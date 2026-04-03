NASA et Artemis II : des iPhone 17 Pro Max dans l'espace

Qu’en penser ?



Voir des iPhone flotter en apesanteur peut sembler anecdotique, mais cela traduit en réalité une évolution profonde de l’exploration spatiale. L’espace n’est plus seulement un laboratoire ultra-technique : il devient aussi un terrain d’expérimentation pour des usages grand public.



Si Artemis II tient ses promesses, ces images pourraient marquer les esprits… et donner une dimension encore plus concrète à la conquête lunaire. Une manière, finalement, de rapprocher l’infini de notre poche.