Base sur la lune : Jeff Bezos veut transformer la poussière lunaire en oxygène !

Transformer la poussière en ressource vitale

(oups...)

Image NASA

Vers une exploitation locale des ressources

Un défi énergétique majeur

Qu’en penser ?



Avec cette démonstration, Blue Origin illustre bien le basculement en cours dans l’industrie spatiale : on ne se contente plus d’explorer, on prépare l’exploitation. La capacité à produire de l’oxygène sur place pourrait devenir l’un des piliers de cette nouvelle économie lunaire. Reste à transformer l’essai hors laboratoire — et surtout à résoudre l’équation énergétique. C’est là que se jouera réellement la viabilité d’une présence humaine durable au-delà de la Terre.

Le procédé utilisé repose sur une technique bien connue dans le monde scientifique :. Concrètement, cela consiste à chauffer le sol lunaire à plus de 1 600°C jusqu’à devenir liquide.Un courant électrique est ensuite injecté pour briser les liaisons chimiques des minéraux, libérant ainsi de l’oxygène sous forme gazeuse. Ce principe, déjà étudié par la NASA et l’European Space Agency, passe désormais du stade théorique à des expérimentations concrètes côté industriel., mais elle n’est pas pour autant dépourvue d’oxygène. Le régolithe — cette fine poussière qui recouvre sa surface — en contient entre 40 et 45 % en masse, piégé dans des oxydes de silicium, de fer ou d’aluminium.Le défi consiste donc moins à trouver l’oxygène qu’à l’extraire efficacement. Et c’est précisément là que les technologies comme celle testée par Blue Origin prennent tout leur sens.Derrière cette démonstration, c’est toute une stratégie qui se dessine : celle de l’(ISRU), autrement dit l’utilisation des ressources disponibles sur place.L’intérêt est évident : transporter de l’oxygène depuis la Terre coûte extrêmement cher et limite la durée des missions. Produire ce gaz directement sur la Lune permettrait non seulement d’alimenter les astronautes en air respirable, mais aussi de fabriquer de l’eau — et surtout du carburant.À terme, la Lune pourrait ainsi devenir une véritable station-service spatiale pour des missions vers Mars ou au-delà.Chauffer le régolithe à très haute température et maintenir le processus d’électrolyse exige une alimentation continue et fiable. Plusieurs pistes sont envisagées, notamment des fermes solaires installées dans des zones ensoleillées en permanence près des pôles lunaires, ou. Sans solution énergétique robuste, difficile d’envisager un passage à l’échelle.Une fois l’oxygène extrait, il reste des métaux exploitables comme le fer, l’aluminium ou le silicium. Ces matériaux pourraient servir à construire des habitats, des outils ou même des infrastructures énergétiques directement sur la Lune. Une approche qui réduit encore davantage la dépendance logistique à la Terre.Mais elle s’inscrit dans une dynamique plus large, portée notamment par le programme, qui vise à établir une présence humaine durable sur la Lune.