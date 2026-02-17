Google élargit la compatibilité AirDrop à plus d'appareils !
Google élargit la compatibilité entre Quick Share et AirDrop à presque toute la gamme Pixel 9. Après les Pixel 10 en novembre dernier, les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold peuvent envoyer et recevoir des fichiers directement avec un iPhone, un iPad ou un Mac, le tout sans passer par le cloud. Le Pixel 9a est le seul à ne pas être compatible, et Google n'a pas vraiment expliqué pourquoi.
En novembre 2025, Google avait créé la surprise en annonçant que Quick Share, son système de transfert de fichiers sur Android, pouvait communiquer directement avec AirDrop. Et ce, sans la moindre aide d'Apple. Google a profité du DMA européen, qui impose l'interopérabilité entre plateformes. Les ingénieurs de Mountain View ont utilisé le standard Wi-Fi Aware pour faire du reverse-engineering d'AirDrop et rendre les deux systèmes compatibles. Beaucoup s'attendaient à ce qu'Apple bloque la chose assez vite, mais trois mois plus tard, c'est toujours en place, même après les dernières mises à jour d'iOS.
Le transfert se fait en direct entre les deux appareils, sans passer par un serveur. Côté Apple, il faut activer AirDrop en mode "Tout le monde pendant 10 minutes". Et le Pixel doit être en mode découvrable. Un fichier envoyé depuis un Pixel apparaît comme un AirDrop classique sur l'iPhone, et ça marche dans les deux sens. Le Pixel 9a, par contre, est exclu. Nos confrères de The Verge ont demandé pourquoi, et le responsable communication de Google, Alex Moriconi, s'est contenté de répondre que l'entreprise
Google veut étendre cette compatibilité à d'autres marques qui utilisent Android. Samsung, Nothing et les fabricants utilisant des puces Snapdragon travailleraient déjà sur le sujet, on le sait. Le déploiement sur les Pixel 9 se fait d'ailleurs par phases, donc ne vous étonnez pas si la mise à jour n'apparaît pas tout de suite chez vous.
C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui vivent dans un foyer mixte iPhone-Android, ou qui ont des collègues sous Pixel (et on en connaît tous au moins un, c'est terrible). Jusqu'ici, envoyer une photo d'un Android vers un iPhone passait par WhatsApp, un mail ou Google Drive. Là, c'est direct et chiffré. On peut remercier le DMA européen ici, pour une fois. On a juste hâte que ça soit généralisé à tous les smartphones sous Android !
Une compatibilité construite sans Apple
Du peer-to-peer chiffré, mais pas pour tout le monde
Samsung et les autres dans les starting-blocks
On en dit quoi ?
