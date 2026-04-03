NASA et Artemis II : des iPhone 17 Pro Max dans l'espace
Par Laurence - Publié le
La mission Artemis II marque un tournant historique pour la NASA. Non seulement quatre astronautes s’apprêtent à retourner autour de la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans, mais ils emportent aussi leurs smartphones personnels. Une petite révolution qui rapproche encore un peu plus l’espace du quotidien.
Avec Artemis II, la NASA franchit une nouvelle étape dans son programme lunaire. Cette mission habitée doit effectuer un survol de la Lune avant de revenir sur Terre, ouvrant la voie aux futures tentatives d’alunissage avec Artemis III.
Il s’agit du premier vol habité autour de la Lune depuis les missions Apollo dans les années 1970. À son bord, quatre astronautes s’apprêtent à s’éloigner de la Terre comme aucun humain ne l’a fait depuis plus d’un demi-siècle : Reid Wiseman (commandant de la mission), Victor Glover (pilote), Christina Koch (spécialiste de mission) et Jeremy Hansen (spécialiste de mission).
Mais au-delà de l’exploit technique, un détail attire particulièrement l’attention : la présence de smartphones personnels à bord. Pour la première fois, la NASA autorise ses astronautes à emporter leurs propres téléphones, qu’il s’agisse d’iPhone ou d’appareils Android. Jusqu’ici, seuls des équipements certifiés et spécifiques étaient utilisés dans l’espace.
Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent déjà les appareils en action. On y voit notamment des iPhone flotter en apesanteur, être lancés d’un membre d’équipage à l’autre, ou encore servir à filmer l’intérieur du vaisseau.
Ces séquences, à la fois ludiques et inédites, témoignent d’une évolution des pratiques. Les smartphones ne sont plus seulement des objets du quotidien : ils deviennent aussi des outils embarqués, capables de documenter une mission spatiale en temps réel.
L’intérêt ne s’arrête pas là. Artemis II pourrait offrir les premières images rapprochées de la Lune capturées avec des smartphones grand public. Une perspective fascinante, tant pour les passionnés d’espace que pour le grand public.
Si les conditions techniques le permettent, ces appareils pourraient compléter les caméras professionnelles déjà embarquées, avec un angle plus spontané et immersif. Une manière de rendre l’exploration spatiale plus accessible et plus humaine.
À plus long terme, l’usage des smartphones pourrait se généraliser dans les missions habitées, que ce soit pour documenter, communiquer ou même assister certaines tâches.
Cette ouverture marque aussi un changement culturel pour la NASA. Après des décennies de protocoles stricts, l’agence semble désormais intégrer davantage d’outils du quotidien dans ses missions.
Même si les smartphones restent secondaires par rapport aux équipements scientifiques, leur présence symbolise une nouvelle ère : celle d’un espace un peu moins inaccessible, et plus connecté que jamais. On peut aussi se demander s'ils seront examinés à leur retour sur terre pour voir d'éventuelles manifestations physiques ? En terme de crahstest, la publicité est énorme !
Sinon au rayon des anecdotes fun de la mission, on pourra avoir une pensée pour l'équipage qui a dû faire face à deux pannes majeures : C'est tout d'abord Outlook qui a refusé de se lancer pour communiquer avec le sol (nécessitant l'assistance de l'équipe au sol) et, plus problématique, une panne des toilettes du module...
En parlant des toilettes, sachez, information vitale, que l'humanité a à présent 10 toilettes dans l'espace. On en trouve 4 dans la Station spatiale internationale, 1 dans le Crew Dragon arrimé à l’ISS, un autre dans le Soyouz arrimé à l’ISS, 2 dans la Station spatiale Tiangong, 1 dans Shenzhou arrimé à la TSS et donc enfin celle d'Artemis II en route autour de la Lune. Sachez, pour être totalement complet sur le sujet que le toilette d'Artemis II sera le premier à quitter l’orbite terrestre basse.
Finissons par les menus disponibles. La NASA a publié un article détaillant toute la nourriture embarquée. On trouve ainsi des Tortillas, du Couscous, des pâtes et du fromage, des salades de fruits, etc, ainsi que du café, du thé vertes smoothies, du cidres, etc.
Voir des iPhone flotter en apesanteur peut sembler anecdotique, mais cela traduit en réalité une évolution profonde de l’exploration spatiale. L’espace n’est plus seulement un laboratoire ultra-technique : il devient aussi un terrain d’expérimentation pour des usages grand public.
