Samsung active la compatibilité AirDrop sur les Galaxy S26 et iPhone

On en dit quoi ?



C'est quand même un soulagement. Envoyer un fichier volumineux entre un iPhone et un Android relevait du parcours du combattant : e-mail limité en taille, WeTransfer, Google Drive, câble USB parfois. Là, on parle d'un transfert direct, rapide, sans compte à créer. Pour les lecteurs Mac4Ever qui côtoient aussi des Galaxy au quotidien, au bureau ou en famille, c'est un problème en moins. On aurait aimé que ça arrive dix ans plus tôt, mais on ne va pas bouder.