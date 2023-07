Apple accepte de se soumettre aux nouvelles règles de l'UE

Quelles firmes techs sont concernées ?

DMA, DSA : les nouvelles lois européennes

contrôleurs d'accès

gatekeepers

Thierry Breton ayant ventilé la liste des dix-neuf plateformes concernées -dont l'App Store, Amazon, Facebook, Google, Microsoft (Bing), TikTok ou encore Snapchat-, la balle était désormais dans leur camp.. Ces dernières seront soumises aux nouvelles règles de l'UE contre les pratiques anti-concurrentielles, vient d'annoncer Bruxelles.Parmi elles, on trouve. Mais aussi le Sud-Coréen Samsung et ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok. La liste définitive sera connue le 6 septembre.Après des années d'enquêtes et de procédures sans fin, le nouveau règlement des marchés numériques permettra à Bruxelles d'agir en amont et d'imposer aux acteurs les plus forts, certaines des règles impératives sous peine d'amendes dissuasives.Pour rappel, il s'agit duprésentée en décembre 2020 par la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, et son homologue au Marché intérieur, Thierry Breton. Quant à lui,Il développe notamment. Plus précisément, le DSA vise à. Mais il entend aussi. Comme la désinformation et les opérations de propagande, la création de filtres, le renforcement des discriminations et des violences sexistes, ou encore les risques néfastes sur la santé mentale des enfants.Ainsi, une série d'interdictions et d'obligations spécifiques toucheront les seuls groupes désignés commeen VO), qui sont des entreprises incontournables en raison de leur poids sur des marchés essentiels : vente en ligne, moteurs de recherche, réseaux sociaux et systèmes d'exploitation. Elles toucheront donc(ça tombe bien Apple confirme ses 3 000 milliards), dont les ventes en Europe dépassent 7,5 milliards d'euros et qui comptent au moins 45 millions d'utilisateurs finaux actifs et 10 000 entreprises utilisatrices dans l'UE.