La justice française condamne SFR pour ses forfaits "à vie" !
Par Laurence - Publié le
C’est une décision qui pourrait faire date dans le secteur des télécoms. L’opérateur SFR vient d’être condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour pratiques commerciales trompeuses concernant ses forfaits Red by SFR. En cause : des offres présentées comme
Dès 2017, Red by SFR avait lancé une offensive commerciale agressive avec des forfaits mobiles affichés comme stables dans le temps. Les slogans étaient explicites : on trouvait des mentions du style
Les arguments étaient particulièrement efficaces dans un marché ultra concurrentiel, où le prix reste le critère numéro un pour les consommateurs. Seulement voilà : dès 2019, SFR a commencé à appliquer des augmentations tarifaires unilatérales. Les clients se sont retrouvés face à un choix inversement limité aux promesses de leur contrat : soit accepter la hausse, soit résilier leur forfait. Une pratique autorisée en théorie dans les télécoms, mais problématique lorsque les offres ont été vendues comme durablement stables.
Face à l’afflux de signalements, l'UFC-Que Choisir avait déposé deux plaintes dès 2021. L’enquête, menée notamment par la DGCCRF, a confirmé l’ampleur des pratiques, le caractère trompeur de la communication et le nombre important de consommateurs concernés.
La stratégie a été finalement jugée trompeuse par la justice. Dans son jugement rendu le 19 mars 2026, le tribunal a estimé que SFR avait délibérément entretenu une ambiguïté sur la durée réelle des tarifs. Les juges pointent notamment des messages marketing diffusés massivement (web, TV, réseaux sociaux), l’absence d’informations claires sur les possibles évolutions de prix et un usage généralisé de la mention
La justice a donc condamné SFR à 10 millions d’euros d’amende (dont 5 millions avec sursis), et à la publication du jugement pendant 30 jours sur son site. L'opérateur devra aussi verser 50 000 euros de dommages et intérêts à l’UFC-Que Choisir. Notons que ce dernier a choisi de ne pas faire appel, rendant ainsi la décision définitive.
Au-delà de ce cas, la décision envoie un avertissement clair à l’ensemble des opérateurs : les promesses marketing doivent être strictement conformes à la réalité. Dans un marché où les pratiques d’ajustement tarifaire sont fréquentes (hausse de quelques euros en échange de data supplémentaire, options imposées…), la frontière entre stratégie commerciale et tromperie est désormais plus encadrée.
Cette condamnation marque un tournant dans la régulation des offres télécoms. Le prix, élément central du choix d’un forfait, ne peut plus être présenté comme stable s’il ne l’est pas réellement. Au-delà de la sanction financière, c’est surtout la crédibilité des opérateurs qui est en jeu. Dans un secteur où la confiance est déjà fragile, ce type de décision pourrait pousser les acteurs à revoir en profondeur leurs pratiques marketing, sous peine de nouvelles sanctions.
à viemais dont les prix ont finalement été augmentés.
Une promesse marketing très engageante
Dès 2017, Red by SFR avait lancé une offensive commerciale agressive avec des forfaits mobiles affichés comme stables dans le temps. Les slogans étaient explicites : on trouvait des mentions du style
sans condition de durée,
pas de prix qui double après un anou
à vie.
Les arguments étaient particulièrement efficaces dans un marché ultra concurrentiel, où le prix reste le critère numéro un pour les consommateurs. Seulement voilà : dès 2019, SFR a commencé à appliquer des augmentations tarifaires unilatérales. Les clients se sont retrouvés face à un choix inversement limité aux promesses de leur contrat : soit accepter la hausse, soit résilier leur forfait. Une pratique autorisée en théorie dans les télécoms, mais problématique lorsque les offres ont été vendues comme durablement stables.
Face à l’afflux de signalements, l'UFC-Que Choisir avait déposé deux plaintes dès 2021. L’enquête, menée notamment par la DGCCRF, a confirmé l’ampleur des pratiques, le caractère trompeur de la communication et le nombre important de consommateurs concernés.
Une sanction lourde et symbolique
La stratégie a été finalement jugée trompeuse par la justice. Dans son jugement rendu le 19 mars 2026, le tribunal a estimé que SFR avait délibérément entretenu une ambiguïté sur la durée réelle des tarifs. Les juges pointent notamment des messages marketing diffusés massivement (web, TV, réseaux sociaux), l’absence d’informations claires sur les possibles évolutions de prix et un usage généralisé de la mention
à vie, y compris via des partenaires. Autant d’éléments qui ont induit en erreur les consommateurs sur un critère essentiel : le prix.
La justice a donc condamné SFR à 10 millions d’euros d’amende (dont 5 millions avec sursis), et à la publication du jugement pendant 30 jours sur son site. L'opérateur devra aussi verser 50 000 euros de dommages et intérêts à l’UFC-Que Choisir. Notons que ce dernier a choisi de ne pas faire appel, rendant ainsi la décision définitive.
Au-delà de ce cas, la décision envoie un avertissement clair à l’ensemble des opérateurs : les promesses marketing doivent être strictement conformes à la réalité. Dans un marché où les pratiques d’ajustement tarifaire sont fréquentes (hausse de quelques euros en échange de data supplémentaire, options imposées…), la frontière entre stratégie commerciale et tromperie est désormais plus encadrée.
Qu’en penser ?
Cette condamnation marque un tournant dans la régulation des offres télécoms. Le prix, élément central du choix d’un forfait, ne peut plus être présenté comme stable s’il ne l’est pas réellement. Au-delà de la sanction financière, c’est surtout la crédibilité des opérateurs qui est en jeu. Dans un secteur où la confiance est déjà fragile, ce type de décision pourrait pousser les acteurs à revoir en profondeur leurs pratiques marketing, sous peine de nouvelles sanctions.