Artemis II : où télécharger les fonds d'écrans pour son iPhone et son Mac ?
Par Laurence - Publié le
Les images d’Artemis II font déjà le tour du monde. Bonne nouvelle : il est désormais possible de les récupérer facilement pour en faire des fonds d’écran sur iPhone, iPad ou Mac avec deux méthodes très simples.
La mission Artemis II a livré certaines des plus belles images de la Terre et de la Lune depuis des décennies. Capturées depuis la capsule Orion, elles offrent une perspective rare, entre survol lunaire, éclipses et vues de notre planète. La NASA a d’ailleurs rapidement mis à disposition une sélection officielle de ces clichés sous forme de fonds d’écran.
Vous pouvez aller sur la galerie officielle publiée sur le site de la NASA. Elle regroupe une quinzaine d’images en haute définition, classées en plusieurs catégories : vues de la Lune, de la Terre ou encore différents phénomènes d’éclipse. Parmi les clichés les plus marquants, on retrouve des compositions comme Earthset, Peeking at Earth ou encore des vues détaillées de cratères lunaires. Ces impressionnantes versions sont disponibles sur le compte officiel Flickr (ou ici) et bien sûr sur Wikipedia.
Une fois téléchargées, ces images peuvent être utilisées très simplement. Sur iPhone ou iPad, il suffit de les enregistrer dans la photothèque puis de les sélectionner dans les réglages de fond d’écran. Sur Mac, un simple glisser-déposer dans les préférences système permet de les appliquer.
Sur son site, Basic Apple Guy partage aussi son enthousiasme pour la mission Artemis II, qu’il suit de près depuis le début. Profitant de la mise à disposition de ces photos par la NASA, il a sélectionné quatre de ses préférées et les a soigneusement recadrées pour les adapter aux écrans d’iPhone, transformant ces instants d’exploration spatiale en fonds d’écran accessibles au quotidien
Pour ceux qui préfèrent varier régulièrement, une autre option existe. Federico Viticci de MacStories a conçu un raccourci baptisé
Le raccourci récupère directement les images depuis les serveurs de la NASA, sans stockage intermédiaire, puis les adapte automatiquement au format de l’appareil. Sur iPhone, il applique même un flou pour l’écran d’accueil, tandis que sur Mac, il conserve la résolution d’origine. Autre avantage : il peut être automatisé. Il est par exemple possible de changer de fond d’écran chaque jour, ou à chaque fois que l’iPhone est débranché.
Avec Artemis II, la NASA ne se contente pas de préparer le retour sur la Lune : elle offre aussi au grand public un accès inédit à des images d’une qualité exceptionnelle. Et pour une fois, ces clichés ne restent pas cantonnés aux laboratoires ou aux publications scientifiques. Ils s’intègrent directement dans notre quotidien numérique. Résultat : votre écran verrouillé peut désormais afficher la Terre vue depuis l’espace, comme si c'était vous qui avez pris le cliché avec votre iPhone !
Des images spectaculaires directement depuis l’espace
La mission Artemis II a livré certaines des plus belles images de la Terre et de la Lune depuis des décennies. Capturées depuis la capsule Orion, elles offrent une perspective rare, entre survol lunaire, éclipses et vues de notre planète. La NASA a d’ailleurs rapidement mis à disposition une sélection officielle de ces clichés sous forme de fonds d’écran.
Vous pouvez aller sur la galerie officielle publiée sur le site de la NASA. Elle regroupe une quinzaine d’images en haute définition, classées en plusieurs catégories : vues de la Lune, de la Terre ou encore différents phénomènes d’éclipse. Parmi les clichés les plus marquants, on retrouve des compositions comme Earthset, Peeking at Earth ou encore des vues détaillées de cratères lunaires. Ces impressionnantes versions sont disponibles sur le compte officiel Flickr (ou ici) et bien sûr sur Wikipedia.
Télécharger les fonds d’écran depuis la NASA
Une fois téléchargées, ces images peuvent être utilisées très simplement. Sur iPhone ou iPad, il suffit de les enregistrer dans la photothèque puis de les sélectionner dans les réglages de fond d’écran. Sur Mac, un simple glisser-déposer dans les préférences système permet de les appliquer.
Sur son site, Basic Apple Guy partage aussi son enthousiasme pour la mission Artemis II, qu’il suit de près depuis le début. Profitant de la mise à disposition de ces photos par la NASA, il a sélectionné quatre de ses préférées et les a soigneusement recadrées pour les adapter aux écrans d’iPhone, transformant ces instants d’exploration spatiale en fonds d’écran accessibles au quotidien
Pour ceux qui préfèrent varier régulièrement, une autre option existe. Federico Viticci de MacStories a conçu un raccourci baptisé
LunarWall. Son principe est simple : sélectionner automatiquement un fond d’écran aléatoire parmi une sélection de photos Artemis II soigneusement choisies.
Le raccourci récupère directement les images depuis les serveurs de la NASA, sans stockage intermédiaire, puis les adapte automatiquement au format de l’appareil. Sur iPhone, il applique même un flou pour l’écran d’accueil, tandis que sur Mac, il conserve la résolution d’origine. Autre avantage : il peut être automatisé. Il est par exemple possible de changer de fond d’écran chaque jour, ou à chaque fois que l’iPhone est débranché.
Qu’en penser ?
Avec Artemis II, la NASA ne se contente pas de préparer le retour sur la Lune : elle offre aussi au grand public un accès inédit à des images d’une qualité exceptionnelle. Et pour une fois, ces clichés ne restent pas cantonnés aux laboratoires ou aux publications scientifiques. Ils s’intègrent directement dans notre quotidien numérique. Résultat : votre écran verrouillé peut désormais afficher la Terre vue depuis l’espace, comme si c'était vous qui avez pris le cliché avec votre iPhone !