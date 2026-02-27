Qu’attendre de l’iPhone 17e ?
Par Laurence - Publié le
Apple s’apprête à lever le voile sur plusieurs nouveaux produits dès la semaine prochaine, comme l’a confirmé Tim Cook sur X. Parmi eux figure l’iPhone 17e, successeur direct de l’iPhone 16e, qui entend une nouvelle fois proposer une expérience moderne à un tarif plus accessible. Voici un tour d’horizon des principales nouveautés attendues.
Première évolution majeure : l’iPhone 17e devrait embarquer la puce A19, soit exactement le même SoC que celui introduit sur l’iPhone 17 à l’automne dernier. Un choix stratégique de la part d’Apple, qui permettrait à son modèle
L’un des principaux reproches adressés à l’iPhone 16e concernait l’absence de MagSafe, pourtant devenu un standard depuis l’iPhone 12. En se privant de cette technologie, Apple avait aussi exclu tout un écosystème d’accessoires, des chargeurs aux supports en passant par les batteries externes.
Bonne nouvelle : l’iPhone 17e devrait corriger le tir et intégrer le MagSafe. Une décision qui répond clairement aux retours des utilisateurs et qui redonne au modèle « e » une compatibilité complète avec les accessoires modernes de la gamme iPhone.
Selon les rumeurs, l’iPhone 17e adopterait le capteur frontal 18 mégapixels avec Cadre Centré, déjà présent sur les iPhone 17 et 17 Pro. Si la configuration photo arrière resterait inchangée — avec un seul capteur — cette amélioration de la caméra frontale constituerait un vrai bond en avant pour les appels vidéo, les selfies et les usages liés à la création de contenu.
Apple poursuivrait également sa transition vers des composants réseau maison. Après avoir inauguré le modem 5G C1 sur l’iPhone 16e, la firme californienne pourrait intégrer le C1X, une version plus rapide et plus efficiente, déjà introduite sur d’autres modèles.
L’iPhone 17e gagnerait aussi la puce N1, chargée du Wi-Fi, du Bluetooth et de Thread. Si cette stratégie est encore récente, les premiers retours sur les puces réseau conçues par Apple sont encourageants, tant en matière d’autonomie que de stabilité des connexions.
Côté design, le flou demeure. Certains bruits de couloir évoquent l’arrivée de la Dynamic Island à la place de l’encoche traditionnelle, tandis que d’autres sources se montrent plus prudentes. L’adoption de la Dynamic Island offrirait un look plus moderne et donnerait accès aux fonctionnalités logicielles associées, jusqu’ici réservées aux modèles plus haut de gamme. Mais Apple pourrait aussi conserver l’encoche afin de mieux différencier l’iPhone 17e de l’iPhone 17 vendu plus cher.
L’iPhone 17e devrait conserver un prix de départ autour de 599 dollars (moins de 600 euros), avec même la possibilité d’un passage à 256 Go de stockage en standard, contre 128 Go auparavant. Cette évolution renforcerait encore (un peu) son attractivité.
Une puce A19 (pour miser sur la durée)
ed’offrir des performances et une efficacité énergétique de premier plan. Grâce à cette puce de dernière génération et à son Neural Engine optimisé pour l’IA, l’iPhone 17e serait particulièrement bien armé pour durer dans le temps — un point clé pour les utilisateurs qui renouvellent leur smartphone moins fréquemment.
Enfin du MagSafe !
Une caméra selfie largement améliorée
Connectivité : des puces maison
Dynamic Island ou encoche ?
Prix et positionnement : un équilibre toujours attractif
eresterait limité par un écran 60 Hz sans ProMotion, l’absence de Camera Control et une seule caméra arrière. Mais au vu de la fiche technique attendue, l’iPhone 17e s’annonce comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du catalogue Apple, en combinant performances, longévité logicielle et fonctionnalités modernes.