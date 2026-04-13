TSMC : les puces pour smartphone passent la barre des 5 GHz
Par Vincent Lautier - Publié le
TSMC vient d'annoncer que son procédé 2 nm permet aux prochaines puces smartphone d'atteindre les 5 GHz. Une première sur un téléphone. Qualcomm et MediaTek devraient en profiter dès la fin 2026 avec les Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro et Dimensity 9600 Pro. Huawei, bloqué sur du 7 nm chez SMIC, n'est pas près de suivre.
TSMC a lancé la production de masse de son procédé N2 en janvier 2026, avec ses usines de Baoshan et Kaohsiung. Le gain annoncé est confortable : 15 % de performances en plus à consommation égale, ou 25 à 30 % de consommation en moins à performances égales par rapport au 3 nm. Ces chiffres sont intéressants, mais c'est surtout le plafond de fréquence qui a bougé. Les futurs SoC pour smartphones peuvent enfin viser les 5 GHz sans exploser en température. Un palier symbolique, puisque le Snapdragon 8 Elite Gen 5 actuel plafonne à 4,6 GHz sur ses cœurs Oryon V3.
Les trois grands clients de TSMC ne jouent pas sur la même variante. Apple reste sur le N2 standard pour ses futurs A20 et A20 Pro, fidèle à sa stratégie habituelle qui privilégie l'efficacité plutôt que la fréquence brute. Qualcomm et MediaTek préfèrent le N2P, une version améliorée qui pousse les fréquences plus haut. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro est déjà testé entre 5,5 et 6 GHz sur échantillons d'ingénierie, avec un plancher garanti à 5 GHz pour la version commerciale. Côté MediaTek, le Dimensity 9600 Pro intègre deux cœurs ARM Canyon hautes performances visant eux aussi les 5 GHz. Tout ce petit monde arrive sur les smartphones fin 2026.
Pendant ce temps, Huawei reste coincé sur du 7 nm. Le dernier Kirin X90 de son MateBook Fold est gravé en N+2 chez SMIC, soit une évolution du 7 nm obtenue sans EUV, puisque les sanctions américaines privent la Chine des machines ASML dernière génération. SMIC travaille visiblement sur un 5 nm, mais la production de masse n'est pas encore au rendez-vous. Ce qui veut dire que Huawei accuse deux à trois générations de retard face à TSMC, et passer à 5 GHz sans lithographie EUV relève pour l'instant de la mission impossible.
La différence sera compliquée à ressentir pour l'utilisateur lambda, sauf peut-être pour les gros jeux 3D et le montage vidéo mobile. Ce qui est plus parlant, c'est l'écart qui se creuse entre TSMC et SMIC. Apple, Qualcomm et MediaTek partent pour un nouveau cycle de progrès solide, Huawei doit broder avec ce qu'il a. Le pari des sanctions américaines commence à produire ses effets.
Le 2 nm débloque le palier des 5 GHz
TSMC a lancé la production de masse de son procédé N2 en janvier 2026, avec ses usines de Baoshan et Kaohsiung. Le gain annoncé est confortable : 15 % de performances en plus à consommation égale, ou 25 à 30 % de consommation en moins à performances égales par rapport au 3 nm. Ces chiffres sont intéressants, mais c'est surtout le plafond de fréquence qui a bougé. Les futurs SoC pour smartphones peuvent enfin viser les 5 GHz sans exploser en température. Un palier symbolique, puisque le Snapdragon 8 Elite Gen 5 actuel plafonne à 4,6 GHz sur ses cœurs Oryon V3.
Apple, Qualcomm et MediaTek chacun leur version
Les trois grands clients de TSMC ne jouent pas sur la même variante. Apple reste sur le N2 standard pour ses futurs A20 et A20 Pro, fidèle à sa stratégie habituelle qui privilégie l'efficacité plutôt que la fréquence brute. Qualcomm et MediaTek préfèrent le N2P, une version améliorée qui pousse les fréquences plus haut. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro est déjà testé entre 5,5 et 6 GHz sur échantillons d'ingénierie, avec un plancher garanti à 5 GHz pour la version commerciale. Côté MediaTek, le Dimensity 9600 Pro intègre deux cœurs ARM Canyon hautes performances visant eux aussi les 5 GHz. Tout ce petit monde arrive sur les smartphones fin 2026.
Huawei à plusieurs générations de retard
Pendant ce temps, Huawei reste coincé sur du 7 nm. Le dernier Kirin X90 de son MateBook Fold est gravé en N+2 chez SMIC, soit une évolution du 7 nm obtenue sans EUV, puisque les sanctions américaines privent la Chine des machines ASML dernière génération. SMIC travaille visiblement sur un 5 nm, mais la production de masse n'est pas encore au rendez-vous. Ce qui veut dire que Huawei accuse deux à trois générations de retard face à TSMC, et passer à 5 GHz sans lithographie EUV relève pour l'instant de la mission impossible.
On en dit quoi ?
La différence sera compliquée à ressentir pour l'utilisateur lambda, sauf peut-être pour les gros jeux 3D et le montage vidéo mobile. Ce qui est plus parlant, c'est l'écart qui se creuse entre TSMC et SMIC. Apple, Qualcomm et MediaTek partent pour un nouveau cycle de progrès solide, Huawei doit broder avec ce qu'il a. Le pari des sanctions américaines commence à produire ses effets.