessoires aimantés (supports, portefeuilles, batteries externes). En revanche, les vitesses de recharge Qi2.2 à 25 W resteraient probablement réservées aux modèles plus onéreux de la gamme.
Côté tarif, Apple pourrait maintenir le prix de départ à 599 dollars, dans la continuité de l’iPhone 16e. Le calendrier évoque un lancement entre février et mars 2026, voire un peu plus tard au printemps.
Une inconnue demeure toutefois : le stockage. Toute la gamme iPhone 17 débuterait à 256 Go, mais rien ne garantit pour l’instant que l’iPhone 17e bénéficiera du même traitement — un point qui pourrait faire débat en 2026.
Avec une puce plus récente, un design affiné, une caméra selfie modernisée, le retour de MagSafe et possiblement la Dynamic Island, l’iPhone 17e pourrait corriger les principales limites du 16e. Sans viser le haut de gamme, il s’imposerait comme une alternative crédible et plus moderne pour les utilisateurs souhaitant un iPhone récent, performant et plus accessible.
Dans 15 jours ? Vraiment ?
