Google élargit la compatibilité AirDrop à plus d'appareils !

On en dit quoi ?



C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui vivent dans un foyer mixte iPhone-Android, ou qui ont des collègues sous Pixel (et on en connaît tous au moins un, c'est terrible). Jusqu'ici, envoyer une photo d'un Android vers un iPhone passait par WhatsApp, un mail ou Google Drive. Là, c'est direct et chiffré. On peut remercier le DMA européen ici, pour une fois. On a juste hâte que ça soit généralisé à tous les smartphones sous Android !