Non, l'iPhone 18 n'aura pas de port magnétique à la place de l'USB-C
Par Vincent Lautier - Publié le
Des vidéos TikTok annonçant un nouveau connecteur magnétique pour l'iPhone 18 cumulent des millions de vues. Sauf que tout repose sur des rendus 3D et des adaptateurs USB-C magnétiques vendus quelques euros depuis des années sur le web. L'USB-C est imposé par l'Europe, le MagSafe gère déjà la charge sans-fil, et Apple n'a pas la moindre raison de faire machine arrière.
Les images qui circulent ne montrent rien de nouveau. Ce sont soit des rendus 3D réalisés à l'arrache, soit des vidéos utilisant des adaptateurs magnétiques USB-C qu'on trouve déjà en ligne pour quelques euros. Les créateurs de contenu jouent sur la nostalgie du MagSafe des anciens MacBook pour générer du clic, et ça marche visiblement très bien. Mais aucune source sérieuse dans la chaîne d'approvisionnement n'a jamais mentionné un connecteur de ce type pour l'iPhone 18. Apple a mis dix ans à passer du Lightning à l'USB-C. Difficile d'imaginer un retour en arrière deux générations plus tard, avec la pression réglementaire qui va avec.
Il faut quand même re-contextualiser. Le passage à l'USB-C sur iPhone 15 s'est fait dans la douleur, et un peu dans l'urgence pour Apple, car l'Union européenne obligeait la marque à s'aligner sur le port universel. Créer un nouveau port filaire, même magnétique, mettrait Apple à nouveau en difficulté vis-à-vis de l'Europe. Non, l'iPhone 18 gardera bien l'USB-C, peut-être avec des meilleurs débits grâce à l'USB 3 comme sur les modèles 17 Pro actuels, et probablement une vitesse de charge au-delà des 30 W. Mais le MagSafe actuel sur l'iPhone fait déjà le job pour la partie magnétique, un second port serait redondant. Un jour, Apple décidera peut-être de supprimer ce port, mais certainement pas de le remplacer par une solution propriétaire.
Les vrais changements se situent plutôt côté batterie à priori. Les rumeurs les plus sérieuses évoquent par exemple des cellules silicium-carbone, ce qui permettra d'augmenter la capacité de la batterie, sans épaissir l'iPhone. Les modèles les plus grands pourraient atteindre 5 500 mAh. L'alignement magnétique du MagSafe devrait aussi s'améliorer pour limiter les pertes d'énergie pendant la charge sans-fil. Bref, Apple devrait logiquement continuer à améliorer ce qui existe déjà plutôt que d'inventer un connecteur que personne n'a demandé.
Cette rumeur ne tient bien sûr pas debout. Apple a unifié toute sa gamme autour de l'USB-C, de l'iPad au Mac, et le MagSafe gère déjà toute la partie magnétique. Bref vous l'avez compris, le jour où Apple décidera de supprimer le port de charge classique de l'iPhone, ça sera pour proposer un iPhone 100% sans fil, et certainement pas pour inventer un nouveau câble improbable. Pas de panique donc.
