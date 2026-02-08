Sorti imminente de l'iPhone 17e, qui va corriger le principal défaut de l'iPhone 16e

L'iPhone 17e corrige LE défaut de l'iPhone 16e

• Trop cher

• Pas de MagSafe

• WiFi 6 (!)

• Capteur photo de qualité très moyenne

• Pas d'ultra grand-angle

• Pas de puce UWB

• USB 2 sans sortie écran

• Apple Intelligence (beta) encore médiocre

• Luminosité moyenne en extérieur

Quel tarif pour l'iPhone 16e ?

On en dit quoi ?



L'iPhone 17e est très bien parti pour être le chois le plus raisonnable du moment, avec un appareil ayant suffisamment de puissance et de connectivité pour combler tous les besoins, idéal pour ceux qui utilisent leur téléphone de façon assez basique et qui souhaitent conserver leur iPhone le plus longtemps possible.



En revanche, ce petit jeu de la segmentation commence à devenir ridicule : sur Android, plus aucun smartphone ne propose qu'un seul capteur, surtout à de tels tarifs ! A force de racler les fonds de tiroir sur l'entrée de gamme, Apple pousse les utilisateurs à préférer des modèles plus complet et d'ancienne génération...

Bonne nouvelle ! Cet appareil d'entrée de gamme (façon Apple)Eureka,. Il pourrait enfin adopter... le MagSafe ! L'absence de ces aimants rendait la charge sans-fil compliquée, et surtout, il était impossible de l'accrocher à un dock MagSage, en voiture ou sur un bureau -vraiment dommage !Autre nouveauté,, le Wi-Fi, et Thread -il y aurait donc sans doute du WiFi 7, mais pas forcément très rapide. En revanche, pas de nouvelles concernant l'UWB (utilisé pour les AirTags), l'USB 2 ou encore le capteur photo, qui resterait unique.D'après Gurman,, ce qui est assez logique avec l'augmentation de la RAM ces dernières mois. Au lancement en Europe, il dépasserait donc les 700€/CHF, pour être ensuite bradé par les plateformes et les opérateurs.