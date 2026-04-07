Artemis II, ISS : les missions spatiales font une pub astronomique à Apple

Une nouvelle photo "lunaire"

Des AirPods en pleine séance de sport dans l’espace

Apple s’impose aussi dans l’espace

Qu’en penser ?



Voir des AirPods flotter dans une station spatiale peut sembler anecdotique, mais cela en dit long sur l’évolution des technologies grand public. Les produits conçus pour le quotidien atteignent aujourd’hui un niveau de fiabilité suffisant pour accompagner des missions scientifiques de très haut niveau.



Cette banalisation de la tech dans l’espace contribue aussi à rapprocher ces missions du grand public. Entre iPhone et AirPods, l’exploration spatiale prend une dimension plus humaine, presque familière.



Et au fond, c’est peut-être ça le plus marquant : même à des milliers de kilomètres de la Terre, on garde les mêmes réflexes… y compris celui de lancer sa playlist avant une séance de sport.

Artemis II fun facts

Lors de l’approche finale de la mission Artemis II pour son survol historique de la Lune,, encore avec son iPhone 17 Pro Max. Une nouvelle photo incroyable, d'autant qu’il s’agit de la première fois que la NASA autorise officiellement ses astronautes à embarquer des smartphones récents pour documenter leur mission.Le cliché en question, pris avec un zoom 8x, montre notammentAux côtés des iPhone, les astronautes utilisent toujours des équipements professionnels comme, dont les images sont progressivement mises en ligne sur Flickr. Reste désormais à savoir si cette photo emblématique rejoindra la galerie officielle en haute définition, alors que l’équipage poursuit ses opérations après le survol lunaire et commence à transmettre ses données vers la Terre.C’est Jessica Meir, actuellement à bord de l'ISS, qui a partagé une séquence assez étonnante. On y voit l. Une scène à la fois banale et fascinante. Car même à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, les habitudes restent les mêmes : musique ou podcast dans les oreilles pour accompagner l’effort.Si la vidéo amuse, elle rappelle surtout une contrainte bien réelle.. Les astronautes doivent donc s’entraîner quotidiennement pour compenser l’absence de gravité terrestre.Des équipements spécifiques, comme l’), permettent de reproduire des exercices proches de la musculation. Dans ce contexte, disposer d’écouteurs sans fil devient un confort non négligeable pour rythmer les longues séances.Après l’iPhone 17 Pro Max embarqué dans la mission Artemis II, ces images confirment une tendance :Les AirPods, initialement pensés pour un usage quotidien, semblent parfaitement adaptés aux contraintes de l’espace. Et paradoxalement, l’absence de gravité pourrait même limiter les risques de chute. Encore faut-il réussir à les retrouver s’ils dérivent dans la cabine et de là à les trouver sur Localiser....Il ne se passe pratiquement aucune journée sans une anecdote à savourer avec la mission Artemis II. Aujourd'hui, alors que le vaisseau s'apprêtait à battre le record d'éloignement de la Terre détenu par Apollo 13, c'est un pot de Nutella qui a fait une pub astronomique en passant juste devant la caméra.Et contrairement à Apple (qui n’a pas beaucoup réagit aux exploits de l’iPhone 17 Pro Max), Nutella semble relativement satisfait de la mission Artemis :