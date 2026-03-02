Voilà l'iPhone 17e : MagSafe, A19, C1X, 48 MP, stockage !
Par Laurence - Publié le
Comme promis Apple commence sa vague d'annonces par l'iPhone 17e ! une déclinaison plus accessible de la gamme iPhone 17 qui gagne cette année en cohérence technique. Sans augmenter son prix de départ, Apple ajoute MagSafe, double le stockage de base à 256 Go et intègre la puce A19.
D'un point de vue design, l'iPhone 17e ne diffère guère de son prédécesseur dont il reprend les grandes lignes. Il est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, qui
C’est l’un des changements les plus attendus : l’iPhone 17e adopte enfin le MagSafe, là où l’iPhone 16e se limitait à la recharge sans fil Qi. L’iPhone 17e permet la recharge sans fil jusqu’à 15 W, contre 7,5 W avec l’iPhone 16e. Mais c'est moins que les 20W (iPhone Air), 22W (gamme iPhone 16) ou 25W (gamme iPhone 17) des modèles les plus récents !
D'après Apple, il bénéficie d’une longue autonomie allant jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, pour en profiter toute la journée. Les accessoires magnétiques d’Apple (chargeurs, supports, batteries) redeviennent donc pleinement compatibles, rapprochant encore davantage ce modèle
Sous le capot, l’iPhone 17e est porté par la puce A19, dernier SoC maison également présent sur l’iPhone 17 standard. Enfin presque... En effet, la puce A19 de l'iPhone 17 a cinq cœurs GPU, et celle de l'iPhone 17e seulement quatre. Au programme, on devrait donc retrouver des performances élevées (mais pas identiques), une efficacité énergétique accrue et une longévité logicielle assurée.
Apple y ajoute le modem cellulaire C1X, une évolution du C1 introduit sur l’iPhone 16e. Selon la Pomme, ce nouveau modem offrirait des débits jusqu’à deux fois plus rapides, améliorant la connectivité mobile au quotidien, notamment en 5G.
Côté photo, Apple propose son capteur Fusion de 48 MP, capable de capturer des clichés détaillés et des portraits de nouvelle génération. Le module permet également un zoom optique 2x de qualité équivalente, présenté par Apple comme
C’est probablement la meilleure surprise de cette mise à jour : le prix de départ est fixé à 719 euros, mais inclut désormais 256 Go de stockage, contre 128 Go auparavant. Un choix stratégique qui rend l’iPhone 17e plus compétitif, notamment face aux modèles Android milieu de gamme.
L’iPhone 17e est proposé en trois finitions : un noir très classique, un joli blanc (oui je suis toujours fan de ce coloris) et un nouveau rose pastel, plus doux et discret que les teintes vives proposées par le passé. Les précommandes seront ouvertes à partir du 4 mars à 15h15 (heure française précise le communiqué de presse), pour une disponibilité en magasin et une livraison au 11 mars !
En corrigeant les principales limites de l’iPhone 16e, l’iPhone 17e gagne en cohérence et en attractivité. L’arrivée de MagSafe, de la puce A19 et d’un stockage de 256 Go dès 619 euros renforce son positionnement, tout comme la recharge sans fil plus rapide et la meilleure résistance offerte par le Ceramic Shield 2. Si la puce A19 se montre légèrement bridée côté GPU par rapport aux iPhone 17 plus haut de gamme, ce compromis reste mesuré au regard du prix, d'autant qu'Apple a doublé le stockage de base. Avec des précommandes dès le 4 mars, l’iPhone 17e se présente comme une option solide pour qui cherche un iPhone moderne, durable et plus abordable. Il intéressera surtout les propriétaires d'iPhone 11 et 12 ou d'ancienne SE 2 / 3
MagSafe arrive enfin sur le modèle « e »
lui confère une résistance aux rayures trois fois supérieure à celle de la génération précédente et une faible réflectance.
edu reste de la gamme.
Puce A19, modem C1X, capteur photo 48 Mpx polyvalent
deux appareils photo en un. La vidéo n’est pas en reste avec l’enregistrement 4K en Dolby Vision, une bonne surprise pour ce niveau de prix. L’iPhone 17e est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Il a été testé en laboratoire dans des conditions contrôlées et a obtenu l’indice de protection IP68.
Stockage, couleurs, prix et disponibilité
Qu'en penser ?
