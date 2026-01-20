7 000 mAh : Motorola prépare un monstre d'autonomie pour 2026

On en dit quoi ?



C'est intéressant de voir un fabricant comme Motorola miser sur l'autonomie avec une batterie aussi massive. 7 000 mAh, c'est le genre de capacité qu'on trouve plutôt sur des modèles gaming. Reste à confirmer que l'épaisseur du téléphone sera acceptable avec un accumulateur aussi important. Le choix d'un dos texturé à la place du verre classique est aussi une très bonne idée pour se démarquer. Tout ceci reste bien sûr à confirmer, ça ne sont toujours que des fuites.