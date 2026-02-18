iOS 26.4 améliore le Suivi du sommeil sur l'App Santé

Qu'en penser ?



Avec ces ajustements, iOS 26.4 confirme l’approche progressive d’Apple : moins de nouveautés spectaculaires, mais une lecture plus claire et plus exploitable des données de santé. L’ajout de l’heure moyenne de coucher s’inscrit dans cette logique, en mettant l’accent sur la régularité des habitudes plutôt que sur la seule quantité de sommeil.