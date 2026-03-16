iOS 27 : ce qu’Apple pourrait corriger après les critiques de Liquid Glass

Qu'en penser ?



À ce stade, Apple semble donc privilégier une approche prudente pour l’évolution de Liquid Glass. Plutôt que de revoir complètement son interface, elle pourrait continuer à affiner ce langage visuel par petites touches, tout en concentrant iOS 27 et macOS 27 sur des améliorations de performance et de stabilité.



L’ajout éventuel d’un curseur permettant de régler l’intensité de l’effet de verre pourrait changer la perception du design auprès des utilisateurs. En offrant davantage de contrôle sur l’apparence du système, Apple pourrait répondre aux critiques sur la lisibilité tout en conservant l’identité visuelle introduite avec iOS 26.