Le minuscule SSD Lexar pour iPhone (avec ou sans hub) en promo : parfait pour les iPhone 17 Pro !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Lexar a lancé son Go Portable SSD avec Hub, une petite bête taillée sur mesure pour les iPhone 15 Pro/15 Pro Max, iPhone 16 Pro et 16 Pro Max et les fraîchement sortis iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.
Le Lexar Professional Go Portable SSD propose jusqu'à 2 To de stockage externe à embarquer au creux de la poche, avec des vitesses qui atteignent 1 050 Mo/s en lecture, 1 000 Mo/s en écriture. Il faudra donc disposer d'un appareil doté d'un port USB adéquat, comme les iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro, mais également les iPad Air et iPad Pro, ainsi que les Mac.
Les vidéastes mobiles apprécieront : vous pourrez enregistrer directement en ProRes 4K60 sans saturer en quelques minutes la mémoire interne de l’iPhone. Et tout ça dans un format très compact, pensé pour ne pas gêner quand l’appareil est monté sur un stabilisateur ou un rig.
Le SSD est également proposé en une version embarquant un pratique petit hub USB-C , qui ajoute trois ports USB-C, dont un est compatible Power Delivery 30W – idéal pour brancher un micro, un SSD secondaire ou même une alimentation externe en tournage. Le tout affiche une certification IP65, histoire de ne pas paniquer au premier nuage ou à la moindre éclaboussure.
Compatible aussi avec les smartphones Android (tant qu’ils gèrent l’USB-C en 10 Gb/s), ce duo SSD + hub vise clairement les créateurs mobiles, et notamment les utilisateurs d’iPhone qui veulent tirer parti à fond de leur port USB-C et des capacités d'enregistrement en vidéo en haute qualité, le tout sans ruiner le stockage interne et en récupérant simplement les séquences en branchant le SSD sur un Mac ou un iPad.
Lexar Professional Go Portable SSD
Le Lexar Professional Go Portable SSD propose jusqu'à 2 To de stockage externe à embarquer au creux de la poche, avec des vitesses qui atteignent 1 050 Mo/s en lecture, 1 000 Mo/s en écriture. Il faudra donc disposer d'un appareil doté d'un port USB adéquat, comme les iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro, mais également les iPad Air et iPad Pro, ainsi que les Mac.
Les vidéastes mobiles apprécieront : vous pourrez enregistrer directement en ProRes 4K60 sans saturer en quelques minutes la mémoire interne de l’iPhone. Et tout ça dans un format très compact, pensé pour ne pas gêner quand l’appareil est monté sur un stabilisateur ou un rig.
Avec ou sans Hub
Le SSD est également proposé en une version embarquant un pratique petit hub USB-C , qui ajoute trois ports USB-C, dont un est compatible Power Delivery 30W – idéal pour brancher un micro, un SSD secondaire ou même une alimentation externe en tournage. Le tout affiche une certification IP65, histoire de ne pas paniquer au premier nuage ou à la moindre éclaboussure.
Compatible aussi avec les smartphones Android (tant qu’ils gèrent l’USB-C en 10 Gb/s), ce duo SSD + hub vise clairement les créateurs mobiles, et notamment les utilisateurs d’iPhone qui veulent tirer parti à fond de leur port USB-C et des capacités d'enregistrement en vidéo en haute qualité, le tout sans ruiner le stockage interne et en récupérant simplement les séquences en branchant le SSD sur un Mac ou un iPad.