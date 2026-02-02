Un kit photo pour transformer votre iPhone en vrai téléobjectif débarque sur Kickstarter
PGYTech n'est pas un fabricant qui sort de nulle part, c'est lui qui fournit les téléconvertisseurs officiels des Vivo X200 Ultra et Oppo Find X9 Pro. La bonne surprise c'est qu'ils ont lancé un produit équivalent pour l'iPhone, proposé sur Kickstarter depuis quelques jours. Ce kit espère vous proposer un zoom 2350mm, avec un frip, des contrôles physiques, et même un slot microSg
Ca n'est pas le premier objectif additionnel de ce type que l'on voit pour iPhone. Lors des premières versions des iPhone, on voyait déjà se vendre ici et là des petites lentilles à clipser, avec on sans coques, pour des résultats parfois très moyens. Ce kit va bien plus loin, avec un vrai ensemble d'éléments, une coque dédiée, un grip avec batterie, le téléconvertisseur 2,35x, attendus pour une compatibilité avec les iPhone 16 Pro, 16 Pro Max, 17 Pro, et bien sûr 17 Pro Max. Un compatibilité avec l'iPhone 18 Pro est déjà annoncée, il suffira de changer la coque, si vous avez déjà acheté le dispositif pour un iPhone précédent, 50% de remise sera appliqué pour la coque de l'iPhone 18 Pro.
Petit point négatif, le téléconvertisseur ne fonctionnera pas avec l'app photo native de l'iPhone. Il faudra obligatoire passement par l'app fournie, pour avoir des contrôles manuels sur la vitesse, les ISO, la balance des blancs, et autres. Pas très pratique pour ceux qui veulent pouvoir shooter rapidement. Il sera aussi impossible de filmer en ProRes 4K 60fps..
Sur Kickstarter, la campagne a déjà largement dépassé son objectif de 10 000 dollars avec plus de 77 000 euros levés et près de 500 backers. Le kit complet est affiché à 184 dollars en early bird, contre 230 dollars à terme. Le grip seul avec la coque démarre à 72 dollars. Pour le prix, ça reste bien en dessous de ce que coûtaient les versions Vivo et Oppo à l'import.
Rien d'équivalent n'existe sur iPhone avec ce niveau de zoom optique. C'est un fait. Mais on va pas se mentir, mettre 230 dollars dans un accessoire de ce type, ça demande une certaine foi en la photo mobile. Est-ce que vous, vous pourriez être intéressé par ce genre d'accessoire photographique ? Ou c'est vraiment très très niche comme produit ?
