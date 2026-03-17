Fin d'une ère : les iPhone 4 et iPhone 5 sont désormais "obsolètes"

Qu'en penser ?



Avec leur passage au statut d’appareils obsolètes, Apple tourne définitivement la page de ces modèles historiques. Les utilisateurs qui possèdent encore ces smartphones pourront bien sûr continuer à les utiliser, mais aucune réparation officielle ne sera désormais possible auprès d’Apple ou de ses partenaires agréés. Comme toujours, la liste complète des appareils vintage et obsolètes est disponible sur le site d’Apple, certaines réparations pouvant parfois être prolongées jusqu’à dix ans dans des cas spécifiques.