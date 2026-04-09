iOS 26.4.1 renforce cette fonction détestée des voleurs !

Un correctif discret mais attendu

corrections de bugs

Une sécurité renforcée automatiquement

Protection des appareils volés

Une protection pensée pour les scénarios réels

Qu’en penser ?



iOS 26.4.1 illustre parfaitement la stratégie d’Apple : des mises à jour mineures en apparence, mais qui corrigent des points critiques en coulisses.



La correction du bug iCloud était attendue, mais c’est surtout l’activation plus large de la Protection des appareils volés qui mérite l’attention. Face à la hausse des vols de smartphones, Apple continue d’ajuster ses outils pour rendre les appareils moins exploitables.



Une évolution discrète, mais qui renforce concrètement la sécurité des utilisateurs — sans bouleverser leur expérience.

Disponible pour les iPhone 11 et modèles plus récents, iOS 26.4.1 ne mentionne officiellement que des. Mais dans les faits, deux changements concrets ont rapidement été identifiés.Le premier concerne un problème de. Certains utilisateurs constataient que leurs données ne se mettaient plus correctement à jour dans certaines applications. Mais le bug était suffisamment gênant pour perturber l’expérience au quotidien, désormais corrigé avec cette version.Autre évolution plus importante : Apple active désormais automatiquement la fonctionsur certains iPhone mis à jour depuis iOS 26.4.Cette mesure concerne principalement, où la sécurité est un enjeu clé. Pour les utilisateurs classiques, cette protection avait déjà été activée par défaut dans la version précédente.Introduite à l’origine avec iOS 17.3, cette fonctionnalité vise à, notamment lorsque le voleur connaît le code de déverrouillage. Pour rappel, cette fonction se trouve dans l'App Réglages > Confidentialité et Sécurité > Protection en cas de vol.La Protection des appareils volés ajoute— Face ID ou Touch ID — pour certaines actions sensibles.Par exemple, il devient, de désactiver le mode Perdu ou d’effacer l’iPhone sans validation biométrique. Contrairement au fonctionnement classique, aucun code ne peut remplacer cette étape.Pour les opérations les plus critiques, comme la modification du mot de passe Apple ID, Apple va encore plus loin., avec un délai d’une heure entre deux authentifications biométriques. Une manière de compliquer fortement la tâche des voleurs.Apple prévoit toutefois une exception :. L’objectif est de ne pas pénaliser l’utilisateur au quotidien, tout en maintenant un haut niveau de protection en déplacement.Il est possible de désactiver les délais de sécurité lorsque l’iPhone se trouvecomme le domicile ou le bureau. L’utilisateur bénéficie alors d’une expérience fluide au quotidien, tout en conservant une protection renforcée à l’extérieur.