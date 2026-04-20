Le tout premier coucher de Terre pris à l'iPhone (depuis l’espace) est juste incroyable
Par Laurence - Publié le
Une scène rare, presque irréelle, capturée avec un smartphone. L’astronaute Reid Wiseman a partagé sur X une vidéo d'un coucher de Terre (un earthset) vu depuis l'espace. Cette séquence impressionnante, tournée avec un iPhone, montre à quel point la photo mobile a franchi un cap.
Dans son message, Reid Wiseman décrit une expérience hors du commun : observer la Terre disparaître lentement à l’horizon, comme un coucher de soleil, mais vu depuis l’espace. Une vision qu’il qualifie lui-même d’exceptionnelle.
À bord, l’équipage ne manquait pas de moyens pour immortaliser la scène. On entend d’ailleurs en arrière-plan le déclenchement d’un appareil Nikon utilisé par d’autres astronautes, équipés de téléobjectifs puissants pour capturer des images haute définition. Mais Reid Wiseman, lui, a fait un choix différent, comme n'importe lequel d'entre nous : sortir simplement son smartphone (enfin son iPhone).
La vidéo a été publiée brute, sans recadrage ni montage, avec un zoom 8x. Et malgré ces conditions extrêmes — faible visibilité, mouvement rapide de la station, lumière limitée — le résultat est étonnamment fidèle à la perception humaine. L’astronaute explique d’ailleurs qu’il distinguait à peine la Lune à travers le hublot, mais que la taille compacte de l’iPhone lui a permis de saisir l’instant avec précision. Une démonstration concrète des progrès réalisés en photo mobile ces dernières années.
Cette séquence illustre une évolution de fond : même dans un environnement aussi exigeant que l’espace, un smartphone peut désormais rivaliser, dans certains cas, avec des équipements plus lourds — au moins pour capturer l’instant. Au-delà de la performance technique, c’est aussi une autre manière de raconter ces missions. Plus spontanée, plus immersive, presque plus humaine.
Avec cette vidéo, l’iPhone ne remplace évidemment pas les appareils professionnels utilisés par les astronautes. Mais il montre qu’un outil du quotidien peut aujourd’hui capturer des images parmi les plus spectaculaires qui soient. Une évolution qui rapproche un peu plus l’espace du grand public et qui confirme que la photographie mobile a définitivement changé de dimension.
Ces dernières semaines, Apple s'est offert une publicité lunaire avec la mission Arthemis II ou les photos des AirPods depuis l'ISS. Mais ces images incroyables montrent aussi que la conquête de l'espace par l'homme n'a jamais été aussi à portée de main et que même des objets du quotidien permettent de l'immortaliser.
Un spectacle unique… depuis l’orbite
Dans son message, Reid Wiseman décrit une expérience hors du commun : observer la Terre disparaître lentement à l’horizon, comme un coucher de soleil, mais vu depuis l’espace. Une vision qu’il qualifie lui-même d’exceptionnelle.
À bord, l’équipage ne manquait pas de moyens pour immortaliser la scène. On entend d’ailleurs en arrière-plan le déclenchement d’un appareil Nikon utilisé par d’autres astronautes, équipés de téléobjectifs puissants pour capturer des images haute définition. Mais Reid Wiseman, lui, a fait un choix différent, comme n'importe lequel d'entre nous : sortir simplement son smartphone (enfin son iPhone).
Une capture simple… mais bluffante
La vidéo a été publiée brute, sans recadrage ni montage, avec un zoom 8x. Et malgré ces conditions extrêmes — faible visibilité, mouvement rapide de la station, lumière limitée — le résultat est étonnamment fidèle à la perception humaine. L’astronaute explique d’ailleurs qu’il distinguait à peine la Lune à travers le hublot, mais que la taille compacte de l’iPhone lui a permis de saisir l’instant avec précision. Une démonstration concrète des progrès réalisés en photo mobile ces dernières années.
Le smartphone s’invite jusque dans l’espace
Cette séquence illustre une évolution de fond : même dans un environnement aussi exigeant que l’espace, un smartphone peut désormais rivaliser, dans certains cas, avec des équipements plus lourds — au moins pour capturer l’instant. Au-delà de la performance technique, c’est aussi une autre manière de raconter ces missions. Plus spontanée, plus immersive, presque plus humaine.
Qu'en penser
Avec cette vidéo, l’iPhone ne remplace évidemment pas les appareils professionnels utilisés par les astronautes. Mais il montre qu’un outil du quotidien peut aujourd’hui capturer des images parmi les plus spectaculaires qui soient. Une évolution qui rapproche un peu plus l’espace du grand public et qui confirme que la photographie mobile a définitivement changé de dimension.
Ces dernières semaines, Apple s'est offert une publicité lunaire avec la mission Arthemis II ou les photos des AirPods depuis l'ISS. Mais ces images incroyables montrent aussi que la conquête de l'espace par l'homme n'a jamais été aussi à portée de main et que même des objets du quotidien permettent de l'immortaliser.
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