Chargeur défectueux : cet incendie à Paris relance la question des accessoires low-cost

Qu’en penser ?



Ce fait divers illustre un paradoxe moderne : nous faisons confiance à des technologies toujours plus avancées, mais parfois alimentées par des accessoires de qualité douteuse. Or, dans la chaîne énergétique d’un smartphone, le chargeur est un maillon critique.



Investir dans un accessoire fiable n’est pas qu’une question de performance ou de vitesse de charge. C’est avant tout une question de sécurité. Et à l’heure où nos appareils nous accompagnent partout — y compris la nuit — c’est un détail qui mérite clairement plus d’attention.