SFR permet de transférer son eSIM entre iPhone et Android, une première en France

On en dit quoi ?



C'est une bonne nouvelle, et SFR mérite un petit coup de chapeau. Pouvoir migrer son eSIM entre un iPhone et un Android sans se retourner le cerveau, ça devrait clairement être la norme. Et puis ça prouve qu'Apple et Google sont capables de bosser ensemble parfois, quand il s'agit de simplifier la vie des utilisateurs, ce qui n'arrive pas tous les jours. On espère que les autres opérateurs français vont suivre rapidement, parce que là, SFR a clairement pris de l'avance.