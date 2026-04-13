TSMC : les puces pour smartphone passent la barre des 5 GHz

On en dit quoi ?



La différence sera compliquée à ressentir pour l'utilisateur lambda, sauf peut-être pour les gros jeux 3D et le montage vidéo mobile. Ce qui est plus parlant, c'est l'écart qui se creuse entre TSMC et SMIC. Apple, Qualcomm et MediaTek partent pour un nouveau cycle de progrès solide, Huawei doit broder avec ce qu'il a. Le pari des sanctions américaines commence à produire ses effets.