SFR permet de transférer son eSIM entre iPhone et Android, une première en France
Par Vincent Lautier - Publié le
SFR est le premier opérateur français à proposer le transfert direct d'eSIM entre un iPhone et un smartphone Android, et inversement. Plus besoin d'appeler le service client ou de commander une nouvelle carte pour changer d'écosystème, tout se fait entre les deux téléphones en quelques secondes. Apple et Google ont bossé ensemble pour rendre ça possible.
C'est en fait assez simple, il suffit de placer un iPhone (à partir de l'iPhone 11 et sous iOS 26.3) à proximité d'un Google Pixel 9 ou Pixel 10, à jour avec le dernier correctif de mars 2026, et paf, l'eSIM migre de l'un à l'autre. Aucune intervention de l'opérateur, tout passe par les réglages du téléphone.
Pour tout vous dire, SFR avait déjà simplifié l'activation eSIM en 2024, puis l'avait ensuite généralisée à tous ses forfaits en 2025. Jusqu'à présent, plusieurs méthodes coexistaient : QR code, notification push, conversion d'une SIM physique en eSIM, ou transfert entre deux appareils du même écosystème. Le transfert entre iOS et Android, c'était la pièce qui manquait.
Chez les autres opérateurs français, on n'y est pas encore. Bouygues Telecom propose un transfert d'eSIM, mais uniquement d'iPhone à iPhone. Free Mobile facture la conversion d'une SIM physique vers eSIM. Orange et Sosh demandent de passer par le service client ou de commander une nouvelle eSIM pour changer de plateforme. SFR est donc le seul à proposer la migration directe entre les deux systèmes, ce qui n'est quand même pas rien.
La compatibilité Android est quand même assez limitée, puisqu'il faut obligatoirement Android 16, et pour le moment seuls les Pixel 9 et Pixel 10 de Google ont reçu la mise à jour nécessaire. Samsung, Xiaomi, OnePlus et tous les autres n'ont pas encore déployé Android 16.
Pour les iPhone, c'est plus large puisque tous les modèles à partir de l'iPhone 11 sont compatibles, à condition d'avoir installé iOS 26.3. Ça concerne a priori pas mal de monde.
C'est une bonne nouvelle, et SFR mérite un petit coup de chapeau. Pouvoir migrer son eSIM entre un iPhone et un Android sans se retourner le cerveau, ça devrait clairement être la norme. Et puis ça prouve qu'Apple et Google sont capables de bosser ensemble parfois, quand il s'agit de simplifier la vie des utilisateurs, ce qui n'arrive pas tous les jours. On espère que les autres opérateurs français vont suivre rapidement, parce que là, SFR a clairement pris de l'avance.
Comment ça fonctionne
C'est en fait assez simple, il suffit de placer un iPhone (à partir de l'iPhone 11 et sous iOS 26.3) à proximité d'un Google Pixel 9 ou Pixel 10, à jour avec le dernier correctif de mars 2026, et paf, l'eSIM migre de l'un à l'autre. Aucune intervention de l'opérateur, tout passe par les réglages du téléphone.
Pour tout vous dire, SFR avait déjà simplifié l'activation eSIM en 2024, puis l'avait ensuite généralisée à tous ses forfaits en 2025. Jusqu'à présent, plusieurs méthodes coexistaient : QR code, notification push, conversion d'une SIM physique en eSIM, ou transfert entre deux appareils du même écosystème. Le transfert entre iOS et Android, c'était la pièce qui manquait.
SFR seul sur ce terrain en France
Chez les autres opérateurs français, on n'y est pas encore. Bouygues Telecom propose un transfert d'eSIM, mais uniquement d'iPhone à iPhone. Free Mobile facture la conversion d'une SIM physique vers eSIM. Orange et Sosh demandent de passer par le service client ou de commander une nouvelle eSIM pour changer de plateforme. SFR est donc le seul à proposer la migration directe entre les deux systèmes, ce qui n'est quand même pas rien.
Des limites quand même
La compatibilité Android est quand même assez limitée, puisqu'il faut obligatoirement Android 16, et pour le moment seuls les Pixel 9 et Pixel 10 de Google ont reçu la mise à jour nécessaire. Samsung, Xiaomi, OnePlus et tous les autres n'ont pas encore déployé Android 16.
Pour les iPhone, c'est plus large puisque tous les modèles à partir de l'iPhone 11 sont compatibles, à condition d'avoir installé iOS 26.3. Ça concerne a priori pas mal de monde.
On en dit quoi ?
C'est une bonne nouvelle, et SFR mérite un petit coup de chapeau. Pouvoir migrer son eSIM entre un iPhone et un Android sans se retourner le cerveau, ça devrait clairement être la norme. Et puis ça prouve qu'Apple et Google sont capables de bosser ensemble parfois, quand il s'agit de simplifier la vie des utilisateurs, ce qui n'arrive pas tous les jours. On espère que les autres opérateurs français vont suivre rapidement, parce que là, SFR a clairement pris de l'avance.