Apple annonce la prochaine Keynote à New York le 4 mars (mise à jour : et à Londres !)

On en dit quoi ?



Apple a de quoi remplir une conférence avec tout ce qui traîne dans les tuyaux depuis des mois. Le choix de New York est un signal intéressant : la marque veut du spectacle, pas juste un communiqué de presse en ligne. Les MacBook Pro M5 Pro et Max, c'est quasiment acquis. Et les Mac de bureau ? Pas avant cet été a priori.