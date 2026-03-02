Voilà l'iPhone 17e : MagSafe, A19, C1X, 48 MP, stockage !

MagSafe arrive enfin sur le modèle « e »

En corrigeant les principales limites de l’iPhone 16e, l’iPhone 17e gagne en cohérence et en attractivité. L’arrivée de MagSafe, de la puce A19 et d’un stockage de 256 Go dès 619 euros renforce son positionnement, tout comme la recharge sans fil plus rapide et la meilleure résistance offerte par le Ceramic Shield 2. Si la puce A19 se montre légèrement bridée côté GPU par rapport aux iPhone 17 plus haut de gamme, ce compromis reste mesuré au regard du prix, d'autant qu'Apple a doublé le stockage de base. Avec des précommandes dès le 4 mars, l’iPhone 17e se présente comme une option solide pour qui cherche un iPhone moderne, durable et plus abordable. Il intéressera surtout les propriétaires d'iPhone 11 et 12 ou d'ancienne SE 2 / 3

D'un point de vue design, l'iPhone 17e ne diffère guère de son prédécesseur dont il reprend les grandes lignes. Il est doté d'un, quiC’est l’un des changements les plus attendus :L’iPhone 17e permet la recharge sans fil jusqu’à 15 W, contre 7,5 W avec l’iPhone 16e. Maisque les 20W (iPhone Air), 22W (gamme iPhone 16) ou 25W (gamme iPhone 17) des modèles les plus récents !D'après Apple, il bénéficie d’une, pour en profiter toute la journée. Les accessoires magnétiques d’Apple (chargeurs, supports, batteries) redeviennent donc pleinement compatibles, rapprochant encore davantage ce modèledu reste de la gamme.Sous le capot,dernier SoC maison également présent sur l’iPhone 17 standard. Enfin presque... En effet, la puce A19 de l'iPhone 17 a cinq cœurs GPU, et celle de l'iPhone 17e seulement quatre. Au programme, on devrait donc retrouver des performances élevées (mais pas identiques), une efficacité énergétique accrue et une longévité logicielle assurée.Apple y ajoute le, une évolution du C1 introduit sur l’iPhone 16e. Selon la Pomme, ce nouveau modem offrirait des débits jusqu’à deux fois plus rapides, améliorant la connectivité mobile au quotidien, notamment en 5G.Côté photo,, capable de capturer des clichés détaillés et des portraits de nouvelle génération. Le module permet également un zoom optique 2x de qualité équivalente, présenté par Apple comme. La vidéo n’est pas en reste avec l, une bonne surprise pour ce niveau de prix. L’iPhone 17e est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Il a été testé en laboratoire dans des conditions contrôlées et a obtenu l’indice de protection IP68.C’est probablement la meilleure surprise de cette mise à jour : le prix de départ est fixé à, mais inclut désormais, contre 128 Go auparavant. Un choix stratégique qui rend l’iPhone 17e plus compétitif, notamment face aux modèles Android milieu de gamme.L’iPhone 17e est proposé en trois finitions :(oui je suis toujours fan de ce coloris) et, plus doux et discret que les teintes vives proposées par le passé. Les précommandes seront ouvertes à partir du 4 mars à 15h15 (heure française précise le communiqué de presse), pour une disponibilité en magasin et une livraison au 11 mars !