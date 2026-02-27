Qu’attendre de l’iPhone 17e ?

Une puce A19 (pour miser sur la durée)

Enfin du MagSafe !

Une caméra selfie largement améliorée

Connectivité : des puces maison

Dynamic Island ou encoche ?

Prix et positionnement : un équilibre toujours attractif

Première évolution majeure :soit exactement le même SoC que celui introduit sur l’iPhone 17 à l’automne dernier. Un choix stratégique de la part d’Apple, qui permettrait à son modèled’offrir des performances et une efficacité énergétique de premier plan. Grâce à cette puce de dernière génération et à son Neural Engine optimisé pour l’IA,— un point clé pour les utilisateurs qui renouvellent leur smartphone moins fréquemment.L’un des principaux reproches adressés à l’iPhone 16e concernait l’absence de MagSafe, pourtant devenu un standard depuis l’iPhone 12. En se privant de cette technologie, Apple avait aussi exclu tout un écosystème d’accessoires, des chargeurs aux supports en passant par les batteries externes.Une décision qui répond clairement aux retours des utilisateurs et qui redonne au modèle « e » une compatibilité complète avec les accessoires modernes de la gamme iPhone.Selon les rumeurs,. Si la configuration photo arrière resterait inchangée — avec un seul capteur — cette amélioration de la caméra frontale constituerait un vrai bond en avant pour les appels vidéo, les selfies et les usages liés à la création de contenu.Apple poursuivrait également sa transition vers des composants réseau maison. Après avoir inauguré le modem 5G C1 sur l’iPhone 16e,, une version plus rapide et plus efficiente, déjà introduite sur d’autres modèles.1, chargée du Wi-Fi, du Bluetooth et de Thread. Si cette stratégie est encore récente, les premiers retours sur les puces réseau conçues par Apple sont encourageants, tant en matière d’autonomie que de stabilité des connexions.Côté design, le flou demeure. Certains bruits de couloir évoquent l’arrivée de la Dynamic Island à la place de l’encoche traditionnelle, tandis que d’autres sources se montrent plus prudentes. L’adoption de la Dynamic Island offrirait un look plus moderne et donnerait, jusqu’ici réservées aux modèles plus haut de gamme. Mais(moins de 600 euros), avec même la possibilité d’un passage à 256 Go de stockage en standard, contre 128 Go auparavant. Cette évolution renforcerait encore (un peu) son attractivité.Certes, le modèleresterait limité par unl’absence de Camera Control et une seule caméra arrière. Mais au vu de la fiche technique attendue,, en combinant performances, longévité logicielle et fonctionnalités modernes.