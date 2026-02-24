SanDisk renouvelle ses SSD portables avec des débits doublés
Par Vincent Lautier - Publié le
Trois nouveaux modèles, des performances quasiment doublées par rapport à la génération précédente, et un Extreme PRO qui grimpe à 4 000 Mo/s en lecture avec une capacité maximale de 8 To. Seul l'Extreme est disponible pour le moment aux États-Unis, à partir de 260 dollars en 1 To. L'Extreme PRO et le Portable SSD ne débarqueront qu'au second semestre 2026.
La gamme se décline en trois modèles. Le SanDisk Portable SSD, le plus accessible, monte à 1 000 Mo/s en lecture et sera proposé de 500 Go à 2 To. L'Extreme passe à 2 000 Mo/s, ce qui correspond aux débits de l'ancien Extreme PRO (pour situer le bond en avant), et couvre de 1 à 4 To. Et au sommet, l'Extreme PRO atteint 4 000 Mo/s en lecture avec des capacités allant de 2 à 4 To. Une version 8 To est aussi au programme. 8 To dans un SSD portable, ça commence à faire. Côté transferts, SanDisk annonce 1 000 photos haute résolution en moins de 60 secondes sur l'Extreme, et 10 minutes de vidéo 12K en moins d'une minute sur l'Extreme PRO.
Les deux modèles haut de gamme (Extreme et Extreme PRO) sont certifiés IP65 contre la poussière et les projections d'eau, et encaissent des chutes de trois mètres. Le modèle d'entrée de gamme tient les deux mètres. L'Extreme et l'Extreme PRO embarquent aussi le chiffrement matériel AES 256 bits avec protection par mot de passe, ce qui n'est pas du luxe quand on transporte ses données un peu partout.
L'Extreme est le seul modèle disponible, et pour le moment uniquement aux États-Unis à partir de 259,99 dollars en 1 To. Les versions 2 et 4 To sont aussi au catalogue, et une version 500 Go arrivera au second semestre 2026. L'Extreme PRO et le Portable SSD ne seront lancés qu'au second semestre 2026, sans prix européens annoncés. Pour mémoire pour le moment, l'Extreme PRO 2 To de la génération actuelle se négocie aux alentours de 280 euros en France. La garantie est de cinq ans sur l'Extreme et l'Extreme PRO, trois ans sur le Portable SSD.
Sur le papier, c'est un bon renouvellement. Le fait que l'Extreme récupère les débits de l'ancien Extreme PRO est quand même appréciable pour ceux qui bossent avec des fichiers lourds. Et l'Extreme PRO à 4 000 Mo/s avec 8 To en option, c'est deux fois plus rapide que le Samsung T9. Dommage qu'on n'ait pas de prix pour l'Europe et que seul l'Extreme soit dispo dans l'immédiat. J'ai bien envie de voir ce que donnera l'Extreme PRO en conditions réelles, surtout que je me remets à shooter en RAW depuis peu, et ça pèse...
Des performances doublées sur toute la gamme
La gamme se décline en trois modèles. Le SanDisk Portable SSD, le plus accessible, monte à 1 000 Mo/s en lecture et sera proposé de 500 Go à 2 To. L'Extreme passe à 2 000 Mo/s, ce qui correspond aux débits de l'ancien Extreme PRO (pour situer le bond en avant), et couvre de 1 à 4 To. Et au sommet, l'Extreme PRO atteint 4 000 Mo/s en lecture avec des capacités allant de 2 à 4 To. Une version 8 To est aussi au programme. 8 To dans un SSD portable, ça commence à faire. Côté transferts, SanDisk annonce 1 000 photos haute résolution en moins de 60 secondes sur l'Extreme, et 10 minutes de vidéo 12K en moins d'une minute sur l'Extreme PRO.
Solides et chiffrés
Les deux modèles haut de gamme (Extreme et Extreme PRO) sont certifiés IP65 contre la poussière et les projections d'eau, et encaissent des chutes de trois mètres. Le modèle d'entrée de gamme tient les deux mètres. L'Extreme et l'Extreme PRO embarquent aussi le chiffrement matériel AES 256 bits avec protection par mot de passe, ce qui n'est pas du luxe quand on transporte ses données un peu partout.
Prix et disponibilité
L'Extreme est le seul modèle disponible, et pour le moment uniquement aux États-Unis à partir de 259,99 dollars en 1 To. Les versions 2 et 4 To sont aussi au catalogue, et une version 500 Go arrivera au second semestre 2026. L'Extreme PRO et le Portable SSD ne seront lancés qu'au second semestre 2026, sans prix européens annoncés. Pour mémoire pour le moment, l'Extreme PRO 2 To de la génération actuelle se négocie aux alentours de 280 euros en France. La garantie est de cinq ans sur l'Extreme et l'Extreme PRO, trois ans sur le Portable SSD.
On en dit quoi ?
Sur le papier, c'est un bon renouvellement. Le fait que l'Extreme récupère les débits de l'ancien Extreme PRO est quand même appréciable pour ceux qui bossent avec des fichiers lourds. Et l'Extreme PRO à 4 000 Mo/s avec 8 To en option, c'est deux fois plus rapide que le Samsung T9. Dommage qu'on n'ait pas de prix pour l'Europe et que seul l'Extreme soit dispo dans l'immédiat. J'ai bien envie de voir ce que donnera l'Extreme PRO en conditions réelles, surtout que je me remets à shooter en RAW depuis peu, et ça pèse...