Pourquoi Apple veut bouleverser le lancement des prochains iPhone
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait bien bousculer l’un de ses rituels les plus ancrés : le lancement annuel d’iPhone à l’automne. Selon plusieurs sources concordantes, dont Nikkei Asia, la firme envisagerait désormais un calendrier scindé en deux périodes distinctes. Cette stratégie viserait à mieux gérer la chaîne d’approvisionnement, tout en favorisant les ventes de ses modèles premium.
D'après les dernières rumeurs, Apple préparerait au moins cinq modèles pour la gamme iPhone 18. Trois d’entre eux seraient lancés au second semestre 2026 : iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et un iPhone pliable.
Il s'agirait de mettre en avant les modèles les plus rentables en priorité, notamment le tout premier iPhone à écran pliable, dont la production s’annonce plus complexe que celle d’un smartphone classique. Nouveaux matériaux, charnières, écrans flexibles… Apple aurait tout intérêt à concentrer ses ressources sur ces produits à forte valeur ajoutée.
Le modèle standard, iPhone 18, ne sortirait quant à lui que début 2027, accompagné possiblement d’un iPhone 18e, version plus abordable. Une inversion totale de la logique actuelle, où tous les modèles arrivent simultanément à l’automne.
Cette approche offrirait plusieurs avantages : lisser la production sur l’année, réduire la pression sur les usines, éviter les ruptures de stock massives, et surtout, donner plus d’espace marketing à chaque modèle.
Un dirigeant de fournisseur cité par Nikkei évoque d’ailleurs une chaîne logistique
Le contexte industriel joue un rôle clé. Apple a reconnu des contraintes d’approvisionnement lors de sa conférence financière. Les coûts de la RAM augmentent, les fonderies sont saturées, et la fabrication d’un iPhone pliant nécessite des procédés encore plus exigeants. Dans ce scénario, séparer les lancements permettrait à Apple de sécuriser ses volumes sur les modèles Pro — plus chers et plus rentables — avant de produire massivement les versions standards.
Les rapports mentionnent aussi un iPhone Air de seconde génération dans les cartons, mais pas pour cette année. Sa date de sortie resterait floue, ce qui suggère qu’Apple pourrait encore ajuster son calendrier en fonction de la situation industrielle.
Pour l’instant, Apple n’a évidemment rien officialisé. Mais le fait que plusieurs analystes et médias spécialisés convergent vers la même hypothèse donne du poids à ce scénario.
Si ce calendrier se confirme, il s’agirait d’un tournant stratégique majeur : Apple passerait d’un lancement massif annuel à une stratégie étalée, plus proche de l’industrie automobile ou des consoles de jeux que du smartphone traditionnel.
L’iPhone ne serait plus un événement unique par an, mais un flux continu de nouveautés, pensé autant pour la logistique que pour maintenir l’attention médiatique et commerciale sur douze mois. Histoire de booster encore plus les ventes, l'iPhone est plus que jamais une poule aux œufs d'or.
iPhone Pro et pliable en priorité
L’iPhone 18 “classique” attendu début 2027
sous tension, notamment à cause de la pénurie persistante de mémoire vive et de la concurrence accrue des géants de l’IA comme Nvidia, Google ou Amazon, qui monopolisent une partie des capacités de production de composants.
ET l'iPhone Air 2 ?
Qu'en penser ?
