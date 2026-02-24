Pourquoi les ventes d'iPhone ont explosé en 2025 !
Par Laurence - Publié le
Apple a réalisé une performance historique sur le marché européen du smartphone en 2025. Elle s'est en effet offert un record de ventes pour l'année passée — ce qu'elle avait déjà plus ou moins confirmé lors de ses derniers résultats.
Selon une nouvelle étude du cabinet d’analyses Omdia, la firme a expédié 36,9 millions d’iPhone en Europe, soit une hausse de 6 % sur un an. Cette progression lui permet d’atteindre une part de marché record de 27 % sur le continent.
Cette performance est d’autant plus notable qu’elle intervient dans un contexte globalement défavorable. Toujours selon Omdia, le marché européen du smartphone a reculé de 1 % en 2025, pour s’établir à 134,2 millions d’unités.
Les analystes pointent plusieurs facteurs expliquant ce ralentissement : une demande plus atone dans plusieurs pays, et l’impact des nouvelles réglementations européennes, notamment autour de l’éco-conception et de l’adoption obligatoire du port USB-C, qui ont accéléré le retrait de certains modèles plus anciens.
La croissance d’Apple repose largement sur le succès de la gamme iPhone 16. Omdia souligne en particulier les bonnes performances de l’iPhone 16, de l'iPhone 16 Pro Max et de l’iPhone 17 Pro Max Les deux premiers étant plus abordables avec l'arrivée de la gamme 17. L'iPhone 16e aurait également joué un rôle clé en captant une partie de la demande laissée vacante par les anciens modèles dépourvus d’USB-C, progressivement retirés de la vente pour se conformer aux nouvelles règles européennes.
Malgré la percée d’Apple, Samsung conserve la première place en Europe avec 46,6 millions de smartphones expédiés en 2025. Le constructeur coréen reste solidement installé en tête, même si la pression concurrentielle s’intensifie. Derrière, Xiaomi occupe la troisième position avec 21,8 millions d’unités, soit 16 % de part de marché. À noter également l’entrée remarquée de HONOR dans le top 5 européen pour la première fois, signe d’un paysage concurrentiel toujours plus fragmenté.
Cette année record en Europe a contribué au très bon exercice mondial d’Apple en 2025. Toujours selon Omdia, la firme est devenue le premier constructeur mondial de smartphones en volume sur l’année, un cap symbolique qui souligne l’efficacité de sa stratégie produit et de son positionnement premium élargi.
Dans un marché européen sous contraintes réglementaires et en légère contraction, Apple démontre ainsi sa capacité à transformer les évolutions du cadre légal en opportunités commerciales, tout en consolidant sa place parmi les acteurs dominants du smartphone.
