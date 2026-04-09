iOS 26.4.1 renforce cette fonction détestée des voleurs !
Par Laurence - Publié le
Apple a déployé hier soir une mise à jour discrète, mais utile. Avec iOS 26.4.1, la firme corrige un bug gênant lié à iCloud et renforce la sécurité sur certains iPhone, notamment en entreprise.
Disponible pour les iPhone 11 et modèles plus récents, iOS 26.4.1 ne mentionne officiellement que des
Le premier concerne un problème de synchronisation iCloud introduit avec iOS 26.4. Certains utilisateurs constataient que leurs données ne se mettaient plus correctement à jour dans certaines applications. Mais le bug était suffisamment gênant pour perturber l’expérience au quotidien, désormais corrigé avec cette version.
Autre évolution plus importante : Apple active désormais automatiquement la fonction
Cette mesure concerne principalement les appareils gérés dans un cadre professionnel, où la sécurité est un enjeu clé. Pour les utilisateurs classiques, cette protection avait déjà été activée par défaut dans la version précédente.
Introduite à l’origine avec iOS 17.3, cette fonctionnalité vise à limiter les risques en cas de vol, notamment lorsque le voleur connaît le code de déverrouillage. Pour rappel, cette fonction se trouve dans l'App Réglages > Confidentialité et Sécurité > Protection en cas de vol.
La Protection des appareils volés ajoute une couche de sécurité supplémentaire en imposant l’authentification biométrique — Face ID ou Touch ID — pour certaines actions sensibles.
Par exemple, il devient impossible d’accéder aux mots de passe stockés dans le trousseau iCloud, de désactiver le mode Perdu ou d’effacer l’iPhone sans validation biométrique. Contrairement au fonctionnement classique, aucun code ne peut remplacer cette étape.
Pour les opérations les plus critiques, comme la modification du mot de passe Apple ID, Apple va encore plus loin. Une double vérification est requise, avec un délai d’une heure entre deux authentifications biométriques. Une manière de compliquer fortement la tâche des voleurs.
Apple prévoit toutefois une exception : lorsque l’iPhone est utilisé dans un lieu jugé sûr, comme le domicile ou le bureau, ces restrictions peuvent être allégées. L’objectif est de ne pas pénaliser l’utilisateur au quotidien, tout en maintenant un haut niveau de protection en déplacement.
Apple conserve toutefois une certaine flexibilité. Il est possible de désactiver les délais de sécurité lorsque l’iPhone se trouve dans un lieu familier, comme le domicile ou le bureau. L’utilisateur bénéficie alors d’une expérience fluide au quotidien, tout en conservant une protection renforcée à l’extérieur.
iOS 26.4.1 illustre parfaitement la stratégie d’Apple : des mises à jour mineures en apparence, mais qui corrigent des points critiques en coulisses.
La correction du bug iCloud était attendue, mais c’est surtout l’activation plus large de la Protection des appareils volés qui mérite l’attention. Face à la hausse des vols de smartphones, Apple continue d’ajuster ses outils pour rendre les appareils moins exploitables.
Une évolution discrète, mais qui renforce concrètement la sécurité des utilisateurs — sans bouleverser leur expérience.
Un correctif discret mais attendu
Disponible pour les iPhone 11 et modèles plus récents, iOS 26.4.1 ne mentionne officiellement que des
corrections de bugs. Mais dans les faits, deux changements concrets ont rapidement été identifiés.
Le premier concerne un problème de synchronisation iCloud introduit avec iOS 26.4. Certains utilisateurs constataient que leurs données ne se mettaient plus correctement à jour dans certaines applications. Mais le bug était suffisamment gênant pour perturber l’expérience au quotidien, désormais corrigé avec cette version.
Une sécurité renforcée automatiquement
Autre évolution plus importante : Apple active désormais automatiquement la fonction
Protection des appareils voléssur certains iPhone mis à jour depuis iOS 26.4.
Cette mesure concerne principalement les appareils gérés dans un cadre professionnel, où la sécurité est un enjeu clé. Pour les utilisateurs classiques, cette protection avait déjà été activée par défaut dans la version précédente.
Introduite à l’origine avec iOS 17.3, cette fonctionnalité vise à limiter les risques en cas de vol, notamment lorsque le voleur connaît le code de déverrouillage. Pour rappel, cette fonction se trouve dans l'App Réglages > Confidentialité et Sécurité > Protection en cas de vol.
Une protection pensée pour les scénarios réels
La Protection des appareils volés ajoute une couche de sécurité supplémentaire en imposant l’authentification biométrique — Face ID ou Touch ID — pour certaines actions sensibles.
Par exemple, il devient impossible d’accéder aux mots de passe stockés dans le trousseau iCloud, de désactiver le mode Perdu ou d’effacer l’iPhone sans validation biométrique. Contrairement au fonctionnement classique, aucun code ne peut remplacer cette étape.
Pour les opérations les plus critiques, comme la modification du mot de passe Apple ID, Apple va encore plus loin. Une double vérification est requise, avec un délai d’une heure entre deux authentifications biométriques. Une manière de compliquer fortement la tâche des voleurs.
Apple prévoit toutefois une exception : lorsque l’iPhone est utilisé dans un lieu jugé sûr, comme le domicile ou le bureau, ces restrictions peuvent être allégées. L’objectif est de ne pas pénaliser l’utilisateur au quotidien, tout en maintenant un haut niveau de protection en déplacement.
Apple conserve toutefois une certaine flexibilité. Il est possible de désactiver les délais de sécurité lorsque l’iPhone se trouve dans un lieu familier, comme le domicile ou le bureau. L’utilisateur bénéficie alors d’une expérience fluide au quotidien, tout en conservant une protection renforcée à l’extérieur.
Qu’en penser ?
iOS 26.4.1 illustre parfaitement la stratégie d’Apple : des mises à jour mineures en apparence, mais qui corrigent des points critiques en coulisses.
La correction du bug iCloud était attendue, mais c’est surtout l’activation plus large de la Protection des appareils volés qui mérite l’attention. Face à la hausse des vols de smartphones, Apple continue d’ajuster ses outils pour rendre les appareils moins exploitables.
Une évolution discrète, mais qui renforce concrètement la sécurité des utilisateurs — sans bouleverser leur expérience.