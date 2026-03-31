iOS 26.5 : Apple renforce la sécurité des accessoires tiers ! Quels changements pour vous ?

Une ouverture imposée par l’Europe

Apple encadre strictement les fabricants

Un contrôle laissé à l’utilisateur

Qu'en penser ?



Avec ces nouvelles règles, la firme tente de trouver un équilibre délicat : se conformer aux exigences européennes tout en préservant son positionnement historique sur la confidentialité. Mais alors, comment les fabricants d’accessoires s’adapteront à ces contraintes, particulièrement strictes, qui pourraient limiter certains usages ? Une chose est sûre : l’ouverture d’iOS en Europe ne se fera pas sans contrôle — et Apple entend bien garder la main sur la sécurité des données.

Ces changements s’inscrivent dans le cadre duqui oblige notamment Apple àde ses appareils au sein de l’Union européenne. Concrètement, elle travaille sur deux fonctionnalités majeures : le transfert de notifications vers des accessoires tiers et la prise en charge dessur ces mêmes appareils.Mais cette ouverture ne se fait. Apple a déjà exprimé ses réserves, estimant que donner accès au contenu des notifications — incluant messages, emails ou alertes sensibles — pouvait créer des risques importants pour la vie privée.Pour limiter ces risques,avec une nouvelle section dédiée aux accessoires. Les règles sont claires : les fabricants et développeurs devront respecter des contraintes très strictes sur l’utilisation des données.d’utiliser les données pour la publicité, le profilage ou l’entraînement d’IA,de partager ces informations avec d’autres apps ou appareils,de modifier le contenu des notifications (hors adaptation d’affichage),au strict nécessaire (pas de cloud libre) etdes données uniquement sur l’accessoire. Enfin,— ni même les clés de chiffrement — avec d’autres appareils, y compris l’iPhone lui-même.Autrement dit, même si une application ne prend pas en charge ces nouvelles API, ses notifications pourront être transmises à un accessoire tiers si l’utilisateur l’autorise dans les réglages. Ce choix devrait permettre de renforcer le rôle de l’utilisateur… mais qui pourrait aussi poser des questions de transparence pour certains développeurs.