Samsung active la compatibilité AirDrop sur les Galaxy S26 et iPhone
Par Vincent Lautier - Publié le
Envoyer une photo entre un iPhone et un smartphone Android, ça a toujours été plus compliqué que ça ne devrait l'être. Samsung vient de suivre le mouvement lancé par Google avec ses Pixels, avec une mise à jour de Quick Share sur les Galaxy S26 : le partage de fichiers fonctionne désormais directement avec AirDrop, sans application tierce. Un rapprochement qui pourrait simplifier la vie de pas mal de monde.
Le mode de fonctionnement est le même qu'entre deux appareils Apple. Toute la gamme de Galaxy 26, donc le 26 classique, le 26+ et le 26 Ultra, pourra désormais envoyer et recevoir des fichiers vers ou depuis un iPhone, un Mac ou un iPad, via une connexion directe en Bluetooth et Wi-Fi. Plus besoin de passer par le cloud, pas besoin d'installer quoi que ce soit côté Apple.
Pour activer la fonction sur le Galaxy S26, il faut aller dans Réglages, puis Appareils connectés, Quick Share, et cocher l'option
Le déploiement a commencé le 23 mars, d'abord en Corée du Sud. Les États-Unis, l'Europe, Hong Kong, le Japon, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est et Taïwan suivront dans les semaines à venir. Pas de date précise pour la France, mais l'Europe est bien dans la liste.
Sauf que voilà, pour l'instant la compatibilité est réservée aux trois Galaxy S26. Si vous avez un S25 ou un Galaxy plus ancien, il faudra patienter. Samsung promet une extension à d'autres modèles, sans calendrier précis. Une limitation un peu frustrante quand on sait que la fonction repose sur des protocoles standards que beaucoup d'appareils Samsung pourraient gérer.
Samsung n'est pas le seul à bouger sur le sujet. Qualcomm a annoncé que les smartphones Android équipés de puces Snapdragon supporteront bientôt le partage cross-platform avec les appareils Apple. OPPO a fait la même promesse pour ses Find X9, et Nothing travaille aussi sur cette interopérabilité. Les Pixel de Google devraient suivre.
Du coup, c'est une vraie bonne nouvelle, on assiste à un mouvement assez large. Le mur entre iOS et Android pour le partage de fichiers, qui tenait depuis plus de dix ans, est en train de se fissurer de tous les côtés.
C'est quand même un soulagement. Envoyer un fichier volumineux entre un iPhone et un Android relevait du parcours du combattant : e-mail limité en taille, WeTransfer, Google Drive, câble USB parfois. Là, on parle d'un transfert direct, rapide, sans compte à créer. Pour les lecteurs Mac4Ever qui côtoient aussi des Galaxy au quotidien, au bureau ou en famille, c'est un problème en moins. On aurait aimé que ça arrive dix ans plus tôt, mais on ne va pas bouder.
Comment ça marche, concrètement
Le mode de fonctionnement est le même qu'entre deux appareils Apple. Toute la gamme de Galaxy 26, donc le 26 classique, le 26+ et le 26 Ultra, pourra désormais envoyer et recevoir des fichiers vers ou depuis un iPhone, un Mac ou un iPad, via une connexion directe en Bluetooth et Wi-Fi. Plus besoin de passer par le cloud, pas besoin d'installer quoi que ce soit côté Apple.
Pour activer la fonction sur le Galaxy S26, il faut aller dans Réglages, puis Appareils connectés, Quick Share, et cocher l'option
Partager avec les appareils Apple. Côté iPhone, la manipulation est celle que vous connaissez : passer AirDrop en mode
Tout le monde pendant 10 minutes. Comme avec AirDrop, le transfert démarre dès que le destinataire valide la réception.
Où et quand, et pour qui
Le déploiement a commencé le 23 mars, d'abord en Corée du Sud. Les États-Unis, l'Europe, Hong Kong, le Japon, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est et Taïwan suivront dans les semaines à venir. Pas de date précise pour la France, mais l'Europe est bien dans la liste.
Sauf que voilà, pour l'instant la compatibilité est réservée aux trois Galaxy S26. Si vous avez un S25 ou un Galaxy plus ancien, il faudra patienter. Samsung promet une extension à d'autres modèles, sans calendrier précis. Une limitation un peu frustrante quand on sait que la fonction repose sur des protocoles standards que beaucoup d'appareils Samsung pourraient gérer.
Les autres constructeurs Android s'y mettent aussi
Samsung n'est pas le seul à bouger sur le sujet. Qualcomm a annoncé que les smartphones Android équipés de puces Snapdragon supporteront bientôt le partage cross-platform avec les appareils Apple. OPPO a fait la même promesse pour ses Find X9, et Nothing travaille aussi sur cette interopérabilité. Les Pixel de Google devraient suivre.
Du coup, c'est une vraie bonne nouvelle, on assiste à un mouvement assez large. Le mur entre iOS et Android pour le partage de fichiers, qui tenait depuis plus de dix ans, est en train de se fissurer de tous les côtés.
On en dit quoi ?
C'est quand même un soulagement. Envoyer un fichier volumineux entre un iPhone et un Android relevait du parcours du combattant : e-mail limité en taille, WeTransfer, Google Drive, câble USB parfois. Là, on parle d'un transfert direct, rapide, sans compte à créer. Pour les lecteurs Mac4Ever qui côtoient aussi des Galaxy au quotidien, au bureau ou en famille, c'est un problème en moins. On aurait aimé que ça arrive dix ans plus tôt, mais on ne va pas bouder.