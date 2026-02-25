Apple commence à vérifier l'âge des utilisateurs, et bloque même les mineurs dans ces trois pays
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple vient de mettre en place un système de blocage des applications classées 18+ en Australie, au Brésil et à Singapour. Les développeurs héritent d'une nouvelle API pour vérifier l'âge des utilisateurs sans accéder à leurs données personnelles. Aux États-Unis, plusieurs États préparent des lois similaires, mais c'est loin d'être simple.
Le blocage est en place
Depuis le 24 février 2026, les utilisateurs australiens, brésiliens et singapouriens ne peuvent plus télécharger une application classée 18+ sans avoir prouvé leur majorité. La vérification passe par un processus automatique intégré à l'App Store, qu'Apple décrit comme utilisant des
méthodes raisonnables. Pour deviner l'âge des utilisateurs, Apple se base sur l'âge associé au compte Apple de l'utilisateur, qui peut avoir été confirmé par carte bancaire ou pièce d'identité selon les cas. Au Brésil, les jeux qui contiennent des loot boxes sont automatiquement classés 18+, ce qui revient à les rendre inaccessibles aux mineurs.
Côté développeurs, Apple met à disposition la Declared Age Range API, en bêta sur iOS 26.2. Elle permet d'obtenir la tranche d'âge d'un utilisateur (moins de 13 ans, 13-15, 16-17, ou 18+) sans jamais voir sa date de naissance. L'API indique aussi la méthode de vérification utilisée et si un consentement parental est nécessaire pour certaines mises à jour.
Les États-Unis suivent, mais c'est compliqué
Au Texas, la loi SB2420 devait entrer en vigueur dès janvier 2026. Consentement parental obligatoire pour chaque téléchargement, obligation pour les mineurs de rejoindre un groupe de Partage familial. Sauf qu'un juge a tout bloqué en décembre 2025, et Apple a mis ses plans en pause. Les outils sont quand même disponibles en bêta pour les développeurs, mais rien n'est actif pour les utilisateurs texans.
L'Utah prendra le relais début mai 2026, la Louisiane le 1er juillet. Les sanctions ne sont pas les mêmes : jusqu'à 1 000 dollars de dommages par infraction dans l'Utah (via un recours civil des parents), 10 000 dollars d'amende en Louisiane. En France, les apps classées 17+ affichent un label "18+" supplémentaire, mais aucun blocage.
Et la vie privée dans tout ça ?
Apple insiste : son système ne collecte pas de données personnelles. Pas de date de naissance stockée, pas de document d'identité demandé. Mais la multiplication de ces lois pousse quand même Apple à collecter et partager des tranches d'âge avec les développeurs, ce qui n'est pas anodin. Apple a d'ailleurs reconnu que ces lois
pourraient miner la vie privée en exigeant la collecte d'informations personnelles sensibles juste pour télécharger une application.
On en dit quoi ?
Protéger les mineurs sans exiger de pièce d'identité, c'est plutôt bien joué de la part d'Apple. Mais entre le Texas qui se fait retoquer par un juge et chaque pays qui invente ses propres règles, les développeurs vont adorer. On parie que l'App Store n'a pas fini de se compliquer.