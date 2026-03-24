Pourquoi l’IA va faire exploser le stockage des smartphones dès 2026
Par Laurence - Publié le
Alors que tout laissait penser à une réduction des capacités de stockage en 2026, la tendance pourrait finalement s’inverser. Une fois n'est pas coutume, c'est bien l’essor de l’intelligence artificielle embarquée, qui pourrait changer la donne !
Selon une étude du cabinet TrendForce, la capacité moyenne de stockage des smartphones devrait augmenter de 4,8 % en 2026, malgré la hausse des prix de la mémoire NAND. Cette évolution se pose à contre-courant des prévisions initiales, qui anticipaient une baisse des capacités pour préserver les marges.
La raison ? L’intégration croissante de l’IA en local. Les modèles d’intelligence artificielle embarqués nécessitent entre 40 et 60 Go d’espace pour fonctionner localement, notamment pour le cache et le traitement des données.
Les marques haut de gamme, en tête desquelles Apple et Huawei, ont déjà anticipé ce virage. La firme californienne a ainsi abandonné les modèles 128 Go et généralisé un stockage minimum de 256 Go sur ses derniers iPhone. Cette décision serait en fait directement liée à l’arrivée de ses futures fonctions d’IA, regroupées sous l’appellation Apple Intelligence. Même logique côté Huawei, avec le développement de nouvelles capacités IA dans son écosystème HarmonyOS. Mais la tendance tend à se généraliser sur le marché.
Au-delà de l’IA, d’autres facteurs contribuent à cette hausse : évolution des procédés de fabrication de la mémoire NAND, disparition progressive des configurations à faible capacité et montée en gamme des smartphones. Ainsi, même sans choix explicite des fabricants, les capacités augmentent mécaniquement.
TrendForce souligne toutefois une différence notable : la progression du stockage sera plus rapide chez Apple que chez Android. Pourquoi ? La réponse est simple: les modèles premium peuvent absorber plus facilement la hausse des coûts, tout en justifiant des prix élevés par plus de stockage, plus de fonctionnalités IA et une meilleure expérience utilisateur.
Contrairement aux attentes, la hausse des prix de la mémoire ne freinera pas l’augmentation du stockage. L’intelligence artificielle, de plus en plus présente sur nos smartphones, impose de nouveaux standards. Et dans cette course aux gigaoctets, Apple semble bien décidé à accélérer plus vite que les autres.
L’IA impose ses besoins
Selon une étude du cabinet TrendForce, la capacité moyenne de stockage des smartphones devrait augmenter de 4,8 % en 2026, malgré la hausse des prix de la mémoire NAND. Cette évolution se pose à contre-courant des prévisions initiales, qui anticipaient une baisse des capacités pour préserver les marges.
La raison ? L’intégration croissante de l’IA en local. Les modèles d’intelligence artificielle embarqués nécessitent entre 40 et 60 Go d’espace pour fonctionner localement, notamment pour le cache et le traitement des données.
Une inversion de la tendance
Les marques haut de gamme, en tête desquelles Apple et Huawei, ont déjà anticipé ce virage. La firme californienne a ainsi abandonné les modèles 128 Go et généralisé un stockage minimum de 256 Go sur ses derniers iPhone. Cette décision serait en fait directement liée à l’arrivée de ses futures fonctions d’IA, regroupées sous l’appellation Apple Intelligence. Même logique côté Huawei, avec le développement de nouvelles capacités IA dans son écosystème HarmonyOS. Mais la tendance tend à se généraliser sur le marché.
Au-delà de l’IA, d’autres facteurs contribuent à cette hausse : évolution des procédés de fabrication de la mémoire NAND, disparition progressive des configurations à faible capacité et montée en gamme des smartphones. Ainsi, même sans choix explicite des fabricants, les capacités augmentent mécaniquement.
L’iPhone devrait accélérer plus vite que les autres
TrendForce souligne toutefois une différence notable : la progression du stockage sera plus rapide chez Apple que chez Android. Pourquoi ? La réponse est simple: les modèles premium peuvent absorber plus facilement la hausse des coûts, tout en justifiant des prix élevés par plus de stockage, plus de fonctionnalités IA et une meilleure expérience utilisateur.
Qu'en penser ?
Contrairement aux attentes, la hausse des prix de la mémoire ne freinera pas l’augmentation du stockage. L’intelligence artificielle, de plus en plus présente sur nos smartphones, impose de nouveaux standards. Et dans cette course aux gigaoctets, Apple semble bien décidé à accélérer plus vite que les autres.