Le premier SSD M.2 de 16 To débarque sur Amazon, vous ne devinerez jamais le prix
Par Vincent Lautier - Publié le
Exascend vient de référencer sur Amazon US le tout premier SSD au format M.2 avec une capacité de 16 To. Un record pour ce format compact, mais il va falloir casser la tirelire : ne comptez pas moins de 16 000 dollars, soit environ 14 700 euros. Du stockage professionnel pur et dur, pas vraiment destiné au commun des mortels.
C'est la marque taïwanaise Exascend qui réalise l'exploit avec son modèle PE4. 16 To de stockage dans un format M.2 standard, celui qu'on retrouve dans la plupart des PC portables et des cartes mères. Jusqu'à présent, les SSD M.2 les plus gros plafonnaient à 8 To, et à des prix déjà costauds. Exascend double la mise, même si le PE4 vise avant tout les serveurs, les centres de données et les NAS qui tournent 24h/24. Avec 2 millions d'heures de fonctionnement annoncées et 16 640 To d'endurance en écriture, on est sur du matériel taillé pour encaisser.
Côté performances, le PE4 utilise une interface PCIe 4.0 avec des vitesses de lecture de 3 270 Mo/s et d'écriture de 2 980 Mo/s. C'est correct pour du PCIe 4.0, mais les SSD grand public en PCIe 5.0 dépassent allègrement les 10 000 Mo/s. Pour mettre les choses en perspective, Samsung propose un SSD de 8 To en PCIe 5.0 à environ 1 100 euros, bien plus rapide et considérablement moins cher. Sauf que voilà, personne d'autre ne propose 16 To dans ce format. L'intérêt du PE4, c'est la densité de stockage brute, pas la vitesse pure.
Le plus surprenant, c'est l'évolution du tarif. En novembre 2025, ce même SSD était trouvable à 4 299 dollars. Quelques mois plus tard, il est affiché à 15 935 dollars, c'est assez fou. La demande des centres de données IA en mémoire et en stockage a explosé, et les prix de la NAND Flash s'envolent. Les produits de niche comme ce 16 To sont les premiers touchés. Amazon propose d'ailleurs un financement en 12 fois à 1 327 dollars par mois.
16 000 dollars pour un SSD, c'est quand même compliqué à considérer. Voir le prix quadrupler en quatre mois à cause de la demande IA, même pour du matériel pro, ça fait mal. Au moins, la technologie est là : 16 To dans un format M.2, c'est une vraie prouesse. Mais ça n'arrivera pas demain dans votre ordinateur a priori.
16 To dans un format M.2, une première
C'est la marque taïwanaise Exascend qui réalise l'exploit avec son modèle PE4. 16 To de stockage dans un format M.2 standard, celui qu'on retrouve dans la plupart des PC portables et des cartes mères. Jusqu'à présent, les SSD M.2 les plus gros plafonnaient à 8 To, et à des prix déjà costauds. Exascend double la mise, même si le PE4 vise avant tout les serveurs, les centres de données et les NAS qui tournent 24h/24. Avec 2 millions d'heures de fonctionnement annoncées et 16 640 To d'endurance en écriture, on est sur du matériel taillé pour encaisser.
Des débits corrects, mais pas spectaculaires
Côté performances, le PE4 utilise une interface PCIe 4.0 avec des vitesses de lecture de 3 270 Mo/s et d'écriture de 2 980 Mo/s. C'est correct pour du PCIe 4.0, mais les SSD grand public en PCIe 5.0 dépassent allègrement les 10 000 Mo/s. Pour mettre les choses en perspective, Samsung propose un SSD de 8 To en PCIe 5.0 à environ 1 100 euros, bien plus rapide et considérablement moins cher. Sauf que voilà, personne d'autre ne propose 16 To dans ce format. L'intérêt du PE4, c'est la densité de stockage brute, pas la vitesse pure.
Un prix qui a quadruplé en quatre mois
Le plus surprenant, c'est l'évolution du tarif. En novembre 2025, ce même SSD était trouvable à 4 299 dollars. Quelques mois plus tard, il est affiché à 15 935 dollars, c'est assez fou. La demande des centres de données IA en mémoire et en stockage a explosé, et les prix de la NAND Flash s'envolent. Les produits de niche comme ce 16 To sont les premiers touchés. Amazon propose d'ailleurs un financement en 12 fois à 1 327 dollars par mois.
On en dit quoi ?
16 000 dollars pour un SSD, c'est quand même compliqué à considérer. Voir le prix quadrupler en quatre mois à cause de la demande IA, même pour du matériel pro, ça fait mal. Au moins, la technologie est là : 16 To dans un format M.2, c'est une vraie prouesse. Mais ça n'arrivera pas demain dans votre ordinateur a priori.