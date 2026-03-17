Fin d'une ère : les iPhone 4 et iPhone 5 sont désormais "obsolètes"
Par Laurence - Publié le
Apple vient de franchir une nouvelle étape dans le cycle de vie de ses anciens smartphones. Elle a ajouté l’iPhone 4 et l’iPhone 5 à sa liste mondiale des produits obsolètes, ce qui signifie que ces appareils ne bénéficieront plus d’aucun support officiel. Cette décision marque la fin définitive du service pour ces modèles emblématiques lancés au début des années 2010.
Pour rappel, chez Apple, un produit passe généralement par deux statuts avant de disparaître totalement du programme de support :
À ce stade, Apple et les centres de réparation agréés peuvent encore effectuer certaines réparations, mais uniquement si les pièces détachées sont disponibles. Ce statut sert en quelque sorte de période de transition : les réparations restent possibles, mais leur disponibilité dépend de plus en plus du stock de composants.
Après plus de sept ans depuis la dernière vente officielle, Apple classe généralement les produits comme obsolètes. À partir de ce moment-là, l’entreprise cesse totalement de proposer des réparations ou un support matériel pour ces appareils.
C’est précisément ce qui vient d’arriver pour toutes les versions de l’iPhone 4 et de l’iPhone 5. Concernant l’iPhone 5, la transition est simple : le smartphone était déjà classé comme vintage et vient désormais d’être déplacé vers la catégorie obsolète.
Pour l’iPhone 4, la situation était légèrement différente. Apple avait déjà classé l’iPhone 4 GSM (8 Go) noir comme obsolète, tandis que la version iPhone 4 (8 Go) restait encore dans la catégorie vintage. Désormais, cette dernière a également quitté la liste vintage, et l’ensemble des modèles iPhone 4 sont considérés comme obsolètes.
L’iPhone 4 et l’iPhone 5 occupent une place particulière dans l’histoire d’Apple. L’iPhone 4, lancé en 2010, avait introduit un nouveau design en verre et acier, ainsi que l’écran Retina, qui avait marqué une avancée majeure en matière de qualité d’affichage. L'iPhone 5, arrivé deux ans plus tard, avait quant à lui inauguré l’écran 4 pouces, le connecteur Lightning et la compatibilité 4G LTE, des évolutions importantes à l’époque.
Avec leur passage au statut d’appareils obsolètes, Apple tourne définitivement la page de ces modèles historiques. Les utilisateurs qui possèdent encore ces smartphones pourront bien sûr continuer à les utiliser, mais aucune réparation officielle ne sera désormais possible auprès d’Apple ou de ses partenaires agréés. Comme toujours, la liste complète des appareils vintage et obsolètes est disponible sur le site d’Apple, certaines réparations pouvant parfois être prolongées jusqu’à dix ans dans des cas spécifiques.
La fin du support officiel
Pour rappel, chez Apple, un produit passe généralement par deux statuts avant de disparaître totalement du programme de support :
vintagepuis
obsolète.Un appareil est d’abord considéré comme vintage environ cinq ans après la fin de sa commercialisation.
À ce stade, Apple et les centres de réparation agréés peuvent encore effectuer certaines réparations, mais uniquement si les pièces détachées sont disponibles. Ce statut sert en quelque sorte de période de transition : les réparations restent possibles, mais leur disponibilité dépend de plus en plus du stock de composants.
Le passage au statut obsolete
Après plus de sept ans depuis la dernière vente officielle, Apple classe généralement les produits comme obsolètes. À partir de ce moment-là, l’entreprise cesse totalement de proposer des réparations ou un support matériel pour ces appareils.
C’est précisément ce qui vient d’arriver pour toutes les versions de l’iPhone 4 et de l’iPhone 5. Concernant l’iPhone 5, la transition est simple : le smartphone était déjà classé comme vintage et vient désormais d’être déplacé vers la catégorie obsolète.
Pour l’iPhone 4, la situation était légèrement différente. Apple avait déjà classé l’iPhone 4 GSM (8 Go) noir comme obsolète, tandis que la version iPhone 4 (8 Go) restait encore dans la catégorie vintage. Désormais, cette dernière a également quitté la liste vintage, et l’ensemble des modèles iPhone 4 sont considérés comme obsolètes.
Des smartphones qui ont marqué leur époque
L’iPhone 4 et l’iPhone 5 occupent une place particulière dans l’histoire d’Apple. L’iPhone 4, lancé en 2010, avait introduit un nouveau design en verre et acier, ainsi que l’écran Retina, qui avait marqué une avancée majeure en matière de qualité d’affichage. L'iPhone 5, arrivé deux ans plus tard, avait quant à lui inauguré l’écran 4 pouces, le connecteur Lightning et la compatibilité 4G LTE, des évolutions importantes à l’époque.
Qu'en penser ?
Avec leur passage au statut d’appareils obsolètes, Apple tourne définitivement la page de ces modèles historiques. Les utilisateurs qui possèdent encore ces smartphones pourront bien sûr continuer à les utiliser, mais aucune réparation officielle ne sera désormais possible auprès d’Apple ou de ses partenaires agréés. Comme toujours, la liste complète des appareils vintage et obsolètes est disponible sur le site d’Apple, certaines réparations pouvant parfois être prolongées jusqu’à dix ans dans des cas spécifiques.