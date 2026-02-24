Photographie 3D : ce concours d'Angoulême met à l’honneur le format spatial d’Apple

l'origine du concours

Mettre en lumière les nouvelles écritures visuelles immersives

Un thème placé sous le signe de « l’inattendu »

concoursspatial@courant3d.org

Qu'en penser ?



À travers cette initiative, le Stéréoclub de France et Courant3D confirment leur volonté de faire coexister patrimoine photographique et innovations technologiques, tout en accompagnant l’émergence de nouvelles générations de créateurs de l’image immersive.

Fondé en 1903,Depuis plus d’un siècle, l’association œuvre à la promotion, à la transmission et à l’innovation autour des pratiques photographiques immersives, en accompagnant les évolutions technologiques de l’image.De son côté,. Chaque année, il rassemble artistes, chercheurs, étudiants et professionnels afin d’explorer les nouvelles formes de narration induites par la réalité virtuelle, l’interactivité et l’intelligence artificielle.Le festival s’est notamment distingué en ouvrant lapuis une compétition de courts-métrages réalisés avec des outils d’IA en 2018.aujourd’hui rendues accessibles à un public beaucoup plus large grâce aux avancées technologiques récentes. Parmi elles figure notamment le, popularisé par Apple, qui ouvre de nouvelles perspectives en matière de profondeur, de narration visuelle et d’expérience perceptive.Il s'agit d’à s’emparer de ces outils pour expérimenter de nouvelles écritures photographiques, à la croisée de l’art, de la technologie et de l’immersion.Pour cette édition,. Une invitation àle regard, àou à révéler des situations, des points de vue et des émotions que la photographie immersive permet de magnifier d’une manière inédite.. Le règlement du concours sera publié le 1er mars 2026. Les participants auront ensuite jusqu’au 14 juillet 2026 à 23h59 pour soumettre leurs candidatures. La sélection officielle sera rendue publique le 15 septembre 2026, avant l’annonce des lauréats prévue le 8 octobre 2026., exclusivement par courrier électronique, à l’adresse suivante :