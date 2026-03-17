Spigen complète sa collection Classic LS avec un étui AirPods et un porte-cartes façon Macintosh
Par Vincent Lautier - Publié le
Spigen étoffe sa gamme rétro inspirée du Macintosh 128K avec deux nouveaux accessoires : un étui pour AirPods Pro 3 qui reprend le design de la souris Apple originale, et un porte-cartes MagSafe en forme de lecteur de disquettes. Le tout en beige, forcément.
La coque pour iPhone 17 avait lancé le mouvement en janvier, avec son look beige et ses faux boutons de clavier mécanique façon 1984. Spigen pousse le concept un peu plus loin avec un étui AirPods Pro 3 qui reprend la forme de la mythique souris rectangulaire Apple, celle avec un seul bouton. Et le clin d'oeil va au-delà du visuel : le mécanisme de verrouillage fonctionne comme un clic de souris, il faut appuyer pour libérer le capot. La protection repose sur la technologie Air Cushion de Spigen, le port USB-C reste accessible, la charge sans fil passe sans problème, et un cordon est fourni. Comptez 29 euros, disponible ici sur Amazon.
Le MagFit Card Wallet reprend lui aussi les codes du Macintosh originel, mais sous la forme d'un mini lecteur de disquettes en plastique beige. Il se fixe au dos de l'iPhone grâce à l'aimant MagSafe, avec un grip en silicone pour éviter qu'il ne glisse. Trois cartes tiennent dedans. Un découpe en bas permet de les récupérer. Côté prix, c'est 26 euros, aussi sur Amazon.
Avec ces deux nouveautés, la gamme Classic LS comprend désormais la coque iPhone 17, le bracelet, le porte-cartes et l'étui AirPods. Tout est disponible sur le site de Spigen. Le timing n'est pas anodin : Apple fête ses 50 ans cette année, et Spigen surfe clairement sur la vague de nostalgie autour du design des premiers Mac. Les touches du clavier d'époque, le beige crème un peu jauni, la fente pour disquette sur la coque iPhone, tout y est.
C'est franchement rigolo comme idée. Spigen aurait pu se contenter de la coque iPhone et passer à autre chose, mais la marque a préféré décliner le thème sur toute une gamme, et le résultat est plutôt cohérent. L'étui AirPods en forme de souris Apple avec son faux clic, c'est le genre de détail qui devrait plaire aux fans de la première heure. Les prix sont raisonnables pour des accessoires de ce type. Bon maintenant, on parle quand même d'accessoires en plastique beige, et tout le monde n'a pas forcément envie de transformer son iPhone en Macintosh de bureau.
La souris Apple, version AirPods
La coque pour iPhone 17 avait lancé le mouvement en janvier, avec son look beige et ses faux boutons de clavier mécanique façon 1984. Spigen pousse le concept un peu plus loin avec un étui AirPods Pro 3 qui reprend la forme de la mythique souris rectangulaire Apple, celle avec un seul bouton. Et le clin d'oeil va au-delà du visuel : le mécanisme de verrouillage fonctionne comme un clic de souris, il faut appuyer pour libérer le capot. La protection repose sur la technologie Air Cushion de Spigen, le port USB-C reste accessible, la charge sans fil passe sans problème, et un cordon est fourni. Comptez 29 euros, disponible ici sur Amazon.
Un lecteur de disquettes pour vos cartes bancaires
Le MagFit Card Wallet reprend lui aussi les codes du Macintosh originel, mais sous la forme d'un mini lecteur de disquettes en plastique beige. Il se fixe au dos de l'iPhone grâce à l'aimant MagSafe, avec un grip en silicone pour éviter qu'il ne glisse. Trois cartes tiennent dedans. Un découpe en bas permet de les récupérer. Côté prix, c'est 26 euros, aussi sur Amazon.
Une collection complète pour les nostalgiques
Avec ces deux nouveautés, la gamme Classic LS comprend désormais la coque iPhone 17, le bracelet, le porte-cartes et l'étui AirPods. Tout est disponible sur le site de Spigen. Le timing n'est pas anodin : Apple fête ses 50 ans cette année, et Spigen surfe clairement sur la vague de nostalgie autour du design des premiers Mac. Les touches du clavier d'époque, le beige crème un peu jauni, la fente pour disquette sur la coque iPhone, tout y est.
On en dit quoi ?
C'est franchement rigolo comme idée. Spigen aurait pu se contenter de la coque iPhone et passer à autre chose, mais la marque a préféré décliner le thème sur toute une gamme, et le résultat est plutôt cohérent. L'étui AirPods en forme de souris Apple avec son faux clic, c'est le genre de détail qui devrait plaire aux fans de la première heure. Les prix sont raisonnables pour des accessoires de ce type. Bon maintenant, on parle quand même d'accessoires en plastique beige, et tout le monde n'a pas forcément envie de transformer son iPhone en Macintosh de bureau.