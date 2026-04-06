Artemis II : la NASA dévoile des photos inédites prise à l'iPhone 17 Pro Max

Qu'en penser ?



Voir un iPhone embarqué dans une mission lunaire n’est pas qu’un simple clin d’œil marketing. Cela illustre surtout la maturité technologique des smartphones modernes, capables de fonctionner dans des environnements extrêmes tout en produisant des images de qualité.



Mais au-delà de la prouesse, c’est le symbole qui frappe. L’espace, longtemps réservé à des équipements ultra-spécialisés, devient peu à peu accessible à des outils du quotidien. D’une certaine manière, ces clichés marquent un tournant : celui où l’exploration de la Lune commence aussi à se raconter, comme une histoire humaine, capturée avec les mêmes appareils que ceux que l’on a dans la poche.