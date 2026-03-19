Prise en main de la Selfix : une coque iPhone avec écran arrière
Par Vincent Lautier - Publié le
Dockcase, marque habituée aux campagnes Kickstarter pour des hubs USB-C et autres boîtiers SSD, s'attaque ici à un tout autre sujet avec le Selfix. Le concept : une coque pour iPhone 17 Pro et Pro Max avec un petit écran AMOLED circulaire au dos, servant de viseur pour des selfies avec la caméra arrière 48 mégapixels. On a testé ça.
La marque cumule quinze projets sur Kickstarter depuis 2017, tous centrés sur des accessoires techniques : hubs USB-C, boîtiers SSD, ce genre de produits. Le Selfix est un tout autre sujet. On passe du hub de bureau à la coque de smartphone, avec une ambition claire : exploiter le capteur arrière de l'iPhone pour des selfies de meilleure qualité que ce que propose la caméra frontale.
Ici, pour faire simple, vous avez un écran circulaire AMOLED de 1,6 pouce intégré au dos de la coque, juste en dessous du bloc photo. Il affiche en temps réel ce que voit la caméra arrière, grâce au miroir d'écran via USB-C. Vous branchez la coque au port USB-C de l'iPhone, et l'image apparaît sur le petit écran arrière comme par magie. Pas d'application à installer, pas de Bluetooth à appairer. Ça fonctionne (presque) tout seul.
L'écran est tactile, ce qui permet de zoomer ou d'ajuster la mise au point directement depuis le dos du téléphone. Il faut en revanche activer Assistive Touch dans les réglages d'accessibilité pour que le tactile soit reconnu.
L'écran affiche une résolution de 480 x 480 pixels sur sa dalle circulaire. C'est suffisant pour cadrer un selfie, sans prétendre rivaliser avec l'écran principal. La coque embarque aussi un slot microSD qui accepte des cartes jusqu'à 2 To, aux normes UHS-I, Class 10, U3 et V30. De quoi stocker des vidéos directement sur la carte plutôt que dans la mémoire de l'iPhone.
Côté alimentation, un port USB-C est intégré à la coque elle-même, avec charge PD 3.0 jusqu'à 45 watts. Comme le port USB-C de l'iPhone est occupé par la connexion à la coque, ce port additionnel permet de recharger le téléphone malgré tout. Un point que Dockcase a visiblement anticipé.
La construction repose sur du TPU avec une finition caoutchouc souple. Un bouton physique placé sous les touches de volume sert à allumer et éteindre l'écran arrière. La coque reste compatible MagSafe grâce à des aimants intégrés, mais attention : la recharge sans fil ne passe pas. Seul l'accrochage magnétique fonctionne, pour un portefeuille ou un support voiture par exemple.
Le Selfix fonctionne avec toutes les applications photo et vidéo. Puisque le système repose sur un simple miroir d'écran, il n'y a aucune restriction logicielle. Je l'ai utilisé quelquefois depuis quelques jours, et c'est ma foi assez agréable à utiliser. Le zoom et la mise au point tactiles marchent sans accroc, et la possibilité de diriger les vidéos vers la carte microSD est un vrai plus pour les créateurs de contenu.
Le Selfix est proposé à 79 dollars sur Kickstarter, ce qui le place à peine au-dessus d'une coque Apple classique vendue 69 dollars. Un bundle à 109 dollars ajoute une bandoulière et un anneau magnétique. Le prix public est annoncé à 99 dollars après la campagne. Trois coloris sont au programme : blanc Oat White, rose Morganite Pink et noir Onyx Black. Livraisons prévues pour mai 2026, avec les réserves habituelles liées au financement participatif.
La coque ne fonctionne qu'avec les iPhone 17 Pro et Pro Max. Pas de version pour les modèles standard ou les générations précédentes. Et puis il y a la question de l'épaisseur. Avec environ 17 millimètres, le Selfix ajoute un volume qui se sent clairement dans la poche.
Sur le papier, l'idée du Selfix est plutôt sympa. Exploiter la caméra arrière pour des selfies sans passer par une app tierce, avec un petit écran tactile au dos et du stockage microSD en prime, c'est bien trouvé. Le surcoût par rapport à une coque Apple standard reste raisonnable vu tout ce que ça apporte. Sauf que voilà : 17 millimètres d'épaisseur et pas de recharge sans fil, ça demande des compromis au quotidien. Les créateurs de contenu y trouveront leur compte pour les vlogs face-caméra. C'est un produit de niche assumé, et ça a au moins le mérite de proposer quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu sur une coque iPhone.
