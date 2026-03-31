iOS 26.5 spécial Europe : appairage, notifications et live activities avec les accessoires tiers
Par Laurence - Publié le
Apple poursuit discrètement sa transformation en Europe. Sous la pression du Digital Markets Act, la firme prépare plusieurs évolutions majeures dans iOS 26.5 spécifiques au Vieux continent que nous sommes, visant à améliorer l’interopérabilité avec les accessoires tiers.
C’est sans doute l’évolution la plus visible : Apple travaille sur un système d’appairage rapide pour les accessoires tiers, similaire à celui des AirPods. Concrètement, il suffira d’approcher des écouteurs ou un accessoire compatible d’un iPhone ou d’un iPad pour voir apparaître une fenêtre de connexion instantanée. Une petite révolution, puisque jusqu’ici, ce type d’expérience était réservé aux produits Apple via sa puce maison.
Toujours en bêta, Apple va permettre aux accessoires tiers de recevoir les notifications de l’iPhone. D’après du code repéré dans la première bêta d’iOS 26.5, la firme développe un nouveau framework baptisé AccessoryLiveActivities, qui permettra aux appareils compatibles de recevoir et d’afficher en temps réel les activités issues de l’iPhone.
Jusqu’à présent, cette fonction était exclusivement réservée à l’Apple Watch. Avec iOS 26.5, les utilisateurs pourront désormais consulter et interagir avec toutes les notifications sur une montre ou un wearable tiers (réponses, actions rapides) ou encore choisir quel appareil reçoit les notifications
Mais, une limite importante subsiste : les notifications ne pourront être envoyées qu’à un seul appareil à la fois. Activer un accessoire tiers désactivera donc la réception sur l’Apple Watch.
Apple va aussi intégrer les Live Activities dans ce système. Les informations en temps réel (livraison, score sportif, trajet…) pourront être transmises à des accessoires tiers, élargissant encore les possibilités hors écosystème Apple.
Ces nouveautés étaient déjà partiellement en test dans les versions bêta d(iOS 26.3, iOS 26.4 et désormais iOS 26.5. Pour autant, leur déploiement est prévu courant 2026, et ce, exclusivement dans l’Union européenne. Les développeurs peuvent déjà tester la compatibilité avec différents appareils (écouteurs, montres connectées ou téléviseurs).
Ces évolutions marquent un tournant pour Apple, historiquement attachée à un écosystème fermé. Mais elles se font tout de même sous la contrainte. En effet, elles sont l'application du Digital Markets Act, qui a obligé la firme à ouvrir certaines fonctions clés à la concurrence. Mais ces changements pourraient aussi bénéficier aux utilisateurs, en offrant plus de liberté dans le choix des accessoires. Après, il n'est pas sûr que Cupertino adopte ces nouveautés au-delà de l’Europe et il est possible qu'elles puissent rester une spécificité imposée par la réglementation.
Un appairage "façon AirPods" pour les accessoires tiers
C’est sans doute l’évolution la plus visible : Apple travaille sur un système d’appairage rapide pour les accessoires tiers, similaire à celui des AirPods. Concrètement, il suffira d’approcher des écouteurs ou un accessoire compatible d’un iPhone ou d’un iPad pour voir apparaître une fenêtre de connexion instantanée. Une petite révolution, puisque jusqu’ici, ce type d’expérience était réservé aux produits Apple via sa puce maison.
Les notifications ouvertes aux montres et accessoires tiers
Toujours en bêta, Apple va permettre aux accessoires tiers de recevoir les notifications de l’iPhone. D’après du code repéré dans la première bêta d’iOS 26.5, la firme développe un nouveau framework baptisé AccessoryLiveActivities, qui permettra aux appareils compatibles de recevoir et d’afficher en temps réel les activités issues de l’iPhone.
Jusqu’à présent, cette fonction était exclusivement réservée à l’Apple Watch. Avec iOS 26.5, les utilisateurs pourront désormais consulter et interagir avec toutes les notifications sur une montre ou un wearable tiers (réponses, actions rapides) ou encore choisir quel appareil reçoit les notifications
Mais, une limite importante subsiste : les notifications ne pourront être envoyées qu’à un seul appareil à la fois. Activer un accessoire tiers désactivera donc la réception sur l’Apple Watch.
Bonus : Live Activities et accessoires tiers
Apple va aussi intégrer les Live Activities dans ce système. Les informations en temps réel (livraison, score sportif, trajet…) pourront être transmises à des accessoires tiers, élargissant encore les possibilités hors écosystème Apple.
Un déploiement progressif… et limité à l’Europe
Ces nouveautés étaient déjà partiellement en test dans les versions bêta d(iOS 26.3, iOS 26.4 et désormais iOS 26.5. Pour autant, leur déploiement est prévu courant 2026, et ce, exclusivement dans l’Union européenne. Les développeurs peuvent déjà tester la compatibilité avec différents appareils (écouteurs, montres connectées ou téléviseurs).
Qu'en penser ?
Ces évolutions marquent un tournant pour Apple, historiquement attachée à un écosystème fermé. Mais elles se font tout de même sous la contrainte. En effet, elles sont l'application du Digital Markets Act, qui a obligé la firme à ouvrir certaines fonctions clés à la concurrence. Mais ces changements pourraient aussi bénéficier aux utilisateurs, en offrant plus de liberté dans le choix des accessoires. Après, il n'est pas sûr que Cupertino adopte ces nouveautés au-delà de l’Europe et il est possible qu'elles puissent rester une spécificité imposée par la réglementation.