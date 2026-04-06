Artemis II : la NASA dévoile des photos inédites prise à l'iPhone 17 Pro Max
Par Laurence - Publié le
Voilà bien une pub extra-ordinaire pour Apple. Pour la première fois, un iPhone accompagne des astronautes aussi loin dans l’espace. À bord de la mission Artemis II, la NASA a dévoilé des clichés capturés avec un iPhone 17 Pro Max, offrant un regard inédit — et étonnamment familier — sur la Terre vue depuis l’orbite lunaire.
La NASA a publié deux clichés impressionnants -dont Thinking of You, Earth- montrant le commandant d’Artemis II, Reid Wiseman, et la spécialiste de mission Christina Koch, observant la Terre à travers l’un des hublots du vaisseau.
Les images se suffisent à elles-mêmes tant elles sont spectaculaires. Mais un détail technique attire particulièrement l’attention : selon les métadonnées, elles ont été capturées avec la caméra frontale d’un iPhone 17 Pro Max. Mais pas question de proposer un simple selfie spatial ! Il ne s’agit toutefois pas de photos brutes, puisque les équipes de la NASA les ont retravaillées dans Adobe Lightroom, probablement pour affiner l’exposition et le cadrage.
En amont de la mission, l’agence avait indiqué que les astronautes pourraient emmener des smartphones classiques, quoique fortement bridés, avant de confirmer en février que l’iPhone 17 Pro Max était désormais certifié pour une utilisation prolongée en orbite, ouvrant ainsi la voie à l’usage de smartphones personnels par les astronautes pour documenter leur expérience.
C’est une petite révolution discrète. Chaque membre d’équipage de la mission dispose d’un iPhone 17 Pro Max pour capturer photos et vidéos personnelles. Avant cela, les missions spatiales reposaient exclusivement sur des équipements professionnels comme les reflex Nikon ou les caméras spécialisées. Mais depuis février, la NASA a validé l’usage prolongé de l’iPhone en orbite, après une série de tests rigoureux. Résultat : le smartphone d’Apple devient un outil embarqué à part entière. On notera cependant que les iPhone 17 Pro Max embarqués sont en mode avion constant (donc pas de Wi-fi ni de Bluetooth) et qu'aucune app tierce n'a été installée... pas de Mario Kart en apesanteur donc.
Mais, une partie des images capturées lors de la mission Artemis II n’a pas été réalisée avec des smartphones, mais avec un équipement bien plus classique, qui date un peu : un Nikon D5. Lancé en 2016, ce reflex professionnel reste une référence pour les environnements exigeants, y compris l’espace.
On reteindra notamment cette vue magnifique de la terre, à contrejour, dont les réglages utilisés témoignent des conditions extrêmes en orbite, avec une sensibilité ISO poussée à 51 200, une focale de 22 mm, une ouverture à f/4 et un temps de pose de 1/4 de seconde. Des choix techniques qui permettent de compenser la faible luminosité et les contraintes de mouvement en apesanteur, tout en capturant des images nettes et détaillées de l’intérieur du vaisseau et de la Terre vue depuis l’espace.
Voir un iPhone embarqué dans une mission lunaire n’est pas qu’un simple clin d’œil marketing. Cela illustre surtout la maturité technologique des smartphones modernes, capables de fonctionner dans des environnements extrêmes tout en produisant des images de qualité.
Mais au-delà de la prouesse, c’est le symbole qui frappe. L’espace, longtemps réservé à des équipements ultra-spécialisés, devient peu à peu accessible à des outils du quotidien. D’une certaine manière, ces clichés marquent un tournant : celui où l’exploration de la Lune commence aussi à se raconter, comme une histoire humaine, capturée avec les mêmes appareils que ceux que l’on a dans la poche.
Pour cette mission, la NASA a décidé de se lâcher, à commencer par ce post incroyable sur les réseaux sociaux façon générique de sitcom des années 80 !
Shot on iPhone from Space
La NASA a publié deux clichés impressionnants -dont Thinking of You, Earth- montrant le commandant d’Artemis II, Reid Wiseman, et la spécialiste de mission Christina Koch, observant la Terre à travers l’un des hublots du vaisseau.
Les images se suffisent à elles-mêmes tant elles sont spectaculaires. Mais un détail technique attire particulièrement l’attention : selon les métadonnées, elles ont été capturées avec la caméra frontale d’un iPhone 17 Pro Max. Mais pas question de proposer un simple selfie spatial ! Il ne s’agit toutefois pas de photos brutes, puisque les équipes de la NASA les ont retravaillées dans Adobe Lightroom, probablement pour affiner l’exposition et le cadrage.
Une (r)évolution spatiale
En amont de la mission, l’agence avait indiqué que les astronautes pourraient emmener des smartphones classiques, quoique fortement bridés, avant de confirmer en février que l’iPhone 17 Pro Max était désormais certifié pour une utilisation prolongée en orbite, ouvrant ainsi la voie à l’usage de smartphones personnels par les astronautes pour documenter leur expérience.
C’est une petite révolution discrète. Chaque membre d’équipage de la mission dispose d’un iPhone 17 Pro Max pour capturer photos et vidéos personnelles. Avant cela, les missions spatiales reposaient exclusivement sur des équipements professionnels comme les reflex Nikon ou les caméras spécialisées. Mais depuis février, la NASA a validé l’usage prolongé de l’iPhone en orbite, après une série de tests rigoureux. Résultat : le smartphone d’Apple devient un outil embarqué à part entière. On notera cependant que les iPhone 17 Pro Max embarqués sont en mode avion constant (donc pas de Wi-fi ni de Bluetooth) et qu'aucune app tierce n'a été installée... pas de Mario Kart en apesanteur donc.
Mais, une partie des images capturées lors de la mission Artemis II n’a pas été réalisée avec des smartphones, mais avec un équipement bien plus classique, qui date un peu : un Nikon D5. Lancé en 2016, ce reflex professionnel reste une référence pour les environnements exigeants, y compris l’espace.
On reteindra notamment cette vue magnifique de la terre, à contrejour, dont les réglages utilisés témoignent des conditions extrêmes en orbite, avec une sensibilité ISO poussée à 51 200, une focale de 22 mm, une ouverture à f/4 et un temps de pose de 1/4 de seconde. Des choix techniques qui permettent de compenser la faible luminosité et les contraintes de mouvement en apesanteur, tout en capturant des images nettes et détaillées de l’intérieur du vaisseau et de la Terre vue depuis l’espace.
Qu'en penser ?
Voir un iPhone embarqué dans une mission lunaire n’est pas qu’un simple clin d’œil marketing. Cela illustre surtout la maturité technologique des smartphones modernes, capables de fonctionner dans des environnements extrêmes tout en produisant des images de qualité.
Mais au-delà de la prouesse, c’est le symbole qui frappe. L’espace, longtemps réservé à des équipements ultra-spécialisés, devient peu à peu accessible à des outils du quotidien. D’une certaine manière, ces clichés marquent un tournant : celui où l’exploration de la Lune commence aussi à se raconter, comme une histoire humaine, capturée avec les mêmes appareils que ceux que l’on a dans la poche.
Fun facts Artemis II
Pour cette mission, la NASA a décidé de se lâcher, à commencer par ce post incroyable sur les réseaux sociaux façon générique de sitcom des années 80 !