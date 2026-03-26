Le minuscule SSD Lexar pour iPhone (avec ou sans hub) en promo : parfait pour les iPhone 17 Pro !

Lexar Professional Go Portable SSD

Avec ou sans Hub

Le Lexar Professional Go Portable SSD proposeIl faudra donc disposer d'un appareil doté d'un port USB adéquat, comme les iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro, mais également les iPad Air et iPad Pro, ainsi que les Mac.Les vidéastes mobiles apprécieront :Et tout ça dans un format très compact, pensé pour ne pas gêner quand l’appareil est monté sur un stabilisateur ou un rig.Le SSD est également proposé en, qui ajoute trois ports USB-C, dont un est compatible Power Delivery 30W – idéal pour brancher un micro, un SSD secondaire ou même une alimentation externe en tournage. Le tout affiche une certification IP65, histoire de ne pas paniquer au premier nuage ou à la moindre éclaboussure.Compatible aussi avec les smartphones Android (tant qu’ils gèrent l’USB-C en 10 Gb/s), ce duo SSD + hub vise clairement les créateurs mobiles, et notammentet en récupérant simplement les séquences en branchant le SSD sur un Mac ou un iPad.