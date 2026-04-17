Une sauvegarde iCloud fait tomber un réseau criminel à 320 millions de dollars

Une enquête qui bascule grâce au cloud

Un réseau tentaculaire mêlant influence et criminalité

iCloud, maillon clé de l’enquête

Qu'en penser ?



Cette affaire illustre à quel point les données personnelles, centralisées dans le cloud, peuvent devenir des éléments clés dans des enquêtes judiciaires complexes. Entre outil de confort pour les utilisateurs et source d’information stratégique pour les autorités, le cloud s’impose comme un acteur incontournable des investigations modernes. Cette réalité pose, en filigrane, la question de l’équilibre entre sécurité, vie privée et traçabilité numérique.

Tout commence en octobre dernier, lorsque la police fédérale brésilienne interpelle un. Dans le cadre de cette première affaire, les enquêteurs. Or cette opération va se révéler une véritable mine d’informations qui va rapidement dépasser le cadre initial de l’enquête.En analysant cette sauvegarde, les autorités mettent au jour, structuré autour de flux financiers complexes mêlant cryptomonnaies, sociétés écrans et transferts internationaux.Les nouvelles investigations débouchent sur une opération d’ampleur :. Parmi les personnes visées figurent des, notamment des artistes comme MC Ryan SP et MC Poze do Rodo, ainsi que plusieurs influenceurs cumulant des dizaines de millions d’abonnés.Selon les autorités, le réseau s’appuyait sur une: paris clandestins, loteries frauduleuses, blanchiment via cryptoactifs et utilisation de prête-noms pour dissimuler les flux financiers.Dans cette affaire, les données cloud ont joué un rôle central. Le suspect principal aurait accordé, y stockant une grande partie de ses informations sensibles.Mais ce choix s’est finalement retourné contre lui, permettant aux enquêteurs de cartographier l’ensemble du réseau à partir de ses sauvegardes. Suite à ces découvertes, les autorités ont étendu leurs réquisitions à d’autres services, notamment, ainsi qu’aux appareils saisis lors des perquisitions.Évidemment les données ne sont pas faciles à récupérer, non moins sécurisées ! Comme d’autres acteurs du numérique, Apple coopère avec les autorités lorsqu’une demande en justice est formulée (souvenez-vous de San Bernardino)., mais peut s’avérer déterminant dans ce type d’enquête.Sur le sujet, rappelons quedétaillant ces demandes, illustrant l’ampleur croissante des interactions entre plateformes technologiques et forces de l’ordre.