Dockcase ?
La marque cumule quinze projets sur Kickstarter depuis 2017, tous centrés sur des accessoires techniques : hubs USB-C, boîtiers SSD, ce genre de produits. Le Selfix est un tout autre sujet. On passe du hub de bureau à la coque de smartphone, avec une ambition claire : exploiter le capteur arrière de l'iPhone pour des selfies de meilleure qualité que ce que propose la caméra frontale.
Ici, pour faire simple, vous avez un écran circulaire AMOLED de 1,6 pouce intégré au dos de la coque, juste en dessous du bloc photo. Il affiche en temps réel ce que voit la caméra arrière, grâce au miroir d'écran via USB-C. Vous branchez la coque au port USB-C de l'iPhone, et l'image apparaît sur le petit écran arrière comme par magie. Pas d'application à installer, pas de Bluetooth à appairer. Ça fonctionne (presque) tout seul.
L'écran est tactile, ce qui permet de zoomer ou d'ajuster la mise au point directement depuis le dos du téléphone. Il faut en revanche activer Assistive Touch dans les réglages d'accessibilité pour que le tactile soit reconnu.
Fiche technique
L'écran affiche une résolution de 480 x 480 pixels sur sa dalle circulaire. C'est suffisant pour cadrer un selfie, sans prétendre rivaliser avec l'écran principal. La coque embarque aussi un slot microSD qui accepte des cartes jusqu'à 2 To, aux normes UHS-I, Class 10, U3 et V30. De quoi stocker des vidéos directement sur la carte plutôt que dans la mémoire de l'iPhone.
Côté alimentation, un port USB-C est intégré à la coque elle-même, avec charge PD 3.0 jusqu'à 45 watts. Comme le port USB-C de l'iPhone est occupé par la connexion à la coque, ce port additionnel permet de recharger le téléphone malgré tout. Un point que Dockcase a visiblement anticipé.
La construction repose sur du TPU avec une finition caoutchouc souple. Un bouton physique placé sous les touches de volume sert à allumer et éteindre l'écran arrière. La coque reste compatible MagSafe grâce à des aimants intégrés, mais attention : la recharge sans fil ne passe pas. Seul l'accrochage magnétique fonctionne, pour un portefeuille ou un support voiture par exemple.
Le Selfix fonctionne avec toutes les applications photo et vidéo. Puisque le système repose sur un simple miroir d'écran, il n'y a aucune restriction logicielle. Je l'ai utilisé quelquefois depuis quelques jours, et c'est ma foi assez agréable à utiliser. Le zoom et la mise au point tactiles marchent sans accroc, et la possibilité de diriger les vidéos vers la carte microSD est un vrai plus pour les créateurs de contenu.
Prix, disponibilité et quelques limites
Le Selfix est proposé à 79 dollars sur Kickstarter, ce qui le place à peine au-dessus d'une coque Apple classique vendue 69 dollars. Un bundle à 109 dollars ajoute une bandoulière et un anneau magnétique. Le prix public est annoncé à 99 dollars après la campagne. Trois coloris sont au programme : blanc Oat White, rose Morganite Pink et noir Onyx Black. Livraisons prévues pour mai 2026, avec les réserves habituelles liées au financement participatif.
La coque ne fonctionne qu'avec les iPhone 17 Pro et Pro Max. Pas de version pour les modèles standard ou les générations précédentes. Et puis il y a la question de l'épaisseur. Avec environ 17 millimètres, le Selfix ajoute un volume qui se sent clairement dans la poche.
On en dit quoi ?
Sur le papier, l'idée du Selfix est plutôt sympa. Exploiter la caméra arrière pour des selfies sans passer par une app tierce, avec un petit écran tactile au dos et du stockage microSD en prime, c'est bien trouvé. Le surcoût par rapport à une coque Apple standard reste raisonnable vu tout ce que ça apporte. Sauf que voilà : 17 millimètres d'épaisseur et pas de recharge sans fil, ça demande des compromis au quotidien. Les créateurs de contenu y trouveront leur compte pour les vlogs face-caméra. C'est un produit de niche assumé, et ça a au moins le mérite de proposer quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu sur une coque iPhone.