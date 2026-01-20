7 000 mAh : Motorola prépare un monstre d'autonomie pour 2026
Par Vincent Lautier - Publié le
Contrairement à Asus qui a décidé faire une pause sur ses nouveaux smatphones en 2026, Motorola s'apprête à lancer un nouveau modèle milieu de gamme pour cette année. Cet Edge 70 Fusion se dévoile un peu à travers une fuite assez détaillée qui montre une fiche technique franchement musclée, avec une très grosse batterie de 7 000 mAh et un écran AMOLED 144 Hz. Des caractéristiques plus proches du haut de gamme.
C'est le leaker Evan Blass, habitué de la chose, qui a mis la main sur ces informations en farfouillant le site SmartFind de Lenovo, qui est la maison mère de Motorola. Ce nouveau téléphone porte sans pression le nom de code
Cet Edge 70 Fusion embarquerait un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement poussant à 144 Hz. La luminosité pourrait elle grimper jusqu'à 5 200 nits en pic, et le tout sera protégé par du Gorilla Glass 7i. Au niveau des performances, on retrouverait un Snapdragon 7s Gen 3 accompagné de 8 ou 12 Go de RAM, mais seulement de 256 Go de stockage. La partie photo serait elle plus classique, avec un capteur principal de 50 mégapixels, exploitant la technologie Sony Lytia, et un module selfie de 32 mégapixels quand même. Mais le vrai point fort de cette appareil, ça sera probablement sa batterie de 7 000 mAh, compatible avec une charge rapide de 68W.
Histoire d'apporter un peu de variété, Motorola aurait opté pour une finition arrière, visiblement inspirée du nylon et du lin, pour proposer une texture un peu plus agréable au toucher. Le téléphone serait a priori certifié IP68, IP69 et MIL-STD-810 pour faire face aux conditions les plus extrêmes. Pour ce qui est des couleurs, on parle de teintes Pantone : Orient Blue, Sporting Green, Blue Surf, Country Air et une couleur dite Silhouette. L'appareil tournera sous Android 16, avec l'interface Hello UX et bénéficierait de trois ans de mises à jour système, ce qui est finalement assez peu, mais classique pour cette gamme de prix.
C'est intéressant de voir un fabricant comme Motorola miser sur l'autonomie avec une batterie aussi massive. 7 000 mAh, c'est le genre de capacité qu'on trouve plutôt sur des modèles gaming. Reste à confirmer que l'épaisseur du téléphone sera acceptable avec un accumulateur aussi important. Le choix d'un dos texturé à la place du verre classique est aussi une très bonne idée pour se démarquer. Tout ceci reste bien sûr à confirmer, ça ne sont toujours que des fuites.
Une nouvelle fuite signée Evan Blass
Avenger26. Il devrait a priori sortir en cinq variantes régionales selon les marchés. Ce modèle Fusion est plutôt une surprise, en effet, la gamme Edge 60 n'avait pas proposé de déclinaison Fusion l'année dernière. Motorola cherche donc visiblement à étoffer un peu plus son offre milieu de gamme pour 2026.
Une fiche technique très solide
Un design qui change un peu
Silhouette. L'appareil tournera sous Android 16, avec l'interface Hello UX et bénéficierait de trois ans de mises à jour système, ce qui est finalement assez peu, mais classique pour cette gamme de prix.
On en dit quoi ?
