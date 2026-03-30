AirDrop arrive sur les anciens Samsung Galaxy
Par Vincent Lautier - Publié le
Après le Galaxy S26, Samsung pousse une mise à jour de Quick Share sur les Galaxy S22, S23, S24 et S25 avec un nouveau bouton "Partager avec les appareils Apple". Sauf que pour l'instant, le bouton est bien là mais ne fait strictement rien. L'activation côté serveur se fait toujours attendre, et personne ne sait vraiment quand ça sera opérationnel. Mais au moins le mouvement est bien lancé.
Samsung vient de pousser une mise à jour de Quick Share sur ses anciens smartphones haut de gamme, et les utilisateurs ont pu découvrir une nouvelle option dans les réglages : un bouton "Partager avec les appareils Apple".
Sur le papier, c'est exactement ce qu'on attendait depuis l'arrivée de la compatibilité AirDrop sur le Galaxy S26 il y a une semaine. En pratique, c'est une autre histoire. Visiblement le bouton s'active bien chez les utilisateurs concernés, mais rien ne se passe. Les iPhone à proximité n'apparaissent pas, et les Galaxy ne se montrent pas non plus dans le menu AirDrop côté Apple. C'est donc seulement décoratif pour l'instant.
La mise à jour arrive via le Google Play Store et le Galaxy Store, pas via un firmware classique. Samsung met à jour l'application Quick Share ainsi que ses modules de connectivité, ce qui veut dire que le déploiement peut se faire sans attendre une grosse mise à jour système.
Les Galaxy S22, S23, S24, S25 et même le Galaxy Z Fold 7 sont concernés. Certains utilisateurs rapportent que mettre à jour Google Play Services et le système Google Play en parallèle peut faire apparaître l'option, mais ça ne change rien au fond du problème : la fonctionnalité doit encore être activée côté serveur par Samsung ou Google.
Google a été le premier en février en intégrant la compatibilité AirDrop à Quick Share sur les Pixel 10, puis sur les Pixel 9. Le géant de Mountain View a rétro-conçu le protocole AirDrop sans attendre de feu vert officiel d'Apple, et la fonction est désormais opérationnelle sur ses propres smartphones.
Samsung a suivi avec le Galaxy S26 fin mars, et OPPO a confirmé travailler sur le même type d'intégration pour ses futurs flagships. Qualcomm a aussi laissé entendre que la compatibilité AirDrop pourrait arriver sur l'ensemble des appareils équipés de puces Snapdragon, ce qui ouvrirait la porte à Xiaomi, Motorola ou encore Honor.
C'est un peu la course à celui qui cochera la case "compatible AirDrop" en premier, et Samsung joue clairement la carte du teasing en poussant un bouton visible mais inactif sur des millions de Galaxy. On imagine bien que l'activation réelle viendra avec One UI 8.5 ou via un switch serveur dans les semaines qui viennent, mais en attendant, ça fait un peu l'effet d'un cadeau emballé sans rien dedans. Par contre, aucun doute, le mouvement général est plutôt encourageant : si Android et iOS arrivent enfin à échanger des fichiers sans passer par une app tierce ou un mail, on aura mis le temps, mais on y sera arrivés.
Un bouton qui ne fait pas grand-chose, pour l'instant
Samsung vient de pousser une mise à jour de Quick Share sur ses anciens smartphones haut de gamme, et les utilisateurs ont pu découvrir une nouvelle option dans les réglages : un bouton "Partager avec les appareils Apple".
Sur le papier, c'est exactement ce qu'on attendait depuis l'arrivée de la compatibilité AirDrop sur le Galaxy S26 il y a une semaine. En pratique, c'est une autre histoire. Visiblement le bouton s'active bien chez les utilisateurs concernés, mais rien ne se passe. Les iPhone à proximité n'apparaissent pas, et les Galaxy ne se montrent pas non plus dans le menu AirDrop côté Apple. C'est donc seulement décoratif pour l'instant.
Une mise à jour sans firmware
La mise à jour arrive via le Google Play Store et le Galaxy Store, pas via un firmware classique. Samsung met à jour l'application Quick Share ainsi que ses modules de connectivité, ce qui veut dire que le déploiement peut se faire sans attendre une grosse mise à jour système.
Les Galaxy S22, S23, S24, S25 et même le Galaxy Z Fold 7 sont concernés. Certains utilisateurs rapportent que mettre à jour Google Play Services et le système Google Play en parallèle peut faire apparaître l'option, mais ça ne change rien au fond du problème : la fonctionnalité doit encore être activée côté serveur par Samsung ou Google.
Android se met à parler à Apple
Google a été le premier en février en intégrant la compatibilité AirDrop à Quick Share sur les Pixel 10, puis sur les Pixel 9. Le géant de Mountain View a rétro-conçu le protocole AirDrop sans attendre de feu vert officiel d'Apple, et la fonction est désormais opérationnelle sur ses propres smartphones.
Samsung a suivi avec le Galaxy S26 fin mars, et OPPO a confirmé travailler sur le même type d'intégration pour ses futurs flagships. Qualcomm a aussi laissé entendre que la compatibilité AirDrop pourrait arriver sur l'ensemble des appareils équipés de puces Snapdragon, ce qui ouvrirait la porte à Xiaomi, Motorola ou encore Honor.
On en dit quoi ?
C'est un peu la course à celui qui cochera la case "compatible AirDrop" en premier, et Samsung joue clairement la carte du teasing en poussant un bouton visible mais inactif sur des millions de Galaxy. On imagine bien que l'activation réelle viendra avec One UI 8.5 ou via un switch serveur dans les semaines qui viennent, mais en attendant, ça fait un peu l'effet d'un cadeau emballé sans rien dedans. Par contre, aucun doute, le mouvement général est plutôt encourageant : si Android et iOS arrivent enfin à échanger des fichiers sans passer par une app tierce ou un mail, on aura mis le temps, mais on y sera arrivés.