Des messages Signal supprimés récupérés sur iPhone : une faille inattendue liée aux notifications ?

Des messages retrouvés via les notifications

Une mécanique interne peu connue

La petite option à désactiver dans l'app Réglages

Des conditions techniques encore floues

Qu’en penser ?



Cette révélation rappelle que la sécurité ne dépend pas uniquement des applications, mais aussi du système qui les héberge. Même des services réputés pour leur chiffrement, comme Signal, peuvent voir certaines informations exposées via des mécanismes annexes comme les notifications.



Pour les utilisateurs, cela souligne l’importance de paramétrer correctement leurs appareils, notamment en limitant l’affichage du contenu sensible sur l’écran verrouillé. Plus largement, cette affaire illustre la complexité croissante des systèmes mobiles, où chaque couche — du serveur au système d’exploitation — peut devenir un point d’entrée potentiel pour l’accès aux données.

Besoin d'aide pour choisir votre logiciel de sécurité ?



Personne n'est à l'abri des virus et du phishing. Protégez vos fichiers et vos données personnelles, utilisez un logiciel de sécurité! Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.



Les meilleurs antivirus pour Mac

Les meilleurs antivirus pour iPhone Protégez vos fichiers et vos données personnelles,Consultez nos dossiers sur le sujet des antivirus pour le Mac. Ces articles sont constamment mis à jour et relayent les dernières promotions.

Dans cette affaire judiciaire liée à des actes de vandalisme au Texas,Apparemment, même après la suppression de Signal,. Seuls les messages reçus auraient été récupérés, les messages envoyés ne semblant pas concernés.MaisSignal propose en effet une option pour masquer le texte des messages dans les notifications, mais celle-ci n’était apparemment pas activée dans ce cas précis.Le système conserve temporairement certaines données localement, notamment pour assurer la continuité de l’expérience utilisateur.: elles peuvent être stockées dans une base interne afin d’être affichées, historisées ou traitées par le système.Autre élément important :Le jeton utilisé pour les push notifications n’est pas immédiatement invalidé, laissant au système le soin de décider s’il doit afficher ou ignorer ces données.Faute de détails précis sur l’état du téléphone analysé,. Plusieurs scénarios sont possibles.verrouillé, déverrouillé, ou après un redémarrage), ce qui influence l’accès aux contenus sensibles. Par ailleurs, certaines solutions utilisées par les forces de l’ordre permettent d’exploiter des vulnérabilités pour accéder à des sauvegardes ou à des bases internes du système.Dans ce cas précis, il est probable que les messages aient été récupérés via une extraction de données,Fait intéressant, Apple a récemment modifié la gestion des notifications dans iOS 26, notamment concernant la validation des jetons de push. A ce stade, il est impossible de dire si cette évolution est liée à cette affaire, mais le timing interroge.