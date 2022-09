Découvrez les nouvelles coques Rhinoshield compatibles MagSafe

Qu’est-ce que la technologie MagSafe ?

MAC4EVER

Apple a introduit la technologie MagSafe avec les iPhone 12 et en a ensuite équipé tous ses nouveaux smartphones (les gammes iPhone 13 et iPhone 14) à l'exception des iPhone SE. Le dos des iPhone compatibles MagSafe est donc équipé d'une série d'aimants permettant de fixer des accessoires comme un porte-cartes ou un support, d'utiliser une batterie magnétique avec charge sans-fil, de placer le smartphone sur un support aimanté (ce qui peut s'avérer très pratique, par exemple en voiture ), mais également. Les aimants sur les deux périphériques assurant que les bobines de l'iPhone et du chargeur sont parfaitement alignées (les utilisateurs ayant déjà placé leurs smartphones sur un chargeur sans-fil le soir avant de le retrouver avec la batterie à 0 le lendemain matin à cause d'un mauvais placement empêchant la recharge comprendront parfaitement l'intérêt du MagSafe sur ce point).De plus,(12W pour les iPhone 12 et 13 mini) s'ils sont reliés à un adaptateur secteur assez puissant, au lieu de 7,5W.(le modèle officiel d'Apple comme les différentes versions proposées par les accessoiristes)(j'en utilise quotidiennement avec bonheur), permettant de rallonger l'autonomie des iPhone, parfois dans des moments critiques, ou de renflouer la batterie sans avoir de prise électrique ni de câble à disposition, le tout en prenant peu de place dans un sac en déplacement.Si les iPhone disposent d'aimants MagSafe au dos,permettra donc de faire le relai du magnétisme entre l'iPhone, la coque et les accessoires compatibles. Ainsi, un iPhone doté d'une coque traditionnelle n'pas, ou mal, les chargeurs MagSafe, ou offrira une force magnétique trop faible pour un maintien satisfaisant sur les différents supports et accessoires (comme les supports de voiture ou le porte-cartes). Au contraire, les coques MagSafe disposant d'aimants assez puissants amélioreront ce maintien et offriront une expérience utilisateur plus satisfaisante avec les accessoires MagSafe.Rhinoshield présente ainsi sa nouvelle gamme de coques MagSafe, le constructeur indiquant que. La gamme MagSafe Series se compose de la coque transparente Clear, disposant d'une garantie anti-jaunissement (phénomène désagréable que l'on retrouve sur de nombreuses coques transparentes du marché), du modèle Mod NX permettant d’avoir un verso interchangeable et donc de personnaliser son modèle, et de la coque SolidSuit MagSafe réservée pour le moment aux iPhone 14 combinant légèreté et protection performante contre les chutes et les chocs. Notons que toutes les coques sont personnalisables (éléments de couleur, texte, photos), permettant d'obtenir un modèle à votre goût et qui se distingue.La firme propose également le Gripmax,(la conception permet de passer les doigts entre le téléphone et le Gripmax, à la manière d'une bague) ou d'utiliser l'accessoire comme un support afin de placer l'iPhone à l'horizontale comme à la verticale.Cet article a été élaboré en partenariat avec Rhinoshield,à entrer au moment de l'achat.