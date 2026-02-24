Photographie 3D : ce concours d'Angoulême met à l’honneur le format spatial d’Apple
La photographie immersive est à l’honneur cette année avec le lancement d’un concours photographique stéréoscopique (3D) international, organisé conjointement par le Stéréoclub de France et le festival Courant3D, à Angoulême. Ouvert du 1er mars au 14 juillet, ce concours s’adresse à tous les publics et s’inscrit dans une démarche culturelle, artistique et pédagogique, sans vocation commerciale.
Fondé en 1903, le Stéréoclub de France fait figure de référence mondiale dans le domaine de la photographie stéréoscopique et de l’image en relief. Depuis plus d’un siècle, l’association œuvre à la promotion, à la transmission et à l’innovation autour des pratiques photographiques immersives, en accompagnant les évolutions technologiques de l’image.
De son côté, le festival Courant3D, basé à Angoulême, s’est imposé comme un rendez-vous international consacré aux écritures immersives et aux technologies émergentes de l’image. Chaque année, il rassemble artistes, chercheurs, étudiants et professionnels afin d’explorer les nouvelles formes de narration induites par la réalité virtuelle, l’interactivité et l’intelligence artificielle.
Le festival s’est notamment distingué en ouvrant la première compétition mondiale dédiée à la réalité virtuelle dès 2013, puis une compétition de courts-métrages réalisés avec des outils d’IA en 2018.
Ce concours entend valoriser les nouvelles formes de création photographique immersive, aujourd’hui rendues accessibles à un public beaucoup plus large grâce aux avancées technologiques récentes. Parmi elles figure notamment le format spatial, popularisé par Apple, qui ouvre de nouvelles perspectives en matière de profondeur, de narration visuelle et d’expérience perceptive.
Il s'agit d’encourager les créateurs à s’emparer de ces outils pour expérimenter de nouvelles écritures photographiques, à la croisée de l’art, de la technologie et de l’immersion.
Pour cette édition, les organisateurs ont retenu le thème de l’inattendu. Une invitation à surprendre le regard, à détourner les usages ou à révéler des situations, des points de vue et des émotions que la photographie immersive permet de magnifier d’une manière inédite.
Le concours est ouvert à tous, amateurs comme professionnels, du 1er mars au 14 juillet. Le règlement du concours sera publié le 1er mars 2026. Les participants auront ensuite jusqu’au 14 juillet 2026 à 23h59 pour soumettre leurs candidatures. La sélection officielle sera rendue publique le 15 septembre 2026, avant l’annonce des lauréats prévue le 8 octobre 2026. Les fichiers devront être envoyés avant le 14 juillet 2026 à 23h59, exclusivement par courrier électronique, à l’adresse suivante : concoursspatial@courant3d.org.
À travers cette initiative, le Stéréoclub de France et Courant3D confirment leur volonté de faire coexister patrimoine photographique et innovations technologiques, tout en accompagnant l’émergence de nouvelles générations de créateurs de l’image immersive.
Règlement du concours
l'origine du concours
Mettre en lumière les nouvelles écritures visuelles immersives
Un thème placé sous le signe de « l’inattendu »
Qu'en penser ?
