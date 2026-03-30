AirDrop arrive sur les anciens Samsung Galaxy

On en dit quoi ?



C'est un peu la course à celui qui cochera la case "compatible AirDrop" en premier, et Samsung joue clairement la carte du teasing en poussant un bouton visible mais inactif sur des millions de Galaxy. On imagine bien que l'activation réelle viendra avec One UI 8.5 ou via un switch serveur dans les semaines qui viennent, mais en attendant, ça fait un peu l'effet d'un cadeau emballé sans rien dedans. Par contre, aucun doute, le mouvement général est plutôt encourageant : si Android et iOS arrivent enfin à échanger des fichiers sans passer par une app tierce ou un mail, on aura mis le temps, mais on y sera arrivés.