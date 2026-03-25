La NASA abandonne sa station orbitale lunaire et veut construire une base sur la Lune

On en dit quoi ?



Construire une base lunaire habitée avant la fin de la décennie, c'est le genre d'objectif qui a de quoi faire briller les yeux. Mais la NASA a une longue tradition de calendriers optimistes revus à la hausse. Entre les retards techniques, les aléas politiques et les réalités budgétaires, tenir 2028 pour Artemis IV relèverait presque de l'exploit. Visiblement, Isaacman veut aller vite et frapper fort.