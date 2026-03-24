Pourquoi l’IA va faire exploser le stockage des smartphones dès 2026

L’IA impose ses besoins

Une inversion de la tendance

L’iPhone devrait accélérer plus vite que les autres

Qu'en penser ?



Contrairement aux attentes, la hausse des prix de la mémoire ne freinera pas l’augmentation du stockage. L’intelligence artificielle, de plus en plus présente sur nos smartphones, impose de nouveaux standards. Et dans cette course aux gigaoctets, Apple semble bien décidé à accélérer plus vite que les autres.

Selon une étude du cabinet, malgré la hausse des prix de la mémoire NAND. Cette évolution se pose àdes prévisions initiales, qui anticipaient une baisse des capacités pour préserver les marges.La raison ?Les modèles d’intelligence artificielle embarqués nécessitent entre 40 et 60 Go d’espace pour fonctionner localement, notamment pour le cache et le traitement des données.Les marques haut de gamme, en tête desquelles Apple et Huawei, ont déjà anticipé ce virage. La firme californienne a ainsiet généralisé un stockage minimum de 256 Go sur ses derniers iPhone. Cette décision serait en fait directement liée à l’arrivée de ses futures fonctions d’IA, regroupées sous l’appellation Apple Intelligence., avec le développement de nouvelles capacités IA dans son écosystème HarmonyOS. Mais la tendance tend à se généraliser sur le marché.Au-delà de l’IA, d’autres facteurs contribuent à cette hausse :etdes smartphones. Ainsi, même sans choix explicite des fabricants, les capacités augmentent mécaniquement.TrendForce souligne toutefois une différence notable : lPourquoi ? La réponse est simple: les modèles premium peuvent absorber plus facilement la hausse des coûts, tout en justifiant des prix élevés par plus de stockage, plus de fonctionnalités IA et une meilleure expérience utilisateur.