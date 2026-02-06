AirDrop bientôt disponible sur plus d'Android !

On en dit quoi ?



Voir Apple et Google collaborer sur le partage de fichiers, c'est assez fou. Mais c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui jonglent entre les deux systèmes. Reste à savoir quand Samsung, Xiaomi ou OnePlus proposeront aussi cette compatibilité. Pour l'instant, c'est toujours Pixel ou rien. Les annonces sont promises pour bientôt, mais on connaît la définition de bientôt chez Google, et parfois, il faut être très patient...