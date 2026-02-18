Non, l'iPhone 18 n'aura pas de port magnétique à la place de l'USB-C

On en dit quoi ?



Cette rumeur ne tient bien sûr pas debout. Apple a unifié toute sa gamme autour de l'USB-C, de l'iPad au Mac, et le MagSafe gère déjà toute la partie magnétique. Bref vous l'avez compris, le jour où Apple décidera de supprimer le port de charge classique de l'iPhone, ça sera pour proposer un iPhone 100% sans fil, et certainement pas pour inventer un nouveau câble improbable. Pas de panique donc.