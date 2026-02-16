Apple annonce la prochaine Keynote à New York le 4 mars (mise à jour : et à Londres !)
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient d'envoyer ses invitations pour le 4 mars prochain. Pas à Cupertino cette fois, mais à New York. La marque parle d'une "Apple Experience" plutôt que d'un simple keynote, ce qui laisse penser qu'il y a du lourd. MacBook Pro M5, MacBook Air, iPhone 17e, iPad : la liste des nouveautés pourrait être longue comme le bras.
Apple ne choisit pas New York par hasard. Ce type d'événement en dehors du campus d'Apple Park reste rare, et ça marque en général une volonté de sortir du lot. Le terme "Experience" plutôt qu'"Event" renforce l'impression qu'on aura droit à quelque chose de particulier. Pour le moment, ni le logo ni le nom de l'événement ne donnent d'indice sur le contenu. Comme d'habitude, les produits annoncés devraient être disponibles dans les semaines suivantes.
Les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M5 Pro et M5 Max sont les candidats les plus évidents. Apple a lancé la puce M5 dans l'iPad Pro, le Vision Pro et le MacBook Pro 14 pouces en octobre 2025, et les déclinaisons Pro et Max devraient suivre dans la foulée. Côté MacBook Air, les versions M4 datent de mars 2025, ce qui colle avec un renouvellement annuel. On pourrait donc voir arriver les modèles M5 en 13 et 15 pouces, avec des gains annoncés de 15 à 25 % côté processeur et jusqu'à 45 % sur la partie graphique. On parle aussi du nouveau MacBook entrée de gamme, avec plein de couleurs chatoyantes !
L'iPhone 17e fait aussi partie des produits attendus. Il était prévu pour février à l'origine, mais l'événement du 4 mars pourrait bien servir de rampe de lancement. Au programme : un écran OLED 6,1 pouces toujours limité à 60 Hz, mais avec l'arrivée de la Dynamic Island à la place de l'encoche, une puce A19 et 8 Go de RAM. Le prix devrait rester autour de 719 euros. Si on regarde du côté des tablettes, l'iPad Air pourrait passer de la puce M3 à la M4, et l'iPad classique de l'A16 à l'A17, rien de très original donc. L'iPad mini, qui n'a hélas pas bougé depuis octobre 2024, devrait aussi être mis à jour, avec une puce A20 Pro et ENFIN un écran OLED. On croise les doigts.
Apple a de quoi remplir une conférence avec tout ce qui traîne dans les tuyaux depuis des mois. Le choix de New York est un signal intéressant : la marque veut du spectacle, pas juste un communiqué de presse en ligne. Les MacBook Pro M5 Pro et Max, c'est quasiment acquis. Et les Mac de bureau ? Pas avant cet été a priori.
Mise à jour à 18:40 : Visiblement on est sur un évènement qui sera diffusé ou relayé dans plusieurs villes du monde, puisque nous avons nous même reçu cette invitation pour Londres, toujours le 4 mars prochain.
Un événement inhabituel
Apple ne choisit pas New York par hasard. Ce type d'événement en dehors du campus d'Apple Park reste rare, et ça marque en général une volonté de sortir du lot. Le terme "Experience" plutôt qu'"Event" renforce l'impression qu'on aura droit à quelque chose de particulier. Pour le moment, ni le logo ni le nom de l'événement ne donnent d'indice sur le contenu. Comme d'habitude, les produits annoncés devraient être disponibles dans les semaines suivantes.
Les Mac en tête de liste
Les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M5 Pro et M5 Max sont les candidats les plus évidents. Apple a lancé la puce M5 dans l'iPad Pro, le Vision Pro et le MacBook Pro 14 pouces en octobre 2025, et les déclinaisons Pro et Max devraient suivre dans la foulée. Côté MacBook Air, les versions M4 datent de mars 2025, ce qui colle avec un renouvellement annuel. On pourrait donc voir arriver les modèles M5 en 13 et 15 pouces, avec des gains annoncés de 15 à 25 % côté processeur et jusqu'à 45 % sur la partie graphique. On parle aussi du nouveau MacBook entrée de gamme, avec plein de couleurs chatoyantes !
iPhone 17e et iPad au menu
L'iPhone 17e fait aussi partie des produits attendus. Il était prévu pour février à l'origine, mais l'événement du 4 mars pourrait bien servir de rampe de lancement. Au programme : un écran OLED 6,1 pouces toujours limité à 60 Hz, mais avec l'arrivée de la Dynamic Island à la place de l'encoche, une puce A19 et 8 Go de RAM. Le prix devrait rester autour de 719 euros. Si on regarde du côté des tablettes, l'iPad Air pourrait passer de la puce M3 à la M4, et l'iPad classique de l'A16 à l'A17, rien de très original donc. L'iPad mini, qui n'a hélas pas bougé depuis octobre 2024, devrait aussi être mis à jour, avec une puce A20 Pro et ENFIN un écran OLED. On croise les doigts.
On en dit quoi ?
Apple a de quoi remplir une conférence avec tout ce qui traîne dans les tuyaux depuis des mois. Le choix de New York est un signal intéressant : la marque veut du spectacle, pas juste un communiqué de presse en ligne. Les MacBook Pro M5 Pro et Max, c'est quasiment acquis. Et les Mac de bureau ? Pas avant cet été a priori.