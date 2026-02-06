AirDrop bientôt disponible sur plus d'Android !
Publié le
Google vient de confirmer que la compatibilité entre Quick Share et AirDrop sera étendue à d'autres smartphones Android cette année. Pour l'instant réservée aux Pixel 10, la fonctionnalité permet d'envoyer des fichiers vers les iPhone, iPad et Mac sans passer par une application tierce.
Une exclusivité Pixel qui touche à sa fin
Lancée en novembre 2025, l'interopérabilité entre Quick Share (l'équivalent Android d'AirDrop) et le système de partage de fichiers d'Apple était réservée aux Pixel 10. Une exclusivité franchement agaçante pour les possesseurs d'autres smartphones Android. Eric Kay, vice-président de l'ingénierie Android chez Google, vient d'annoncer que cette restriction allait sauter en 2026. Lors d'une interview, il a précisé travailler avec ses partenaires pour étendre la fonctionnalité au reste de l'écosystème Android.
Nothing et Qualcomm sur les rangs
Pour le moment, aucune liste officielle d'appareils compatibles n'a été communiquée. Google promet des annonces
très bientôt, sans donner de date précise. Nothing est la seule marque à avoir confirmé travailler sur l'intégration. Qualcomm a aussi indiqué plancher sur le support pour les smartphones équipés de puces Snapdragon. Samsung reste silencieux, mais un lancement lors du prochain Unpacked ou du Mobile World Congress n'est pas à exclure.
Comment ça fonctionne ?
Google a transformé Quick Share en une extension distribuée via le Play Store, plutôt que de la réserver aux composants système des Pixel. Une astuce qui facilite le déploiement sur d'autres appareils sans attendre une mise à jour Android complète. La compatibilité fonctionne dans les deux sens : un possesseur d'iPhone peut envoyer un fichier à un Android compatible, et inversement. Google y voit un argument pour faciliter la migration des utilisateurs iPhone vers Android, un sujet sur lequel les deux géants travaillent ensemble depuis quelques mois.
On en dit quoi ?
Voir Apple et Google collaborer sur le partage de fichiers, c'est assez fou. Mais c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui jonglent entre les deux systèmes. Reste à savoir quand Samsung, Xiaomi ou OnePlus proposeront aussi cette compatibilité. Pour l'instant, c'est toujours Pixel ou rien. Les annonces sont promises pour bientôt, mais on connaît la définition de
bientôt chez Google, et parfois, il faut être très patient...