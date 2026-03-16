iOS 27 : ce qu’Apple pourrait corriger après les critiques de Liquid Glass
Par Laurence - Publié le
Mine de rien, plus de deux mois et demi nous séparent de la WWDC, au cours de laquelle Apple devrait lever le voile sur ses prochaines versions de systèmes d’exploitation. D'après les premières informations, cette génération pourrait surtout se concentrer sur les performances et la stabilité, plutôt que sur de grandes nouveautés visuelles.
Selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On, Apple ne préparerait pas de refonte majeure de son interface Liquid Glass, introduite avec iOS 26. Depuis son introduction, Liquid Glass a suscité des réactions contrastées. Ce style visuel, basé sur des effets de transparence et de profondeur inspirés du verre, a été salué pour son esthétique moderne mais critiqué par certains utilisateurs pour des problèmes de lisibilité dans certaines situations.
Malgré ces critiques, Apple ne semble pas prête à abandonner cette direction. Même si elle a prévu de nombreuses options pour revenir comme avant. En effet, depuis son lancement, Liquid Glass a déjà reçu plusieurs améliorations avec le mode Tinted avec iOS 26.1 ou encore la possibilité de désactiver certains reflets Liquid Glass avec iOS 26.4. Ces options permettent aux utilisateurs d’adapter légèrement l’interface selon leurs préférences.
Les versions internes actuelles d’iOS 27 et de macOS 27 ne montreraient aucun changement majeur dans l’apparence générale de l’interface. La stratégie d’Apple serait plutôt d’améliorer progressivement ce langage visuel sur plusieurs années, plutôt que de le modifier radicalement après seulement une génération.
Pour rappel, le design de Liquid Glass avait été largement supervisé par Alan Dye, figure importante du design logiciel chez Apple. Mais ce dernier a quitté l’entreprise à la fin de l’année dernière pour rejoindre Meta, laissant sa place à Steve Lemay.
Ce changement de direction avait alimenté l’idée que l’interface pourrait rapidement évoluer. Pour l’instant, les indices suggèrent plutôt une continuité dans la vision esthétique d’Apple, avec des ajustements progressifs.
Une nouveauté pourrait néanmoins arriver avec iOS 27 : un réglage plus précis pour contrôler l’intensité de l’effet Liquid Glass.
Lors du développement d’iOS 26, Apple aurait travaillé sur un curseur permettant d’ajuster le niveau de transparence et de profondeur du design dans tout le système. Le concept a finalement été limité à certains éléments, comme l’horloge de l’écran verrouillé, en raison de difficultés techniques.
Si Apple parvient à résoudre ces contraintes, iOS 27 pourrait introduire un contrôle plus fin de l’effet visuel, permettant aux utilisateurs de choisir exactement le niveau de liquid glass appliqué à l’interface.
À ce stade, Apple semble donc privilégier une approche prudente pour l’évolution de Liquid Glass. Plutôt que de revoir complètement son interface, elle pourrait continuer à affiner ce langage visuel par petites touches, tout en concentrant iOS 27 et macOS 27 sur des améliorations de performance et de stabilité.
L’ajout éventuel d’un curseur permettant de régler l’intensité de l’effet de verre pourrait changer la perception du design auprès des utilisateurs. En offrant davantage de contrôle sur l’apparence du système, Apple pourrait répondre aux critiques sur la lisibilité tout en conservant l’identité visuelle introduite avec iOS 26.
Liquid Glass au cœur du design
Selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On, Apple ne préparerait pas de refonte majeure de son interface Liquid Glass, introduite avec iOS 26. Depuis son introduction, Liquid Glass a suscité des réactions contrastées. Ce style visuel, basé sur des effets de transparence et de profondeur inspirés du verre, a été salué pour son esthétique moderne mais critiqué par certains utilisateurs pour des problèmes de lisibilité dans certaines situations.
Malgré ces critiques, Apple ne semble pas prête à abandonner cette direction. Même si elle a prévu de nombreuses options pour revenir comme avant. En effet, depuis son lancement, Liquid Glass a déjà reçu plusieurs améliorations avec le mode Tinted avec iOS 26.1 ou encore la possibilité de désactiver certains reflets Liquid Glass avec iOS 26.4. Ces options permettent aux utilisateurs d’adapter légèrement l’interface selon leurs préférences.
Les versions internes actuelles d’iOS 27 et de macOS 27 ne montreraient aucun changement majeur dans l’apparence générale de l’interface. La stratégie d’Apple serait plutôt d’améliorer progressivement ce langage visuel sur plusieurs années, plutôt que de le modifier radicalement après seulement une génération.
Une nouvelle équipe de design aux commandes
Pour rappel, le design de Liquid Glass avait été largement supervisé par Alan Dye, figure importante du design logiciel chez Apple. Mais ce dernier a quitté l’entreprise à la fin de l’année dernière pour rejoindre Meta, laissant sa place à Steve Lemay.
Ce changement de direction avait alimenté l’idée que l’interface pourrait rapidement évoluer. Pour l’instant, les indices suggèrent plutôt une continuité dans la vision esthétique d’Apple, avec des ajustements progressifs.
Un curseur global pour contrôler l’effet de verre ?
Une nouveauté pourrait néanmoins arriver avec iOS 27 : un réglage plus précis pour contrôler l’intensité de l’effet Liquid Glass.
Lors du développement d’iOS 26, Apple aurait travaillé sur un curseur permettant d’ajuster le niveau de transparence et de profondeur du design dans tout le système. Le concept a finalement été limité à certains éléments, comme l’horloge de l’écran verrouillé, en raison de difficultés techniques.
Si Apple parvient à résoudre ces contraintes, iOS 27 pourrait introduire un contrôle plus fin de l’effet visuel, permettant aux utilisateurs de choisir exactement le niveau de liquid glass appliqué à l’interface.
Qu'en penser ?
À ce stade, Apple semble donc privilégier une approche prudente pour l’évolution de Liquid Glass. Plutôt que de revoir complètement son interface, elle pourrait continuer à affiner ce langage visuel par petites touches, tout en concentrant iOS 27 et macOS 27 sur des améliorations de performance et de stabilité.
L’ajout éventuel d’un curseur permettant de régler l’intensité de l’effet de verre pourrait changer la perception du design auprès des utilisateurs. En offrant davantage de contrôle sur l’apparence du système, Apple pourrait répondre aux critiques sur la lisibilité tout en conservant l’identité visuelle introduite avec iOS 26.