iOS 26.5 spécial Europe : appairage, notifications et live activities avec les accessoires tiers

Un appairage "façon AirPods" pour les accessoires tiers

Les notifications ouvertes aux montres et accessoires tiers

Image 9to5Mac

Bonus : Live Activities et accessoires tiers

Un déploiement progressif… et limité à l’Europe

Qu'en penser ?



Ces évolutions marquent un tournant pour Apple, historiquement attachée à un écosystème fermé. Mais elles se font tout de même sous la contrainte. En effet, elles sont l'application du Digital Markets Act, qui a obligé la firme à ouvrir certaines fonctions clés à la concurrence. Mais ces changements pourraient aussi bénéficier aux utilisateurs, en offrant plus de liberté dans le choix des accessoires. Après, il n'est pas sûr que Cupertino adopte ces nouveautés au-delà de l’Europe et il est possible qu'elles puissent rester une spécificité imposée par la réglementation.

C’est sans doute l’évolution la plus visible : Apple travaille sur unConcrètement, il suffira d’approcher des écouteurs ou un accessoire compatible d’un iPhone ou d’un iPad pour voir apparaître une fenêtre de connexion instantanée. Une petite révolution, puisque jusqu’ici, ce type d’expérience était réservé aux produits Apple via sa puce maison.Toujours en bêta,. D’après du code repéré dans la première bêta d’iOS 26.5, la firme développe un nouveau framework baptisé AccessoryLiveActivities, qui permettra aux appareils compatibles de recevoir et d’afficher en temps réel les activités issues de l’iPhone.Jusqu’à présent, cette fonction était exclusivement réservée à l’Apple Watch. Avec iOS 26.5, les utilisateurs pourront désormaisavec toutes les notifications sur une montre ou untiers (réponses, actions rapides) ou encorequel appareil reçoit les notificationsMais, une limite importante subsiste :. Activer un accessoire tiers désactivera donc la réception sur l’Apple Watch.Apple va aussi intégrer les Live Activities dans ce système. Les informations en temps réel (livraison, score sportif, trajet…) pourront être, élargissant encore les possibilités hors écosystème Apple.Ces nouveautés étaient déjà partiellement en test dans les versions bêta d(iOS 26.3, iOS 26.4 et désormais iOS 26.5. Pour autant, leur déploiement est prévu courant 2026, et ce, exclusivement dans l’Union européenne. Les développeurs peuvent déjà tester la compatibilité avec différents appareils (écouteurs, montres connectées ou téléviseurs).