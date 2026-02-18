iOS 26.4 améliore le Suivi du sommeil sur l'App Santé
Par Laurence - Publié le
Avec iOS 26.4, Apple continue d’affiner le suivi de la santé et du sommeil sur iPhone. Cette mise à jour introduit notamment un nouvel indicateur d’heure moyenne de coucher dans l’app Santé, tout en faisant évoluer l’affichage des données vitales, avec le retour plus visible du taux d’oxygène dans le sang aux États-Unis.
Dans iOS 26.4, Apple ajoute une donnée inédite dans la section Sommeil de l’app Santé : l’heure de coucher moyenne (Average Bedtime). Présentée sous la forme d’un nouveau Sleep Highlight, cette métrique indique à la fois : l’heure à laquelle l’utilisateur s’est couché chaque jour, et l’heure de coucher habituelle calculée sur une moyenne glissante de deux semaines.
L’objectif est clair : aider les utilisateurs à mieux visualiser la régularité — ou non — de leurs habitudes de coucher, et à comprendre l’impact de ces horaires sur la qualité du sommeil.cJusqu’ici, depuis iOS 26.3, Apple mettait surtout en avant la durée moyenne de sommeil sur les sept derniers jours. Cette donnée reste disponible, mais elle est désormais complétée par ce nouvel indicateur quotidien, plus fin et plus contextuel.
Autre changement notable avec iOS 26.4 : une évolution de l’affichage des données vitales (Vitals). Enfin, tout du moins pour les utilisateurs américains. Le taux d’oxygène dans le sang réapparaît désormais directement dans le graphique de synthèse quotidien, aux côtés des autres constantes. Jusqu’à présent, cette mesure existait bien dans la section Vitals, mais elle n’était pas intégrée à la vue graphique principale, ce qui limitait sa lisibilité au quotidien.
Ce changement reste toutefois marqué par le contexte juridique autour du taux d’oxygène. Pour rappel, Masimo accuse Apple d’avoir enfreint plusieurs de ses brevets liés à la mesure de l’oxygénation du sang. Le litige a conduit la U.S. International Trade Commission à prononcer une interdiction d’importation, forçant Apple à désactiver la mesure du taux d’oxygène sur l’Apple Watch aux États-Unis début 2024.
Apple avait toutefois pu réintroduire l’affichage du taux d’oxygène en août 2025, mais uniquement via l’iPhone : les données sont consultables dans l’app Santé, sans possibilité de lancer une mesure ou de consulter le résultat directement depuis la montre. Cette limitation reste toujours en vigueur avec iOS 26.4.
Avec watchOS 26, l’application Santé calcule un score global censé refléter la qualité du sommeil, et ce, à partir des données enregistrées pendant la nuit par l’Apple Watch. Ce score s’affiche dans la section Sommeil et peut être classé en cinq catégories : Excellent, High, OK, Low ou Very Low.
Apple détaille son système de points de la manière suivante : la durée de sommeil (50 points maximum), l'heure de coucher (30 points) et les interruptions nocturnes (20 points). Chaque mauvaise habitude (se coucher trop tard, dormir trop peu, être réveillé plusieurs fois) réduit d’autant le score final.
Un score
Cupertino précise que le Score de Sommeil peut aussi s’appuyer sur des données issues d’appareils tiers compatibles, du moment qu’ils synchronisent leurs résultats avec l’app Santé. Concrètement, il n’est donc pas obligatoire de porter une Apple Watch, même si c’est évidemment le scénario le plus simple.
Avec ces ajustements, iOS 26.4 confirme l’approche progressive d’Apple : moins de nouveautés spectaculaires, mais une lecture plus claire et plus exploitable des données de santé. L’ajout de l’heure moyenne de coucher s’inscrit dans cette logique, en mettant l’accent sur la régularité des habitudes plutôt que sur la seule quantité de sommeil.
Une nouvelle métrique pour mieux comprendre son sommeil
Score de sommeil
Un score
Excellentsignifie que le corps et l’esprit ont bénéficié du repos nécessaire. Un score
Hightraduit un sommeil globalement suffisant, même imparfait. En revanche,
OKou
Lowsignalent que la récupération a été incomplète, tandis que
Very Lowalerte sur des nuits trop courtes ou trop perturbées, avec un impact possible sur la santé à long terme.
Qu'en penser ?
Avec ces ajustements, iOS 26.4 confirme l’approche progressive d’Apple : moins de nouveautés spectaculaires, mais une lecture plus claire et plus exploitable des données de santé. L’ajout de l’heure moyenne de coucher s’inscrit dans cette logique, en mettant l’accent sur la régularité des habitudes plutôt que sur la seule quantité de sommeil.