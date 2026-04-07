Chargeur défectueux : cet incendie à Paris relance la question des accessoires low-cost
Par Laurence - Publié le
Un simple chargeur de smartphone a suffi à déclencher un incendie dans un appartement parisien ce week-end. Un fait divers qui rappelle une réalité souvent sous-estimée : tous les accessoires ne se valent pas, et certains peuvent représenter un véritable danger.
Les faits se sont déroulés boulevard de Picpus, dans le XIIe arrondissement de Paris. D'après les premières constatations, le sinistre aurait été provoqué par un chargeur de téléphone défectueux, en contact avec un matelas.
Le feu s’est propagé extrêmement rapidement, favorisé par la configuration de l’immeuble. L’effet de cheminée dans la cage d’escalier a permis aux flammes et aux fumées toxiques de monter jusqu’au sixième étage, piégeant les habitants dans les étages supérieurs.
L’intervention rapide de policiers, présents par hasard dans le quartier, a permis d’évacuer les premiers occupants avant l’arrivée des secours. Sans cette réaction immédiate, le bilan aurait pu être bien plus lourd.
Au delà de ce fait divers, ce type d’incident n’a malheureusement rien d’isolé. Derrière des objets du quotidien comme les chargeurs ou les câbles USB se cachent parfois des produits de mauvaise qualité, voire non conformes aux normes de sécurité européennes. Ou tout simplement des accessoires abîmés par une utilisation intensive.
D'autant que certains accessoires bon marché — souvent vendus sur des marketplaces ou via des circuits parallèles — ne respectent pas les standards électriques. Mauvaise isolation, composants internes instables ou absence de protection contre la surchauffe : autant de facteurs qui peuvent transformer un simple chargeur en point de départ d’un incendie.
L'UFC Que Choisir avait d'ailleurs très récemment mis en garde contre ces chargeurs en vente sur Temu ou SHEIN — un problème qui ne date pas d'hier !
Le problème est encore plus marqué avec les contrefaçons, qui imitent des produits de grandes marques sans en avoir ni la qualité ni les systèmes de sécurité.
À l’inverse, les fabricants reconnus intègrent des mécanismes de protection essentiels : régulation de la température, coupure automatique en cas de surtension, contrôle de la puissance délivrée ou encore certification CE réelle (et non falsifiée).
Des marques comme Belkin, Anker ou UGREEN (et bien sûr les très onéreux Apple) se sont imposées sur ce segment avec des produits fiables, testés et conformes aux normes européennes. Certes, leur prix est légèrement plus élevé (moins que ceux de la Pomme), mais il reflète aussi un niveau de sécurité nettement supérieur.
Dans un contexte où les smartphones sont de plus en plus puissants et sollicitent fortement les chargeurs (charge rapide, batteries haute capacité), la qualité de l’alimentation devient un élément critique. Au-delà du chargeur lui-même, certaines bonnes pratiques sont également essentielles : ne pas laisser un appareil charger sur un lit ou un canapé, éviter les multiprises surchargées, et surveiller les signes de surchauffe.
Ce fait divers illustre un paradoxe moderne : nous faisons confiance à des technologies toujours plus avancées, mais parfois alimentées par des accessoires de qualité douteuse. Or, dans la chaîne énergétique d’un smartphone, le chargeur est un maillon critique.
Investir dans un accessoire fiable n’est pas qu’une question de performance ou de vitesse de charge. C’est avant tout une question de sécurité. Et à l’heure où nos appareils nous accompagnent partout — y compris la nuit — c’est un détail qui mérite clairement plus d’attention.
Un incendie déclenché par un chargeur
Les faits se sont déroulés boulevard de Picpus, dans le XIIe arrondissement de Paris. D'après les premières constatations, le sinistre aurait été provoqué par un chargeur de téléphone défectueux, en contact avec un matelas.
Le feu s’est propagé extrêmement rapidement, favorisé par la configuration de l’immeuble. L’effet de cheminée dans la cage d’escalier a permis aux flammes et aux fumées toxiques de monter jusqu’au sixième étage, piégeant les habitants dans les étages supérieurs.
L’intervention rapide de policiers, présents par hasard dans le quartier, a permis d’évacuer les premiers occupants avant l’arrivée des secours. Sans cette réaction immédiate, le bilan aurait pu être bien plus lourd.
Des accessoires anodins… mais à risque
Au delà de ce fait divers, ce type d’incident n’a malheureusement rien d’isolé. Derrière des objets du quotidien comme les chargeurs ou les câbles USB se cachent parfois des produits de mauvaise qualité, voire non conformes aux normes de sécurité européennes. Ou tout simplement des accessoires abîmés par une utilisation intensive.
D'autant que certains accessoires bon marché — souvent vendus sur des marketplaces ou via des circuits parallèles — ne respectent pas les standards électriques. Mauvaise isolation, composants internes instables ou absence de protection contre la surchauffe : autant de facteurs qui peuvent transformer un simple chargeur en point de départ d’un incendie.
L'UFC Que Choisir avait d'ailleurs très récemment mis en garde contre ces chargeurs en vente sur Temu ou SHEIN — un problème qui ne date pas d'hier !
Sur les 54 chargeurs USB achetés entre 2 € et 18,64 €, 21 n’arboraient pas le bon marquage (le logo CE était absent ou l’unité de tension n’était pas indiquée, par exemple) et 51 n’ont pas résisté aux tests mécaniques auxquels nous les avons soumis../.. 14 ont chauffé au-delà des températures maximales autorisées de 77 °C et 87 °C (sur un modèle, elle a même atteint 102 °C !
Le problème est encore plus marqué avec les contrefaçons, qui imitent des produits de grandes marques sans en avoir ni la qualité ni les systèmes de sécurité.
Pourquoi les chargeurs certifiés font la différence
À l’inverse, les fabricants reconnus intègrent des mécanismes de protection essentiels : régulation de la température, coupure automatique en cas de surtension, contrôle de la puissance délivrée ou encore certification CE réelle (et non falsifiée).
Des marques comme Belkin, Anker ou UGREEN (et bien sûr les très onéreux Apple) se sont imposées sur ce segment avec des produits fiables, testés et conformes aux normes européennes. Certes, leur prix est légèrement plus élevé (moins que ceux de la Pomme), mais il reflète aussi un niveau de sécurité nettement supérieur.
Dans un contexte où les smartphones sont de plus en plus puissants et sollicitent fortement les chargeurs (charge rapide, batteries haute capacité), la qualité de l’alimentation devient un élément critique. Au-delà du chargeur lui-même, certaines bonnes pratiques sont également essentielles : ne pas laisser un appareil charger sur un lit ou un canapé, éviter les multiprises surchargées, et surveiller les signes de surchauffe.
Qu’en penser ?
Ce fait divers illustre un paradoxe moderne : nous faisons confiance à des technologies toujours plus avancées, mais parfois alimentées par des accessoires de qualité douteuse. Or, dans la chaîne énergétique d’un smartphone, le chargeur est un maillon critique.
Investir dans un accessoire fiable n’est pas qu’une question de performance ou de vitesse de charge. C’est avant tout une question de sécurité. Et à l’heure où nos appareils nous accompagnent partout — y compris la nuit — c’est un détail qui mérite clairement plus d’attention.