Le premier SSD M.2 de 16 To débarque sur Amazon, vous ne devinerez jamais le prix

On en dit quoi ?



16 000 dollars pour un SSD, c'est quand même compliqué à considérer. Voir le prix quadrupler en quatre mois à cause de la demande IA, même pour du matériel pro, ça fait mal. Au moins, la technologie est là : 16 To dans un format M.2, c'est une vraie prouesse. Mais ça n'arrivera pas demain dans votre ordinateur a priori.