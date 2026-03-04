Municipales 2026 : comment effectuer une procuration en ligne avec France Identité
À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, établir une procuration devient beaucoup plus simple. Le ministère de l’Intérieur généralise désormais la procuration entièrement dématérialisée pour tous les scrutins, grâce à l’application France Identité. Le but est de permettre aux électeurs d’effectuer leurs démarches sans déplacement en commissariat ou en gendarmerie, directement depuis leur smartphone.
Pour bénéficier de cette procédure totalement en ligne, deux éléments sont nécessaires : la nouvelle carte nationale d’identité au format carte bancaire (CNIe), et une identité numérique certifiée via l’application France Identité. Une fois ces prérequis validés, la procuration peut être créée ou résiliée directement sur Maprocuration.gouv.fr.
S'il est avancé un peu partout qu'il n'est pas besoin de formalité physique, il faudra tout de même se rendre une fois en mairie, et ce, pour faire valider son identité numérique. Mais il est vrai que la certification s’effectue en quelques étapes seulement.
Les détenteurs d’une carte d’identité ancienne génération, encore valide, peuvent dès à présent demander gratuitement son renouvellement afin de profiter de France Identité. La démarche passe par une pré-demande sur le site de l’ANTS (passeport.ants.gouv.fr). Il faudra ensuite restituer l’ancienne carte lors du retrait de la nouvelle.
Cette évolution n’est pas une première. La procuration numérique a déjà été expérimentée lors des élections européennes et législatives de 2024, avec des retours jugés positifs par l’administration.
En limitant l’obligation de déplacement pour établir une procuration, le gouvernement entend faciliter l’accès au vote et réduire les contraintes administratives à l’approche des scrutins.
À quelques semaines des municipales, il est donc possible de certifier dès maintenant son identité numérique et de préparer sa procuration en ligne. L’application France Identité ne se limite pas au vote : elle permet également de justifier son identité dans divers contextes numériques et administratifs. Pour en profiter, il suffit de télécharger l’application et de suivre les étapes de certification.
Une procuration 100 % numérique, sous conditions
Comment obtenir son identité numérique certifiée ?
1. Télécharger l’application France Identité sur son smartphone ;
2. Lancer une demande de certification dans l’application ;
3. Confirmer ses informations et scanner sa carte d’identité grâce à la technologie NFC ;
4. Se rendre en mairie avec son smartphone, sa carte d’identité et le QR code généré par l’application. Cette ultime vérification permet de valider définitivement l’identité numérique.
Et si vous avez encore l’ancienne carte d’identité ?
Qu'en penser ?
