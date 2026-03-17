Spigen complète sa collection Classic LS avec un étui AirPods et un porte-cartes façon Macintosh

On en dit quoi ?



C'est franchement rigolo comme idée. Spigen aurait pu se contenter de la coque iPhone et passer à autre chose, mais la marque a préféré décliner le thème sur toute une gamme, et le résultat est plutôt cohérent. L'étui AirPods en forme de souris Apple avec son faux clic, c'est le genre de détail qui devrait plaire aux fans de la première heure. Les prix sont raisonnables pour des accessoires de ce type. Bon maintenant, on parle quand même d'accessoires en plastique beige, et tout le monde n'a pas forcément envie de transformer son iPhone en Macintosh de bureau.