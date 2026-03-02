Motorola Razr Fold : un smartphone pliant ultra-premium avec une énorme batterie
Motorola lève progressivement le voile sur son prochain smartphone pliant, le Razr Fold. Attention, il ne s’agira pas d’un modèle accessible, mais bien d’un appareil résolument positionné sur le très haut de gamme. Avec une fiche technique impressionnante, une batterie hors normes et un prix à la hauteur de ses ambitions, Motorola entend clairement rivaliser avec les ténors du marché des foldables et griller la priorité à l'iPhone Fold.
Ce smartphone dispose d'un écran interne de 8,1 pouces et d'un écran fermé de 6,6 pouces. Avec 4,6 mm d'épaisseur ouvert et 9,9 mm fermé, il est loin d'être fin mais propose quelques avantages en échange ! Sous le capot, Motorola mise sur le Snapdragon 8 Gen 5, un des processeurs les plus puissant de Qualcomm. Le Razr Fold bénéficie également de certifications IP48 et IP49, garantissant une protection avancée contre l’eau et la poussière — un point encore sensible sur les smartphones pliants.
Côté photo, Motorola affiche clairement ses ambitions. Le module principal repose sur un capteur Sony LYTIA MD 828 de 50 mégapixels (1/1,28”), accompagné d’un téléobjectif 50 MP avec zoom optique 3x et stabilisation optique, ainsi que d’un ultra grand-angle 50 MP couvrant 122 degrés, capable également de faire de la macro. Une configuration particulièrement complète pour ce form factor.
L’un des points les plus marquants du Razr Fold est sans conteste sa batterie de 6 000 mAh, basée sur une technologie silicium-carbone. Il s’agit d’une première pour un smartphone pliant vendu en Amérique du Nord. Si ce n’est pas encore le record absolu (Honor venant d’annoncer un modèle à 6 600 mAh), cela reste une capacité exceptionnelle pour cette catégorie, traditionnellement limitée par les contraintes de design. La recharge est également à la hauteur : 80 W en filaire et 50 W en sans-fil, des valeurs rarement atteintes sur des appareils pliants.
Le Motorola Razr Fold sera commercialisé dans un premier temps en Europe au tarif de 1 999 euros, un prix qui inclut le Moto Pen Ultra. La marque n’a pas encore précisé le prix du smartphone vendu seul, ni son positionnement exact en dollars pour le marché nord-américain, où il est attendu
Motorola promet jusqu’à sept ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, un engagement désormais attendu sur les smartphones premium, mais encore loin d’être systématique sur le marché des pliants. Un argument important pour un appareil affiché à près de 2 000 euros.
Avec ce Razr Fold, Motorola semble s’inspirer de certains modèles très avancés déjà proposés hors des États-Unis, notamment en Chine. Une stratégie qui pourrait bien pousser Samsung et Google à accélérer l’innovation sur leurs propres smartphones pliants.
Si son prix risque d’en freiner plus d’un, le Razr Fold marque néanmoins une évolution intéressante du marché : plus d’autonomie, de meilleures performances photo et des compromis de moins en moins visibles face aux smartphones classiques. Reste désormais à voir si Motorola parviendra à convaincre au-delà de la fiche technique.
Une fiche technique taillée pour le très haut de gamme
Un prix premium, d’abord réservé à l’Europe
dans les prochains mois. À ce niveau de prix, Motorola s’aligne clairement sur les modèles pliants les plus sophistiqués du marché, loin de l’idée d’un foldable plus abordable que beaucoup attendaient.
Qu'en penser ?
