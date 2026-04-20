Le tout premier coucher de Terre pris à l'iPhone (depuis l’espace) est juste incroyable

Image ESA

Un spectacle unique… depuis l’orbite

Une capture simple… mais bluffante

Le smartphone s’invite jusque dans l’espace

Qu'en penser



Avec cette vidéo, l’iPhone ne remplace évidemment pas les appareils professionnels utilisés par les astronautes. Mais il montre qu’un outil du quotidien peut aujourd’hui capturer des images parmi les plus spectaculaires qui soient. Une évolution qui rapproche un peu plus l’espace du grand public et qui confirme que la photographie mobile a définitivement changé de dimension.



Ces dernières semaines, Apple s'est offert une publicité lunaire avec la mission Arthemis II ou les photos des AirPods depuis l'ISS. Mais ces images incroyables montrent aussi que la conquête de l'espace par l'homme n'a jamais été aussi à portée de main et que même des objets du quotidien permettent de l'immortaliser.

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Dans son message,: observer la Terre disparaître lentement à l’horizon, comme un coucher de soleil, mais vu depuis l’espace.À bord, l’équipage ne manquait pas de moyens pour immortaliser la scène. On entend d’ailleurs en arrière-planutilisé par d’autres astronautes, équipés de téléobjectifs puissants pour capturer des images haute définition. Mais Reid Wiseman, lui, a fait un choix différent, comme n'importe lequel d'entre nous : sortir simplement son smartphone (enfin son iPhone).La vidéo a été publiée brute,. Et malgré ces— faible visibilité, mouvement rapide de la station, lumière limitée — le résultat est étonnamment fidèle à la perception humaine. L’astronaute explique d’ailleurs qu’il distinguait à peine la Lune à travers le hublot, mais que. Une démonstration concrète des progrès réalisés en photo mobile ces dernières années.Cette séquence illustre une évolution de fond :— au moins pour capturer l’instant. Au-delà de la performance technique, c’est aussi une autre manière de raconter ces missions. Plus spontanée, plus immersive, presque plus humaine.