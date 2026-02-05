Le compte à rebours est lancé pour l’iPhone 17e

Dans 15 jours ? Vraiment ?

, selon plusieurs sources proches de la chaîne d’approvisionnement. Une date symbolique, puisqu’elle marquerait exactement un an après le lancement de l’iPhone 16e, officialisé le 19 février 2025., pensée comme une porte d’entrée plus accessible dans l’univers iPhone, en complément des modèles haut de gamme lancés chaque automne.Fait plus inhabituel,, un jour rarement choisi par Apple pour ses lancements matériels. Comme l’an dernier, la firme pourrait toutefois se contenter d’un communiqué de presse, sans keynote dédiée.Sans grande surprise,, en remplacement de l’A18. Gravée selon le procédé N3P de TSMC (3 nm de troisième génération), elle offrirait un gain de performances CPU estimé entre 5 et 10 %.Un bond mesuré sur le papier, mais suffisant pouret accompagner plus confortablement les usages liés à Apple Intelligence et aux fonctionnalités d’IA embarquées, appelées à prendre une place croissante dans iOS.Côté écran,tout en adoptant des bordures plus fines, afin d’aligner son design avec le reste de la gamme iPhone 17. En revanche, Apple continuerait de réserver ses technologies premium aux modèles supérieurs :En revanche, une évolution plus symbolique pourrait marquer ce modèle :. Selon plusieurs sources, Apple envisagerait enfin de remplacer l’encoche classique encore présente sur l’iPhone 16e. Si cela se confirme, l’encoche disparaîtrait définitivement de la gamme iPhone en 2026.Autre amélioration attendue : l’intégration de la nouvelle caméra frontale(Center Stage). Ce, déjà introduit sur les autres modèles de la gamme iPhone 17, permettrait de filmer et de prendre des selfies en portrait ou en paysage sans contrainte, tout en suivant automatiquement les visages. Cette fonctionnalité serait particulièrement pertinente pour les appels vidéo, mais aussi pour les créateurs de contenus, qui y gagneraient en confort et en polyvalence.. Avec l'iPhone 16e, Apple avait choisi de faire l’impasse sur le système magnétique d’Apple, se contentant d’une recharge Qi classique à 7,5 W. L’iPhone 17e pourrait corriger ce choix avec un portable MagSafe 15 W, ouvrant à nouveau l’accès aux accessoires aimantés (supports, portefeuilles, batteries externes). En revanche,Côté tarif,, dans la continuité de l’iPhone 16e. Le calendrier évoque un lancement entre février et mars 2026, voire un peu plus tard au printemps.Une inconnue demeure toutefois : le stockage., mais rien ne garantit pour l’instant que l’iPhone 17e bénéficiera du même traitement — un point qui pourrait faire débat en 2026.