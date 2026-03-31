iOS 26.5 : Apple renforce la sécurité des accessoires tiers ! Quels changements pour vous ?
Par Laurence - Publié le
Apple continue d’ouvrir son écosystème en Europe, mais pas sans garde-fous. Avec iOS 26.5, la firme met en place de nouvelles règles très strictes encadrant l’accès des accessoires tiers aux notifications et aux Live Activities.
Ces changements s’inscrivent dans le cadre du Digital Markets Act, qui oblige notamment Apple à améliorer l’interopérabilité de ses appareils au sein de l’Union européenne. Concrètement, elle travaille sur deux fonctionnalités majeures : le transfert de notifications vers des accessoires tiers et la prise en charge des Live Activities sur ces mêmes appareils.
Mais cette ouverture ne se fait pas sans inquiétudes. Apple a déjà exprimé ses réserves, estimant que donner accès au contenu des notifications — incluant messages, emails ou alertes sensibles — pouvait créer des risques importants pour la vie privée.
Pour limiter ces risques, Apple a mis à jour son Developer Program License Agreement avec une nouvelle section dédiée aux accessoires. Les règles sont claires : les fabricants et développeurs devront respecter des contraintes très strictes sur l’utilisation des données.
La liste des obligations est fort longue : interdiction d’utiliser les données pour la publicité, le profilage ou l’entraînement d’IA, impossibilité de partager ces informations avec d’autres apps ou appareils, interdiction de modifier le contenu des notifications (hors adaptation d’affichage), stockage distant limité au strict nécessaire (pas de cloud libre) et déchiffrement des données uniquement sur l’accessoire. Enfin, les accessoires ne pourront pas partager les données — ni même les clés de chiffrement — avec d’autres appareils, y compris l’iPhone lui-même.
Apple précise également que ces fonctionnalités seront activées au niveau système. Autrement dit, même si une application ne prend pas en charge ces nouvelles API, ses notifications pourront être transmises à un accessoire tiers si l’utilisateur l’autorise dans les réglages. Ce choix devrait permettre de renforcer le rôle de l’utilisateur… mais qui pourrait aussi poser des questions de transparence pour certains développeurs.
Avec ces nouvelles règles, la firme tente de trouver un équilibre délicat : se conformer aux exigences européennes tout en préservant son positionnement historique sur la confidentialité. Mais alors, comment les fabricants d’accessoires s’adapteront à ces contraintes, particulièrement strictes, qui pourraient limiter certains usages ? Une chose est sûre : l’ouverture d’iOS en Europe ne se fera pas sans contrôle — et Apple entend bien garder la main sur la sécurité des données.
Une ouverture imposée par l’Europe
Ces changements s’inscrivent dans le cadre du Digital Markets Act, qui oblige notamment Apple à améliorer l’interopérabilité de ses appareils au sein de l’Union européenne. Concrètement, elle travaille sur deux fonctionnalités majeures : le transfert de notifications vers des accessoires tiers et la prise en charge des Live Activities sur ces mêmes appareils.
Mais cette ouverture ne se fait pas sans inquiétudes. Apple a déjà exprimé ses réserves, estimant que donner accès au contenu des notifications — incluant messages, emails ou alertes sensibles — pouvait créer des risques importants pour la vie privée.
Apple encadre strictement les fabricants
Pour limiter ces risques, Apple a mis à jour son Developer Program License Agreement avec une nouvelle section dédiée aux accessoires. Les règles sont claires : les fabricants et développeurs devront respecter des contraintes très strictes sur l’utilisation des données.
La liste des obligations est fort longue : interdiction d’utiliser les données pour la publicité, le profilage ou l’entraînement d’IA, impossibilité de partager ces informations avec d’autres apps ou appareils, interdiction de modifier le contenu des notifications (hors adaptation d’affichage), stockage distant limité au strict nécessaire (pas de cloud libre) et déchiffrement des données uniquement sur l’accessoire. Enfin, les accessoires ne pourront pas partager les données — ni même les clés de chiffrement — avec d’autres appareils, y compris l’iPhone lui-même.
Un contrôle laissé à l’utilisateur
Apple précise également que ces fonctionnalités seront activées au niveau système. Autrement dit, même si une application ne prend pas en charge ces nouvelles API, ses notifications pourront être transmises à un accessoire tiers si l’utilisateur l’autorise dans les réglages. Ce choix devrait permettre de renforcer le rôle de l’utilisateur… mais qui pourrait aussi poser des questions de transparence pour certains développeurs.
Qu'en penser ?
Avec ces nouvelles règles, la firme tente de trouver un équilibre délicat : se conformer aux exigences européennes tout en préservant son positionnement historique sur la confidentialité. Mais alors, comment les fabricants d’accessoires s’adapteront à ces contraintes, particulièrement strictes, qui pourraient limiter certains usages ? Une chose est sûre : l’ouverture d’iOS en Europe ne se fera pas sans contrôle — et Apple entend bien garder la main sur la sécurité des données.