Le Nothing Phone 4a sera présenté le lendemain de la Keynote Apple, et c'est voulu
Nothing a confirmé le lancement de ses Phone 4a et 4a Pro le 5 mars à Londres, pile le lendemain de l'événement Apple consacré à l'iPhone 17e. Pas de flagship Phone 4 cette année : la marque mise tout sur ce duo milieu de gamme.
Un lancement qui pique Apple au passage
Carl Pei, le patron de Nothing, a profité de l'invitation officielle d'Apple pour s'offrir un petit coup de com. Il a publié l'image de l'événement Apple, taguée au spray avec
Nothinget
5 March. Le message est clair : venez voir ce qu'on a le lendemain. L'événement se tiendra à Londres avec un livestream sur nothing.tech, et on devrait aussi y découvrir un nouveau casque audio, le Headphone (a), attendu autour du 12 mars à 159 euros.
Carl Pei a déjà expliqué ne pas vouloir sortir un flagship chaque année juste pour suivre le rythme du marché, en particulier à cause des prix de la RAM qui rend la production d'un smartphone haut de gamme bien plus chère qu'avant.
Une fiche technique qui progresse, mais pas trop
De ce que l'on sait déjà, le Phone 4a embarque un Snapdragon 7s Gen 4, avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage en UFS 3.1. L'écran est un OLED à 120 Hz, la batterie passe à 5 200 mAh avec une charge rapide à 50 W, et le modèle Pro gagne une certification IP65 (contre IP64 sur le 3a).
Pour la photo, on garde un capteur principal de 50 Mpx et un capteur selfie de 32 Mpx. Les coloris confirmés par les fuites sont le noir et le blanc pour le 4a, avec un coloris argent pour le 4a Pro. Les prix n'ont pas encore été officialisés, mais les fuites parlent de 475 dollars pour le 4a et 540 dollars pour le 4a Pro, soit une hausse par rapport à la génération précédente (379 et 459 dollars).
Le processeur est un cran au-dessus mais sans bond spectaculaire, et la partie photo est retouchée sans être repensée. Le Glyph lui est toujours présent, et à peine mis à jour.
On en dit quoi ?
Nothing continue de faire les choses à sa façon. Le choix de tout miser sur le milieu de gamme est compréhensible vu le contexte économique, mais les specs du 4a ne montrent pas un saut suffisant pour justifier un upgrade depuis le 3a. En tout cas, rendez-vous le 5 mars pour la confirmation de tout ça.