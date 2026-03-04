Municipales 2026 : comment effectuer une procuration en ligne avec France Identité

Qu'en penser ?



À quelques semaines des municipales, il est donc possible de certifier dès maintenant son identité numérique et de préparer sa procuration en ligne. L’application France Identité ne se limite pas au vote : elle permet également de justifier son identité dans divers contextes numériques et administratifs. Pour en profiter, il suffit de télécharger l’application et de suivre les étapes de certification.