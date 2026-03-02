Motorola Razr Fold : un smartphone pliant ultra-premium avec une énorme batterie

Qu'en penser ?



Avec ce Razr Fold, Motorola semble s’inspirer de certains modèles très avancés déjà proposés hors des États-Unis, notamment en Chine. Une stratégie qui pourrait bien pousser Samsung et Google à accélérer l’innovation sur leurs propres smartphones pliants.



Si son prix risque d’en freiner plus d’un, le Razr Fold marque néanmoins une évolution intéressante du marché : plus d’autonomie, de meilleures performances photo et des compromis de moins en moins visibles face aux smartphones classiques. Reste désormais à voir si Motorola parviendra à convaincre au-delà de la fiche technique.