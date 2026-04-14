La justice française condamne SFR pour ses forfaits "à vie" !

à vie

Une promesse marketing très engageante

sans condition de durée

pas de prix qui double après un an

à vie

Une sanction lourde et symbolique

à vie

Qu’en penser ?



Cette condamnation marque un tournant dans la régulation des offres télécoms. Le prix, élément central du choix d’un forfait, ne peut plus être présenté comme stable s’il ne l’est pas réellement. Au-delà de la sanction financière, c’est surtout la crédibilité des opérateurs qui est en jeu. Dans un secteur où la confiance est déjà fragile, ce type de décision pourrait pousser les acteurs à revoir en profondeur leurs pratiques marketing, sous peine de nouvelles sanctions.

Dès 2017, Red by SFR avait lancé uneavec des forfaits mobiles affichés comme stables dans le temps. Les slogans étaient explicites : on trouvait des mentions du styleoudans un marché ultra concurrentiel, où le prix reste le critère numéro un pour les consommateurs. Seulement voilà :. Les clients se sont retrouvés face à un choix inversement limité aux promesses de leur contrat : soit accepter la hausse, soit résilier leur forfait. Une pratique autorisée en théorie dans les télécoms, mais problématique lorsque les offres ont été vendues comme durablement stables.Face à l’afflux de signalements,. L’enquête, menée notamment par la, a confirmé l’ampleur des pratiques, le caractère trompeur de la communication et le nombre important de consommateurs concernés.. Dans son jugement rendu le 19 mars 2026, le tribunal a estimé que. Les juges pointent notamment des messages marketing diffusés massivement (web, TV, réseaux sociaux), l’absence d’informations claires sur les possibles évolutions de prix et un usage généralisé de la mention, y compris via des partenaires. Autant d’éléments qui ont induit en erreur les consommateurs sur un critère essentiel : le prix.La justice a donc condamné SFR à(dont 5 millions avec sursis), et à lapendant 30 jours sur son site. L'opérateur devra aussi verserNotons que ce dernier a choisi de ne pas faire appel, rendant ainsi la décisionAu-delà de ce cas, la décision envoie un avertissement clair à l’ensemble des opérateurs :. Dans un marché où les pratiques d’tarifaire sont fréquentes (hausse de quelques euros en échange de data supplémentaire, options imposées…), la frontière entre stratégie commerciale et tromperie est désormais plus encadrée.