Prise en main de la Selfix : une coque iPhone avec écran arrière

On en dit quoi ?



Sur le papier, l'idée du Selfix est plutôt sympa. Exploiter la caméra arrière pour des selfies sans passer par une app tierce, avec un petit écran tactile au dos et du stockage microSD en prime, c'est bien trouvé. Le surcoût par rapport à une coque Apple standard reste raisonnable vu tout ce que ça apporte. Sauf que voilà : 17 millimètres d'épaisseur et pas de recharge sans fil, ça demande des compromis au quotidien. Les créateurs de contenu y trouveront leur compte pour les vlogs face-caméra. C'est un produit de niche assumé, et ça a au moins le mérite de proposer quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu sur une coque iPhone.