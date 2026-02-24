Pourquoi les ventes d'iPhone ont explosé en 2025 !

Qu'en penser ?



Cette année record en Europe a contribué au très bon exercice mondial d’Apple en 2025. Toujours selon Omdia, la firme est devenue le premier constructeur mondial de smartphones en volume sur l’année, un cap symbolique qui souligne l’efficacité de sa stratégie produit et de son positionnement premium élargi.



Dans un marché européen sous contraintes réglementaires et en légère contraction, Apple démontre ainsi sa capacité à transformer les évolutions du cadre légal en opportunités commerciales, tout en consolidant sa place parmi les acteurs dominants du smartphone.