Si Artemis II tient ses promesses, ces images pourraient marquer les esprits… et donner une dimension encore plus concrète à la conquête lunaire. Une manière, finalement, de rapprocher l’infini de notre poche.
Une mission historique et très symbolique
Avec Artemis II, la NASA franchit une nouvelle étape dans son programme lunaire. Cette mission habitée doit effectuer un survol de la Lune avant de revenir sur Terre, ouvrant la voie aux futures tentatives d’alunissage avec Artemis III.
Il s’agit du premier vol habité autour de la Lune depuis les missions Apollo dans les années 1970. À son bord, quatre astronautes s’apprêtent à s’éloigner de la Terre comme aucun humain ne l’a fait depuis plus d’un demi-siècle : Reid Wiseman (commandant de la mission), Victor Glover (pilote), Christina Koch (spécialiste de mission) et Jeremy Hansen (spécialiste de mission).
Des iPhone dans l’espace : une première inattendue
Mais au-delà de l’exploit technique, un détail attire particulièrement l’attention : la présence de smartphones personnels à bord. Pour la première fois, la NASA autorise ses astronautes à emporter leurs propres téléphones, qu’il s’agisse d’iPhone ou d’appareils Android. Jusqu’ici, seuls des équipements certifiés et spécifiques étaient utilisés dans l’espace.
Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent déjà les appareils en action. On y voit notamment des iPhone flotter en apesanteur, être lancés d’un membre d’équipage à l’autre, ou encore servir à filmer l’intérieur du vaisseau.
Ces séquences, à la fois ludiques et inédites, témoignent d’une évolution des pratiques. Les smartphones ne sont plus seulement des objets du quotidien : ils deviennent aussi des outils embarqués, capables de documenter une mission spatiale en temps réel.
La lune ShotOniPhone ?
L’intérêt ne s’arrête pas là. Artemis II pourrait offrir les premières images rapprochées de la Lune capturées avec des smartphones grand public. Une perspective fascinante, tant pour les passionnés d’espace que pour le grand public.
Si les conditions techniques le permettent, ces appareils pourraient compléter les caméras professionnelles déjà embarquées, avec un angle plus spontané et immersif. Une manière de rendre l’exploration spatiale plus accessible et plus humaine.
À plus long terme, l’usage des smartphones pourrait se généraliser dans les missions habitées, que ce soit pour documenter, communiquer ou même assister certaines tâches.
Une évolution logique des usages
Cette ouverture marque aussi un changement culturel pour la NASA. Après des décennies de protocoles stricts, l’agence semble désormais intégrer davantage d’outils du quotidien dans ses missions.
Même si les smartphones restent secondaires par rapport aux équipements scientifiques, leur présence symbolise une nouvelle ère : celle d’un espace un peu moins inaccessible, et plus connecté que jamais. On peut aussi se demander s'ils seront examinés à leur retour sur terre pour voir d'éventuelles manifestations physiques ? En terme de crahstest, la publicité est énorme !
Section Fun Facts
Sinon au rayon des anecdotes fun de la mission, on pourra avoir une pensée pour l'équipage qui a dû faire face à deux pannes majeures : C'est tout d'abord Outlook qui a refusé de se lancer pour communiquer avec le sol (nécessitant l'assistance de l'équipe au sol) et, plus problématique, une panne des toilettes du module...
En parlant des toilettes, sachez, information vitale, que l'humanité a à présent 10 toilettes dans l'espace. On en trouve 4 dans la Station spatiale internationale, 1 dans le Crew Dragon arrimé à l’ISS, un autre dans le Soyouz arrimé à l’ISS, 2 dans la Station spatiale Tiangong, 1 dans Shenzhou arrimé à la TSS et donc enfin celle d'Artemis II en route autour de la Lune. Sachez, pour être totalement complet sur le sujet que le toilette d'Artemis II sera le premier à quitter l’orbite terrestre basse.
Finissons par les menus disponibles. La NASA a publié un article détaillant toute la nourriture embarquée. On trouve ainsi des Tortillas, du Couscous, des pâtes et du fromage, des salades de fruits, etc, ainsi que du café, du thé vertes smoothies, du cidres, etc.
Qu’en penser ?
Voir des iPhone flotter en apesanteur peut sembler anecdotique, mais cela traduit en réalité une évolution profonde de l’exploration spatiale. L’espace n’est plus seulement un laboratoire ultra-technique : il devient aussi un terrain d’expérimentation pour des usages grand public.
Si Artemis II tient ses promesses, ces images pourraient marquer les esprits… et donner une dimension encore plus concrète à la conquête lunaire. Une manière, finalement, de rapprocher l’infini de notre poche.